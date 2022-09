La segunda edición del Premio Joven de Teatro de Molina pondrá hoy punto final a sus representaciones de la mano de la compañía madrileña LaJoven. De ellos y de Édouard Louis, «uno de los escritores más brillantes de su generación», apuntan los responsables de la obra que desde las 21.00 horas tomará las tablas del Villa. Nacido en octubre del ‘92 (el mes próximo cumplirá 30 años), este joven intelectual francés saltó a la fama en 2014 con la publicación de Para acabar con Eddy Bellegueule, primera entrega de una suerte de trilogía autobiográfica que aborda en cada una de sus novelas temáticas socialmente incómodas como el racismo, la pobreza y la homofobia. Más tarde publicaría Historia de la violencia (2016) y Quién mató a mi padre (2018), pero fue ésta primera la que emocionó especialmente a los responsables del montaje que ocupa la jornada de hoy en el Festival de Teatro de Molina.

«Desde Agosto, de Tracy Letts, no me había impresionado tanto un texto contemporáneo», señalaba Gerardo Vera, el que iba a ser el director del montaje hasta su fallecimiento en septiembre de 2020. «Eddy es como un escupitajo espeso arrojado con violencia contra las conciencias bienpensantes de una sociedad instalada en una insensibilidad profunda hacia el dolor de los otros, en un deleznable rechazo a los que son diferentes. Este texto luminoso de Édouard Louis está impregnado de verdad, atravesado por los cuatro costados por una violencia verbal y física que no te da respiro. Es un grito desesperado de un adolescente consciente de que para su familia no es más que un ser degradado, una fuente de vergüenza, de repulsión, de ignominia; una maldición», explicaba el de Miraflores de la Sierra, uno de los grandes del teatro español. Éste iba a ser su primer montaje con LaJoven.

A Vera le sustituyó su pupilo José Luis Arellano, que en Molina será el encargado de dirigir a Julio Montañana y Raúl Pulido, a su responsables de dar vida a un texto adaptado por Pamela Carter. «Para acabar con Eddy Bellegueule es la historia de una transformación: la de un niño peculiar que tiene que sobrevivir a un entorno de violencia, machismo, pobreza y homofobia en el que tiene la mala suerte de nacer. El joven, sensible e inquieto, debe ocultar su verdadero yo para intentar ser aceptado», apuntan desde la compañía. «Él se desvive por parecer un ‘hombre de verdad’ y esquivar así el destino de abusos y humillaciones al que parece condenado», concretan. Y ese chico, Eddy, es el propio Édouard, que con una honestidad descarnada y luminosa, nos cuenta la historia de su alter ego, de su sufrimiento y de su liberación cuando por fin consigue huir de ese entorno opresor. «Porque el final de Eddy Bellegueule es el principio de Édouard Louis, uno de los escritores más brillantes de su generación», insisten.