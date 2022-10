El CreaMurcia Canción de Autor 2022 celebra este jueves por la noche su final. Será en el Teatro Circo de Murcia a partir de las 20 horas. Ana Cano, Luka y Sissy son los tres artistas que convencieron al jurado a lo largo de las tres semifinales que acogió Musik entre el martes 20 y el jueves 22 de septiembre. En ellas se presentaron hasta 12 propuestas.

El nombre de las tres finalistas se une ya al de la larga lista de artistas que han pasado por este certamen, como Diego Cantero (Funambulista), Rozalén, Alondra Bentltey, Raúl Frutos (Crudo Pimento), Aarón Sáez (Varry Brava), Road Ramos, Jamones con Tacones, Antonio Serrano, Dehesa, ganadora del pasado año, o Muerdo. Este último será, precisamente, el artista invitado a la fase final del certamen.

Así, Pascual Cantero repasará en el Teatro Circo las canciones de sus tres trabajos discográficos. El último de ellos, La sangre del mundo, fue publicado el año pasado y suscitó las alabanzas de gran parte de la crítica. En él, el molinense dejaba de lado sus habituales coordenadas musicales y se adentraba en la electrónica. Al respecto, Cantero declaró a este periódico que su objetivo era "hacer un disco más actual y con más ‘punch’, menos blandito que los anteriores. Y creo que lo hemos conseguido a través de todos estos elementos: sintetizadores, samplers, programaciones".

Sobre sus nuevas canciones, reflexionaba: "Reflejan lo que Muerdo es ahora. Yo creo que todos como seres humanos estamos en constante mutación, y eso en mi caso se traduce en lo musical. No me preocupa particularmente parecer coherente si eso me limita a seguir una única línea de pensamiento o evolución".