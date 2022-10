El Welcome Estrella de Levante, con Amaia, Alizzz y Dani Sabater, será, una vez más, el acto de bienvenida universitaria en Murcia, que parece buscar acercarse a un público más joven a tenor del cartel exhibido, lejos de programas que incluían nombres como Suede, MGMT, Franz Ferdinand, Wilco, Crystal Fighters, Editors, o Kaiser Chiefs. Su apuesta este año es por el producto nacional y los sonidos urbanos.

El cartel del regreso del festival está encabezado por Amaia, la ganadora de Operación Triunfo en la edición 2017, que vuelve a Murcia para presentar su segundo disco, Cuando no sé quién soy, donde hay citas a Beach House o versiones de Los Planetas (me sorprendió verla dando botes entre el público, cantando todas las canciones de Jesus and Mary Chain en una pasada edición del Warm Up donde ella actuaba, y donde, por cierto, cantó una versión de Marcelo Criminal y otra de Los Fresones Rebeldes).

El éxito de su sencillo El encuentro, más gamberro y sexualizado que a lo que la cantante navarra nos tiene acostumbrados, ha sido decisivo a la hora de marcar la pauta de este álbum. Con El encuentro, junto a Alizzz, Amaia dejaba atrás las referencias de su debut, Pero no pasa nada. El relámpago, Quedará en nuestra mente y Quiero que vengas recordaban a Cecilia, La Buena Vida y Nosoträsh, a lo que contribuyeron las aportaciones de Refree como coautor y de Santi de Él Mató A Un Policía Motorizado. Cuando no sé quién soy, producido por Alizz, suena más divertido y electrónico. La experimentación se abre paso. Atrás queda lo naif.

El cantante y productor Cristian Quirante, aka Alizzz, cerebro en la sombra del nuevo pop español, está disfrutando la buena acogida de su reciente disco, Tiene que haber algo más, que ha presentado en casi todos los festivales. Ahora ha publicado un nuevo single, Qué pasa nen, en catalán, mezcla punk y sintetizadores; es un homenaje al Baix Llobregat, de donde procede, y menciona a varios artistas de la misma comarca. Alizzz ha ganado tres Latin Grammys: a la mejor canción pop-rock por Hong Kong (C. Tangana y Andrés Calamaro), mejor canción alternativa por Nominao (C. Tangana y Jorge Drexler) y mejor ingeniería de grabación de un álbum por El madrileño (C. Tangana). Ahora recala de nuevo en Murcia, donde ya estuvo en el último Warm Up.

La cuota murciana del Welcome Estrella es Daniel Sabater, que, con tan solo 21 años, se ha convertido en uno de los artistas nacionales más importantes de «la nueva ola del pop español». Su éxito se ve reflejado en los altos números de reproducciones de cada single que publica. Durante 2022 ha ido lanzando adelantos de Ya se me pasará, un disco de bedroom pop romántico y salvaje. Su carrera acaba de empezar, pero ya atesora hits como Partirme la cara, Cómo quieres que me enfade o 2010.