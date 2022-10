A finales de los años setenta, en plena época de eclosión de la new wave, el punk y el post-punk, varios músicos de Los Ángeles, algunos de ellos estudiantes de la Universidad de California, iniciaron un movimiento musical denominado ‘Paisley Unrderground’ (aquí se rebautizó como NRA, ‘Nuevo Rock Americano’) del que saldrían grupos como REM, Rain Parade, Green on Red y Long Ryders. Pero también, como The Dream Syndicate, que este viernes por la noche presenta en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia su nuevo disco: Ultraviolet battle hymns and true confesions (2022).

La música de Steve Wynn, su vocalista y principal compositor, suena como una mezcla entre The Velvet Underground y Crazy Horse; algo que quizá parezca común hoy en día (The Dream Syndicate son una clara influencia para muchos grupos actuales), pero que entonces, debido a la pureza y la dureza de sus guitarras, bajo y batería, suponía un enfoque musical diferente, casi marginal, en una época marcada por los grupos suavizados de la MTV. Sin embargo, cuarenta años después del lanzamiento de su legendario debut (The days of wine and roses, 1982), siguen en la brecha y lanzando discos como este Ultraviolet battle hymns and true confessions, que los descubre en una etapa de asombrosa gloria creativa que ya dura un lustro. Es el tipo de regreso que deseas de tu grupo favorito.

¿Te sigue divirtiendo grabar discos y salir de gira como cuando empezó todo con el Paisley Underground?

Nunca olvidamos el privilegio, la emoción y el honor que es poder ir al estudio y hacer que algo sea como queramos. Y, encima, que otras personas estén deseando escucharlo. Eso era emocionante en 1982 y sigue siéndolo hoy. Lo mismo pasa con los conciertos, que pueden y deben cambiar cada noche. Así que sí, todavía nos divierte mucho todo esto.

Este año se cumplen cuarenta del lanzamiento de The days of wine and roses (1982). ¿Qué ha significado ese disco en vuestra larga carrera?

¿Sabes cuando te preguntan qué disco te cambió la vida? Para mí siempre es fácil responder a eso: The days of wine and roses. Sin este álbum yo nunca habría tenido todas estas experiencias, no habría hecho toda la música que he tenido la oportunidad de hacer en estos cuarenta años. Y casi seguro que no estaría en Murcia para empezar una gira este fin de semana [Ríe].

Pese a la magnífica recepción que tuvo por parte de la crítica The days of wine and roses, lo cierto es que no estabais muy de moda en los ochenta..., tampoco ahora, pero eso no parece preocuparos mucho.

Bueno, no estoy seguro de que eso sea así. De hecho vivimos esa maravillosa experiencia que es ser the hip new thing [grupo revelación] cuando empezamos en los Estados Unidos, y luego volvimos a pasar por todo eso cuando vinimos por primera vez a Europa en el ‘84. Después, como la mayoría de los grupos –como la mayoría de artistas en general–, hemos experimentado muchos altibajos, con algunas pequeñas victorias a lo largo del camino. Pero el más grande de nuestros éxitos ha sido, sin duda, superar la prueba del tiempo y ser capaces de mantenernos todavía en la brecha sin tener que hacer concesiones.

¿Moláis más ahora que hace cincuenta años?

[Risas] Siento que soy mejor en lo que hago y que tengo más perspectiva, capacidad y control para cambiar cosas cuando no suenan como me gustaría. Cuando haces algo el tiempo suficiente puede que se te llegue a dar bastante bien... Lo bueno de llevar tanto tiempo –cuarenta años, por cierto; hace cincuenta solo era un crío que escuchaba la radio en onda media– es que la gente asume que sabes lo que haces, y eso ya te proporciona una especie de... ‘libertad’. Hay mucha menos intromisión y cuestionamiento.

Estilísticamente os diferenciabais de otros grupos del movimiento Paisley Underground. The Rain Parade, The Three O’Clock o The Long Ryders escuchaban mucho a Love y The Byrds, pero vosotros erais mucho más experimentales, al estilo de la Velvet Underground, ¿no?

En nuestras mentes éramos una banda de jazz, de groove..., unos bichos raros: inconformistas, proselitistas. Pero la relación con esas otras bandas –social, más que nada– nos hizo bien durante mucho tiempo, y de ahí salieron amistades duraderas.

¿Cómo fue la transición para llegar a grabar Medicine show (1984)?

No fue tan drástica o inmediata como las diferencias entre los dos discos podrían sugerir. Nuestras vidas, nuestros mundos, nuestras experiencias..., todo cambió mucho en esa época, y la música cambió con ello.

¿Qué historia hay detrás de Ultraviolet battle hymns and true confessions (2022), vuestro nuevo álbum?

¿Recuerdas cómo fue cuando finalmente volviste a ver a tus amigos después del primer año de pandemia? ¿Recuerdas cómo querías hacerlo todo, decirlo y explicarlo todo a la vez? Eso nos pasó a nosotros. Hicimos nuestro último concierto en Los Ángeles en febrero de 2020, y no volvimos a vernos hasta que nos juntamos en Richmond (Virginia, Estados Unidos) en julio del año pasado para grabar este álbum. Estábamos rebosantes de ideas y contentísimos de estar juntos. Creo que eso se nota en el disco.

Con Ultraviolet battle hymns and true confessions volvéis a hacer un disco de canciones ‘al uso’ tras la psicodelia jazz-prog de The Universe inside (2020). ¿Podría decirse también que es como un trip [’viaje’]?

Sí, pero muy diferente. Son canciones más cortas, que van al grano más deprisa, pero el efecto de conjunto sigue siendo como soltar los controles y alcanzar otro estado del ser durante un rato; es algo que nos gusta hacer cada vez que hacemos un disco o un concierto: un pequeño desvío de la realidad durante una o dos horas. Drogas sin los desagradables efectos posteriores.

Tu viejo amigo Chris Cacavas es ahora miembro de The Dream Syndicate. ¿Existía ya esa buena amistad en los tiempos del Paisley Underground? ¿Cómo fue lo de unirse a vosotros?

Trajimos a Chris para producir How did I find myself here, y, como era de esperar, empezó a tocar teclados porque lo hace muy bien. Enseguida quedó muy claro que él sería una parte importante del sonido de esta etapa del grupo. Ha aportado muchísimo a estos últimos cuatro álbumes de The Dream Syndicate y, como dices, también somos muy buenos amigos.

¿Sigues escuchando A love supreme, de John Coltrane?

¡Claro! Pero no tan a menudo como escucho In a silent way.