En 2018, Murcia recuperó su Feria del Libro tras diez años ausente. Y precisamente estos días, en el Paseo Alfonso X El Sabio de la capital del Segura se está celebrando su quinta edición, la más grande de su todavía corta historia (por número de caseta, autores y actos). Esto es posible gracias a lo bien arropado que ha estado este evento por los vecinos desde que volviera a la agenda cultural municipal, habiéndose consolidado en tiempo récord como una de las principales ferias del país. Pues bien, Cartagena no ha querido quedarse a la zaga. La ciudad portuaria llevaba trece años huérfana de su principal y anual cita con los libros, pero, del 20 al 23 de octubre, volverá a llenar la Plaza de España de casetas, novelas, poemarios y autores.

Así lo anunció la semana pasada la vicealcaldesa Ana Belén Castejón durante la presentación del programa de eventos para el mes de otoño; y así lo confirmó hace unos días el concejal de Cultura, David Martínez Noguera, en la rueda de prensa de apertura del nuevo curso para el ciclo ‘Leer, pensar, imaginar’. Sin embargo, todavía no habían trascendido detalles importantes como el número de casetas o, por supuesto, los escritores que se dejarán caer por la ciudad a lo largo de esos cuatro días; algo que cambió este viernes con la presentación oficial de la Feria del Libro 2022, que regresa con el lema ‘Cartagena, una ciudad para leer’.

"Volvemos al centro de nuestro municipio con la ilusión de llenarlo de vida y de libros", comenzó Martínez, bien arropado por el delegado de Cultura, Carlos Piñana, y Mª Carmen Rodal, responsable de la red de bibliotecas de Cartagena, entidad organizadora del evento, que espera seducir a cerca de 80.000 vecinos y visitantes. ¿Cómo? Con cerca de medio centenar de caseta y "más de 75 autores y autoras que pasaran por la feria para firmar sus obras y realizar presentaciones de sus últimos libros". Una de las primeras en hacerlo será, el mismo día 20, la periodista Nativel Preciado, que será también la encargada de pregonar esta (nueva) primera edición. Más tarde, a las 19.00 horas, charlará con los lectores sobre su última novela, El santuario de los elefantes (Premio Azorín de Novela 2021) durante un encuentro literario que tendrá lugar a las 19.00 horas en el Nuevo Teatro Circo.

Pero la veterana autora madrileña no será la única en pasar por Cartagena. "Quiero destacar la asistencia a nuestra feria de autoras a nivel nacional de la talla de Laura Fernández, premio El Ojo Crítico de narrativa 2021 por La señora Potter no es exactamente Santa Claus, y Estefanía Chereguini, entre otras, así como la presencia del escritor Benjamín Prado, o la del actor y novelista Pablo Rivero. También la del helenista, Pedro Olalla –que participará en el programa ‘Cartagena Piensa’– y como no, la del escritor y periodista valenciano Máximo Huerta. Además de un destacado elenco de autores locales", subrayó David Martínez. Por su parte, Piñana informó de que el horario de la feria es de jueves a sábado de 11.00 horas a 14.30 horas y de 17.00 horas a 22.00 horas; el domingo se recortarán dos horas al horario de tarde (hasta las 20.00 horas).

Actos destacados

El concejal delegado de Cultura también quiso incidir en algunos de los actos más destacados. "Benjamín Prado nos presentará su libro Los dos reyes (2022), última entrega de la serie protagonizada por el detective, profesor y escritor Juan Urbano. También podremos conocer al autor y actor Pablo Rivero, que nos trae a Cartagena su última novela negra, La cría (2022)". El intérprete madrileño es especialmente conocido por interpretar a Toni Alcántara en la serie Cuéntame cómo pasó. Como también es muy popular Máximo Huerta, quien ocupó brevemente el cargo de ministro de Cultura durante el verano de 2018, después de saltar a la fama como presentador de distintas ediciones de los Informativos Telecinco y, posteriormente, como colaborador habitual de El programa de Ana Rosa. En la ciudad portuaria explotará su faceta literaria, que le ha llevado a ganar el prestigioso Premio Primavera de novela 2014 (con su cuarta novela, La noche soñada) y que ahora reafirma con Adiós, pequeño (2022), último Premio de Novela ‘Fernando Lara’.

También participó en la rueda de prensa la edil de Transparencia, Alejandra Gutiérrez, que anunció que, como novedad, se ha creado una página web (feriadelibro.cartagena.es) que permitirá a los interesados conocer la actualidad de la feria en cada momento: "La nueva web de la Feria del Libro ofrecerá toda la información necesaria en un único espacio por el que navegamos de forma clara e intuitiva, y de la que nos podremos descargar el folleto", señaló.

Además, las redes sociales estarán activas durante todo el fin de semana para poder informar puntualmente de las diferentes actividades y conocer la opinión de los visitantes: "Las redes sociales también os van a permitir estar al tanto de la actualidad de la feria y, al mismo tiempo, poder dar vuestra opinión, fomentando así la participación ciudadana como uno de los objetivos prioritarios de este Ayuntamiento", añadió Gutiérrez.

Por último, la responsable de las Bibliotecas Municipales, Mª Carmen Rodal, adelantó que desde la organización ya se han puesto en contacto con algunos colegios cercanos a Plaza de España para animar a que sus alumnos visiten la feria. También en este sentido, Rodal aseguró que el Premio Mandarache estará presente en esta edición.