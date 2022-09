Con motivo de la presentación de la Feria del Libro, esta mañana se ha desvelado el nombre de la ganadora de la presente edición del Premio 'Libro Murciano del Año', correspondiente a 2021. Y la ganadora ha sido la muleña Ilu Ros, que se han impuesto a los otros cinco finalistas con Federico, una íntima biografía ilustrada dedicada a García Lorca.

«Estoy muy feliz, qué os voy a decir», señalaba su autora tras conocer la noticia. «Voy a salir ahora mismo por Madrid en busca y captura de una marinera para celebrarlo. Si no me la saben hacer, no temáis, yo se lo explico», apuntaba Ros en redes sociales.

La Opinión entrevistó a Ilu Ros con motivo del lanzamiento de este, ahora, laureado trabajo:

Finalistas

Este galardón, que alcanza con esta su vigésimo cuarta edición, es otorgado anualmente por la Fundación Amigos de la Lectura, que el pasado lunes hizo públicos los seis títulos finalistas de 2021. Así, además de Ros, aspiraba al premio, por ejemplo, la poeta Dionisia García con Mientras dure la luz. También el músico Aarön Sáez (Varry Brava) con Videoclub y la dramaturga Alba Saura con Mi cuerpo será camino. Completaban la nómina de finalistas Raúl Quinto con La canción de NOF4 y Alfonso García-Villalba con Signos herméticos de una nueva melancolía.