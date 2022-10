Anna Von Hausswolff se sumerge en el mundo de las tinieblas. La cantante, compositora y pianista sueca, que ya pasó hace unos años por La Mar de Músicas, ha sido incluso tachada de satanista. A pesar de su juventud, se ha convertido en una de las artistas más conocidas de la escena indie sueca, aclamada por la crítica y comparada con Kate Bush por la expresividad de su voz. Anna Von Hausswolff sorprendía en 2020 con All thoughts fly, un álbum complejo y atmosférico, instrumental -grabado en Gotemburgo solo con el órgano de la Örgryte New Church-, a tono con los tiempos, cuyo punto de partida conceptual era el Sacro Bosco de Bomarzo en Italia. Antes, con una voz entre desgarradora y sinuosa, había regresado a unos años 70 espectrales con lo que se dio en llamar ‘pop funeral’ en álbumes como Dead magic (2018). Ha colaborado con gente tan dispar como Wolves In The Throne Room, Swans, Sunno o Yann Tiersen, y su eclecticismo se refleja en el espectacular álbum Live at Montreux Jazz Festival (2022). La inclasificable artista trae ahora su ritual a Murcia.