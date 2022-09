Pese a que el poemario Un número finito de veranos no ha tenido «muchas reseñas», lamenta su autora, la poeta almeriense Aurora Luque sí que se ha llevado el Premio Nacional de Poesía 2022 gracias a su última obra. Se trata, según ella, de un reconocimiento a su oficio de poeta: «Si me quito la poesía, me quito a mí misma».

Así lo afirmaba ayer la poeta desde su casa de Málaga, donde recibió la llamada del ministro de Cultura, Miquel Iceta, para informarle de que ha sido la ganadora de este galardón –dotado con 20.000 euros– por este poemario que el jurado ha destacado por ser un libro de «alto calado lírico, emocionante, exigente» y que sitúa la voz de la autora como una de las «grandes poetas» de nuestro tiempo.