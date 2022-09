Dani Martín visita mañana Murcia dentro de la gira Qué caro es el tiempo. El músico madrileño presentaba así el tour: «Después de lo que hemos vivido, y de lo que no hemos podido vivir, ya no tiene sentido que la gira se llame Lo que me dé la gana. Nos merecemos reencontrarnos con todas las canciones que nos han llevado a los lugares donde hemos sido felices. Y cantarlo todo». Para la ocasión, y después de vender más de dos millones de discos en solitario, de batir récords de venta de entradas y hacer giras de más de trescientos conciertos en un año, el madrileño ha recuperado algunas de las canciones de El Canto del Loco, banda con la que saltó a la fama. Lo ha hecho con No, no vuelve (2021) un disco de versiones que es, para él, «un homenaje al foro rosa, al foro azul y al foro verde. A David Otero, a Chema Ruiz, a Jandro Velázquez, a Iván Ganchegui, a Nigel Walker y a aquellos años locos».