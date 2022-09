Los hermanos Muñoz, Estopa, se subirán este sábado a un escenario levantado en el Cuartel de Artillería para presentar los temas de su última referencia discográfica, Fuego (2020), la novena registrada en un estadio de grabación del dúo de Cornellà. Con este álbum, que se estrenó en el número uno de las listas de ventas, David y Jose celebraban veinte años de carrera; o, lo que es lo mismo, dos décadas desde que lanzaran su álbum debut, de nombre homónimo y lanzado en 1999, como una actualización de una maqueta poco anterior que presentó al mundo a los Estopa.

Por eso, y más teniendo en cuenta que la gira de presentación de aquel disco quedó frustrada por la pandemia, ahora han vuelto a la carretera con ganas de disfrutar del directo, de mostrar sobre el escenario sus últimas composiciones y, también, por supuesto, de repasar sus grandes éxitos. Bueno, con ganas de todo eso y, sobre todo, de pasárselo bien; algo, por cierto, que se les da casi mejor que hacer canciones (aunque, conviene añadir, ya tienen un álbum con nuevo material en el horno).

Instalados desde hace años en el olimpo del pop español, el Govern de la Generalitat les entregó recientemente la Creu de Sant Jordi 2022, lo que da buena muestra del impacto que Estopa ha tenido en la sociedad. Ellos respondieron leyendo su discurso de agradecimiento íntegramente en catalán, tras las críticas de sectores independentistas por ser un grupo que canta en castellano. El Govern se defendió alegando que es el grupo catalán que más discos ha vendido, y se escudó en la popularidad de sus canciones, "con temas arraigados en la cotidianidad y con influencias del pop, el flamenco y la rumba catalana".

Porque los de Tu calorro siguen trabajando cifras de vértigo, pero no se terminan de acostumbrar. Nunca se han sentido ‘triunfadores’; no creen en la filosofía del éxito a cambio de trabajo duro, sino en reparar el ascensor social. Hijos de emigrantes, reivindican lo mestizo y las luchas sociales con imaginación y creatividad, lejos de élites, dogmas y modas: "Mi coche todavía tiene cedés. Y hasta que no acaban los temas, no me bajo. Sería una victoria que pasara lo mismo con nuestro disco", señalan.