Cartagena rinde tributo a Dora Catarineu con una sala y una exposición

Aunque haga una década desde que dejara de pintar, Dora Catarineu sigue siendo una eminencia. Sobre todo en su ciudad, en Cartagena, que nunca ha escatimado a la hora de celebrar las virtudes de una de sus vecinas más ilustres. Creadora en el sentido más amplio de la palabra –pues no solo ha trabajado con pinceles, sino que también ha demostrado su sensibilidad con la escultura y la cerámica–, Catarineu, de 76 años, ya protagonizó en 2018 una gran antológica en el Museo Regional de Arte Moderno que repasó treinta años de trayectoria, pero las exposiciones son efímeras... Por eso, desde ayer, hay una sala que, con su nombre, recordará siempre a una de las grandes referentes del arte en la ciudad portuaria. Se trata de un espacio situado en el número 9 de la calle Ronda, responsabilidad del Ayuntamiento y que desde este jueves queda abierto al público como ‘Sala Cultural Dora Catarineu’. Pero el homenaje no queda ahí. Porque la mejor forma de rendir tributo a un artista es difundiendo, no solo su nombre, sino también su arte.

Por eso ayer se inauguró en este mismo local la exposición A Dora, una pequeña muestra compuesta por una docena de cuadros y tres esculturas correspondientes a diferentes etapas de la trayectoria de la cartagenera. Comisariada por Juan García Sandoval, director del Museo de Bellas Artes de Murcia, y el también artista cartagenero Fernando Sáenz de Elorrieta, A Dora es, pese a su humildad, una excelente muestra de la fuerte personalidad artística de Catarineu, y, por tanto, una fantástica oportunidad tanto para conocer su trabajo como para volver a disfrutar de su talento (que hacía ya algún tiempo que no se reconocía con una muestra individual). Formas, colores, texturas..., la homenajeada siempre ha sido una creadora desprejuiciada, libre, ajena a tendencias y movimientos, fiel únicamente a sí misma, y eso es lo que sus responsables han querido reflejar (con éxito) en este sentido proyecto. Así lo entienden ellos y así lo entendieron quienes acudieron a última hora de la tarde al acto de inauguración; en buena parte, familia y amigos de la artista, además de representantes del consistorio cartagenero. De hecho, fue la propia alcaldesa, Noelia Arroyo, la encargada de presentar ante aficionados, invitados y prensa este doble tributo a Catarineu (sala y exposición). Por supuesto, la artista tampoco quiso perderse un día como este, y aunque prefirió no dirigirse directamente al conjunto de los allí reunidos, se mostró ilusionada y feliz con el detalle que su querida ciudad, Cartagena, estaba teniendo con ella. Así lo hizo saber su hija Marta, que ejerció como cariñosa portavoz de la veterana creadora.