¿En qué andáis metidos ahora, qué preparáis?

Pues ahora mismo estamos a punto de terminar lo que ha sido una maravillosa gira de muchísimos conciertos presentando nuestro primer disco, La noche (2021). Acabaremos a final de mes y, en cuanto cerremos el tour, empezaremos a grabar nuestro segundo álbum.

Que hayan pensado en vosotros, de tan distintas procedencias, ¿da una buena idea de la diversidad y la importancia del panorama musical en Murcia? ¿Qué pensáis?

Sí. Considero que algo muy favorable de la música o de la escena musical de la Región de Murcia es la variedad de propuestas que hay, lo muy distintas o incluso distantes que son las muchas cosas de las que hacen los artistas de aquí. No obstante, este cartel, teniendo sus matices, creo que tampoco incluye grandes diferencias entre unas bandas y otras. Pero, vaya, que sí que es cierto que la Región es un crisol de aristas muy distintos y, todos ellos, muy interesantes.

¿Algún recuerdo relacionado con el Estatuto de Autonomía?

Pues, fíjate: el colegio al que fuimos Jota [batería] y yo y el instituto al que fueron Jota y Pepe [bajo] están al lado de la Asamblea Regional, aquí, en Cartagena, así que todos los días pasábamos por allí para ir a clase.

¿Os sentís orgullosos de ser murcianos? ¿Algo para cambiar a mejor?

Yo creo que hay muchos motivos para sentirse orgulloso de la Región de Murcia y, en nuestro caso, concretamente de Cartagena; y cada uno del sitio del que sea. De hecho, creo que algo que cambiaría es precisamente eso: que todo el bagaje que uno tiene por haberse educado aquí, por haber crecido aquí, nacido en este lugar, que todos los tesoros que uno lleva en la mochila por ser de la Región parece que no se conocen fuera, o que no merecen ser un motivo de orgullo; no sé, no parecen celebrarse de una forma lógica y positiva, diría. Así que quizás cambiaría la forma en que tenemos de entender lo que es nuestra comunidad y las cosas que ganamos, tenemos y atesoramos por ser de la Región. Y luego también cambiaría la gestión que se ha hecho del Mar Menor, claro.

¿Este concierto tiene algún significado especial para vosotros?

Para Arde Bogotá es una noche especial porque el primer gran concierto de presentación de La noche fue en la Plaza de Toros de Murcia, un concierto con el público sentado, con mascarilla; una noche muy guay, pero que no dejaba de ser una noche pandémica, digamos. Ahora volvemos en otras circunstancias y por otros motivos, pero volvemos al mismo espacio y por fin la gente estará de pie y vivirá el show de Arde Bogotá tal y como habíamos pensado que debían haberlo vivido hace cosa de un año. Para nosotros va a ser, estando ya tan cerca de cerrar la gira y de cerrar la etapa de este disco, un broche de oro a todo lo que este disco nos trajo.