El Premio Nacional de Diseño en la modalidad Profesionales -máximo galardón que concede el Ministerio de Ciencia e Innovación en este sector- ha recaído sobre Inmaculada Bermúdez, premiada en esta categoría en reconocimiento a "una trayectoria de honestidad creativa y compromiso con la sostenibilidad medioambiental y social".

Bermúdez, murciana afincada en Valencia, ha conseguido alzarse como un "nuevo referente" del diseño español en el panorama internacional, preservando la impronta de su mirada femenina y de su identidad mediterránea. Además, es la tercera mujer --tras Marisa Gallén (2019) y Patti Núñez (2007)-- y la más joven en recibir este galardón.

Así lo ha anunciado este lunes 26 de septiembre la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, durante su intervención en el acto Generación de Oportunidades, organizado por Europa Press en colaboración con McKinsey & Company, donde también ha mencionado al resto de galardonados de los Premios Nacionales de innovación y de Diseño 2022. El Ministerio de Ciencia e Innovación ha otorgado el Premio Nacional de Innovación a la trayectoria a la científica Rocío Arroyo Arranz, que lleva 20 años investigando en innovando en la prevención temprana del cáncer.

"Rocío Arroyo lleva 20 años investigando e innovando en la prevención y detección temprana del cáncer. Es la primera mujer que recibe el premio a la trayectoria innovadora en nuestro país", ha celebrado Morant. Al respecto, la titular de Ciencia e Innovación ha resaltado que es un "hecho indicativo" que en esta edición de los premios nacionales de Innovación y Diseño, otorgados por el Ministerio, "es la edición con más mujeres premiadas".

"Algo está cambiando en nuestro país. Estamos sumando el talento innovador de las mujeres al diseño del futuro y este es un aval para mejorar nuestra sociedad", ha manifestado Morant.

La ministra también ha destacado que, en el Premio Nacional de Innovación, ha sido reconocido con la Mención Especial Emilio García García, "referente en la innovación en el sector ferroviario internacional".

Trayectoria

Inma Bermúdez (Murcia, 1977) es uno de los talentos del diseño español más internacionales e influyentes. Comprometida con la sostenibilidad, es, además, la única diseñadora española que trabaja para Ikea de manera ininterrumpida desde el año 2006. Paralelamente, también ha colaborado durante 10 años con la empresa valenciana de porcelana Lladró.

Además, su lámpara Follow Me, diseñada para Marset en 2014, marcó un antes y un después en el sector nacional e internacional de la iluminación, por su apuesta por la luz LED inalámbrica.

"Estoy muy feliz de haber recibido este premio, al que me presenté animada por mi círculo más cercano porque ni me podía imaginar que me lo fueran a conceder. Espero que este galardón anime a que las mujeres en general, y las diseñadoras en particular, seamos más visibles, a que se sientan merecedoras del reconocimiento público y capaces de luchar por sus sueños", sostiene la diseñadora, que fundó su estudio en València en 2007, junto al arquitecto alemán Moritz Krefter.

La diseñadora, formada en la Universidad Cardenal Herrera CEU de València y en la Escuela de Ciencias Aplicadas y Diseño de Pforzheim (Alemania), es conocida por dar nueva vida a objetos cotidianos: vajillas, iluminación, floreros, candelabros, muebles, productos de baño, etc. Ha colaborado con la empresa suiza de relojes Rado y la marca de muebles china Zaozuo, entre otras.

Fue nombrada Mejor Diseñadora del año 2016 por la revista AD y ha recibido numerosos premios como el Red Dot Award, If Design Award, DESIGN PLUS, y Premios de Oro y Plata de la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV) y premios Delta, organizados por la Asociación del Diseño Industrial ADI-FAD.

En el caso de las iniciativas colectivas que promueven la proyección del diseño valenciano, Bermúdez es una de las diseñadoras impulsoras de València Capital Mundial del Diseño 2022. Asimismo, su compromiso con la difusión y promoción del diseño seguirá más allá de 2022, dentro de la nueva Fundación del Disseny de la Comunitat Valenciana.