Los murcianos 91 Suite son una banda de culto para los amantes del hard rock melódico, posiblemente la mejor banda de AOR de España. Han vendido miles de copias de sus discos en todo el mundo, con importantes cifras en Japón y el sureste asiático. Back in the game es su último trabajo de estudio, y han apostado fuerte: 14 temas, si bien es cierto que seis de ellos ya fueron publicados en Starting all over, el EP con el que volvieron a la actividad discográfica en 2019 tras 14 años sin publicar nuevo material. Uno de los nuevos temas, el que cierra el disco, cuenta con la colaboración de la neoyorquina Robin Beck. ¿Quién no recuerda First time en aquel anuncio de Coca-Cola en los 80? Las copias del disco se agotaron en apenas un par de semanas, y fueron a parar a distintos lugares del mundo. Ahora, tras el paso de 91 Suite por el Rock Imperium Festival, donde actuaron ante un recinto a reventar, los llamados ‘Bon Jovi españoles’ vuelven a la sala que les acogió en 2017 tras doce años de inactividad.

Back in the game, vuestro nuevo trabajo de estudio, incluye 6 temas ya publicados en Starting all over. ¿Era cuestión de darles otra vuelta, otra oportunidad? ¿No había sequía creativa?

La idea de sacar primero un EP y después el de larga duración es algo que se nos ocurrió en primera instancia por las necesidades del momento. Ahora no todo el mundo saca un álbum completo cada 2 años; la industria no para de cambiar los estándares. ¿Recuerdas cuando los grupos en los 60-70 sacaban hasta 2 álbumes por año? Ahora parece que la tendencia es a ir sacando singles para luego conformar disco completo. Nosotros intentamos hacer algo así. Pero nunca llueve a gusto de todos. No tiene nada que ver con sequía creativa; afortunadamente tenemos muchas ideas, y a veces lo que nos cuesta es decidir entre qué temas escoger.

En apenas unos días se agotó la primera tirada de Back in the game. Parece que había mono de 91 Suite. ¿Habéis hecho reposición?

Lo cierto es que la acogida por parte del público ha sido muy buena. Nos quedamos sin existencias en apenas unos días. Además, nosotros mismos enviamos el CD a la gente, los firmamos o hacemos lo que haga falta. Es algo muy artesanal. Nosotros lo hacemos todo, excepto la fabricación de los CDs. Yo creo que eso es algo que la gente valora. No sabemos si tenían ganas o no de 91 Suite; nosotros hacemos lo que hacemos porque nos gusta y lo pasamos muy bien. Si el público además tiene ganas de escucharte, ¿qué más se puede pedir? Ya hemos recibido el nuevo pedido de fábrica, así que ya no tenemos problemas de existencias.

¿Se ha vendido en el extranjero? ¿Tenéis distribución internacional?

Estamos negociando con distintos países su distribución, entre ellos Japón, pero hoy en día el negocio musical es más rentable dirigirlo todo uno mismo que llegar a acuerdos con terceros. Las condiciones suelen ser leoninas cuando menos, y suelen siempre acabar en la cesión de tus derechos de una u otra manera. Por eso, nuestra filosofía es hacerlo todo nosotros. Es más laborioso, pero tenemos el control de nuestro trabajo. Si acabamos licenciando el disco en algún país. será porque nos es rentable. Porque siempre podemos vender y enviar nosotros mismos unidades a ese país en concreto. De hecho, ya lo hemos hecho así con Alemania y Japón. Y además, hemos enviado CDs a fans de Finlandia, Suecia, Noruega, Italia, Francia, Reino Unido, Suiza, Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, China…

Starting all over sonaba a declaración de intenciones. Back in the game suena a confirmación de la vuelta. Es un título revelador y explícito. ¿Qué razones os empujaron a titular así este nuevo álbum?

El negocio musical está ciertamente tocado, especialmente en este estilo de música. Ya no hay una gran industria que tire del carro e invierta el dinero que invertía en tiempos pasados. Con este disco hemos intentado mandar un mensaje positivo a la sociedad, que parece anestesiada al respecto. Queremos decirle que estamos aquí, que las cosas han cambiado y seguirán haciéndolo, pero que tenemos que luchar por las cosas que nos gustan, sean las que sean, y apoyarlas. Quizás seamos unos románticos, pero nos gustaría que todo el mundo, principalmente los más jóvenes, conocieran la sensación de escuchar el último disco de uno de tus grupos preferidos, o asistir a un concierto para corear las canciones que te gustan. Son sentimientos que nosotros mismos hemos vivido y nos han hecho muy felices. Hemos vuelto porque queremos seguir alegrando y haciendo feliz a la gente con nuestra música, igual que nosotros disfrutamos con otras muchas bandas.

Todo el mundo dice que os fue de lujo sobre el escenario principal del festival Rock Imperium en Cartagena. ¿Qué tal la experiencia?

Ha sido sin duda la mejor experiencia vivida sobre un escenario para nosotros. Pasar de tocar en una sala con 200 o 300 personas de media a un festival con más de 13.000 es algo único. Puede que hayan sido los 50 minutos más importantes que hayamos vivido como banda. El subidón de adrenalina, el poder saludar al público después, conocer a otras bandas míticas, en fin... Algo que se nos ha quedado grabado para toda la vida. Disfrutamos en cualquier ocasión igualmente, pero esto era algo nuevo para nosotros, e intentamos disfrutarlo al 100%.

¿Habéis regresado con fuerza y ganas? ¿Cuándo y cómo tomasteis la decisión de volver a reuniros después de tanto tiempo?

Hemos vuelto para pasarlo bien y hacérselo pasar bien a la gente. La música es nuestra vocación, es eso que podrías pasarte 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año haciendo sin que nos supusiera estar ‘trabajando’. Somos un grupo de amigos, que, entre otras cosas, tienen en común esa vocación. Una vez que creímos que era el momento de nuevo de nuestra vuelta, dimos un paso adelante, allá por 2016. Con ilusión y ganas para seguir alegrando la vida a la gente, siempre que ellos estén dispuestos a dejarse…

El disco, siendo hard rock clásico, suena moderno y actual. ¿Ha sido algo premeditado a la hora de producir el álbum?

Es algo pensado y meditado; queremos ir dando pasitos en esa dirección. Hacemos la música que nos sale natural, pero intentamos darle una vuelta, actualizar el sonido, hacer cosas que no hemos hecho, salir de nuestra zona de confort también. De eso se trata, no somos los mismos chavales que empezaron hace ya muchos años. No pensamos igual, no escuchamos las mismas cosas y, por supuesto, ya no entendemos la música de la misma manera. La evolución es madurez, aunque a veces no se entienda así por parte del público.

¿Qué diríais a todos aquellos que polarizaban la escena entre los que escuchaban a Metallica y los que escuchaban a Bon Jovi?

Que abran un poco la mente, que la música no sabe de bandos, igual que la vida. Y que dejen de ser esclavos de corrientes orientadas a intereses zafios. A mi hijo le gustan esos dos grupos, sin ir más lejos. El que te guste uno u otro no te hace ser mejor, o tener mejor gusto. En cambio, si te gustan los dos disfrutarás el doble. Hay muchos grupos de los que disfrutar esperándonos a todos si somos capaces de quitarnos el velo de los ojos.

¿Se encuentra en un buen momento el AOR? ¿Cómo ves el panorama musical nacional e internacional en estos momentos? ¿Qué opinas del Hardrock/AOR que se practica actualmente?

Es difícil que exista un buen momento para el rock, hard rock, AOR o como quieras llamarlo. No existe apoyo para esta música desde los medios, ya no hay industria detrás que pague por ser oído, a no ser que te guste el reggaeton, o cualquier otra derivada del mismo. Pero creo que tenemos que dejar de ‘llorar’ por esto, creo que se ha de trabajar como padre, amigo, hermano, en intentar ampliar el horizonte de los jóvenes y descubrirles otras músicas, y que, finalmente, sean ellos quienes decidan qué música les llena más. O mejor aún, que sean capaces de escuchar de todo. Personalmente, en nuestro estilo considero que hay falta de originalidad; todos hemos empezado en esto versionando e imitando, como cuando empezamos a hablar, pero, llegado un momento, quieres ser tú mismo, componer, tener tu propia personalidad. Ahora veo muchos grupos que son clones de un clon. Y eso no ayuda tampoco. Además, existe una oferta brutal para tan poco mercado.