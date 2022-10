Hace unas semanas, el Cartagena Jazz Festival volvía a la vida (pública) con un anuncio de excepción para su próxima edición: el contrabajista norteamericano Ron Carter, apadrinado del legendario Miles Davis, actuaría en el Nuevo Teatro Circo de la ciudad portuaria el viernes 11 de noviembre. Por supuesto, tamaña confirmación fue celebrada entre los aficionados del género, que esperaban expectantes tanto a la puesta a la venta de las entradas como al resto del cartel, y este jueves, por fin, pudieron dar por satisfechas sus demandas. Porque tanto en la web jazz.cartagena.es como en la taquilla ya se pueden adquirir los tickets, tanto del concierto de Carter como del resto de actuaciones previstas en ese escenario, sede principal de un festival de cuatro décadas de historia –y que tiene en La Opinión a su medio oficial desde hace años– que, una vez más, no defraudó en su afán por reunir a las grandes figuras y a jóvenes promesas.

Carter, por supuesto, pertenece a este primer y selecto grupo, igual que su compatriota Kenny Garrett, otro protegido de Miles Davis (además de un miembro destacado de la recordada Orquesta de Duke Ellington). El saxofonista de Detroit se encuentra actualmente presentando el que es ya el vigésimo álbum de su carrera, Sounds from the ancestors (2021), con el que pretende revivir la música de su infancia y todo ese universo sonoro que le ha rodeado desde entonces, y actuará en Cartagena apenas dos días después de su colega (el día 13). Y, entre ambos, el sábado 12, otro músico de prestigio internacional: Chucho Valdés, hijo de Bebo y uno de los músicos más influyentes del jazz afrocubano moderno. Llegará a la ciudad portuaria liderando su propio cuarteto en la jornada central de un fin de semana –el segundo del festival– de muchísimos quilates.

Durante la primera ronda de conciertos también pasará por las tablas del Nuevo Teatro Circo otro hijo ilustre: Seun Kuti, heredero del icónico Fela Kuti, padre del afrobeat. Y es que el saxofonista nigeriano no solo ha seguido la estela dejada por su progenitor, sino que se formó desde que tenía apenas 9 años –ahora tiene casi 40– con Egypt 80, la banda que lideraba el eterno Fela, que a su muerte en 1997 cedió su puesto en la legendaria formación a quien es sangre de su sangre. Así, por supuesto, Seun pasará por la ciudad junto al icónico grupo para presentar su quinto álbum, en uno de los conciertos más destacados de esta cuadragésimo primera edición del Cartagena Jazz Festival.

Y otra artista a la que no se puede perder de vista es a la estadounidense Marley Munroe, mejor conocida como Lady Blackbird, la nueva gran dama del jazz, la Grace Jones del género, como la definió Gilles Peterson. Y hay que decir que el británico estuvo fino en su comparación... Porque la californiana tiene una presencia escénica sobresaliente, además de una sensibilidad y maestría dignas de las más grandes voces del jazz. De hecho, no cualquiera actúa en el prestigioso Festival de Montreaux con apenas un disco en el mercado (Black Acid Soul, 2021), pero el suyo es un talento que no pasa desapercibido. Por suerte, no solo actuará en Cartagena el viernes 4 de noviembre, sino que ésta será su primera visita a nuestro país.

Sin embargo, la encargada de abrir este año la programación principal del festival –que comienza el jueves 3– será la catalana Andrea Motis, a la que una inoportuna bronquitis le impidió presentarse en la ciudad portuaria durante la edición de 2021. Por ello, la organización ha querido invitarla de nuevo al tratarse de una de las figuras más en auge del panorama nacional. Además, estos doce meses de espera le han servido a la joven vocalista y trompetista barcelonesa para terminar su último disco, Loopholes (2022), un trabajo con el que se aventura en los dominios del funk, el neo-soul e incluso el hip-hop y que presentará en el Nuevo Teatro Circo.

El tercer y último fin de semana del festival estará protagonizado por el pianista español Moisés P. Sánchez, reconocido como uno de los principales valores de la escena musical española y europea, que estará recreando el viernes 18 las quince Invenciones para teclado de Johann Sebastian Bach. Y un día después, para cerrar esta edición, visitará el festival el guitarrista estadounidense Al Di Meola (19 de noviembre), que no es ni la primera ni la segunda vez que aparece en un cartel del Cartagena Jazz. No obstante, en esta ocasión ofrecerá un espectáculo distinto: llevará al directo su último proyecto discográfico –si nos ceñimos a álbumes de estudio–, Across the Universe (2020), un homenaje a The Beatles.

"Para los ocho conciertos que se celebran en el Nuevo Teatro Circo hemos sacamos un abono de 60 euros", apuntó este jueves en un comunicado de prensa el concejal David Martínez Noguera. Las entradas sueltas para los conciertos en este espacio –que no será el único que ocupe el festival– costarán entre 15 y 20 euros. "Hemos bajado los precios aunque los costes de organizar este festival hayan sido un poco más elevados que en anteriores ediciones. Queremos que, en la medida de lo posible, el dinero no sea un impedimento para aquellas personas que, aun pasándolo mal económicamente, en estos días de incertidumbre puedan disfrutar del festival", añadió el edil.

Más música

Además de los conciertos celebrados en el Nuevo Teatro Circo, el Cartagena Jazz Festival tendrá como segunda sede la terraza de La Muralla de El Batel. Allí se celebrará cada domingo un concierto matutino, desde las 12.30 horas. Por ejemplo, se podrá disfrutar de dos de los pianistas más demandados del momento: Iván ‘Melón’ Lewis, ganador del Latin Grammy a Mejor Álbum de Jazz Latino del pasado año por Voyager (2021), y Chico Pérez, gran revelación del jazz flamenco. El primero actuará el día 6; el segundo, el 13, y, para el último domingo del festival (día 20), Los Mambo Jambo, una mezcla salvaje de rock and roll, rhythm and blues, surf y swing. Las entradas para estos conciertos cuestan 10 euros y están a disposición del público en la taquilla del auditorio (además de en internet).

Por otro lado, el festival volverá a programar este año en Mr. Witt, que de nuevo cederá su escenario a artistas locales (pero de importante trayectoria). Por él pasarán dos músicos que ya son habituales del Cartagena Jazz como Hermes Alcaraz (10 de noviembre) y Pedro Nuñez (17 de noviembre). Además, Elena Sáez volverá a actuar en ‘casa’ con el cuarteto Las Causas el miércoles (2 de noviembre).

Y otro punto a tener en cuenta de esta edición es que, tres años después, regresan los conciertos de calle. "En 2020 se suspendieron por la covid y el año pasado hubo medidas restrictivas que nos impidieron celebrar el festival en la ciudad –recordó el concejal Carlos Piñana en esta misma nota–. Pero este año, los sábados en la Plaza del Icue, tendremos las actuaciones de la Steam Brass Band, de la formación A Ritmo de Swing y de la Big Band del Conservatorio".