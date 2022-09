Alfredo López: pintando lo que no se ve

Que un artista plástico, además de ser un extraordinario pintor, sea un estupendo profesor de plástica para los chavales de instituto, es algo que puede que no os extrañe, pero si os digo que a las clases particulares de su academia, además de jóvenes y adultos, asisten algunos pintores profesionales de la Región que quieren aprender algo de su magistral técnica para la acuarela, os gustará saber de quién estamos hablando. Se trata de Alfredo López Rodríguez, nacido en Vinaroz (Castellón), hijo de familia vallisoletana y que vivió de los 12 a los 30 años en Málaga, hasta que empezó a pintar para la Galería Clave y se vino a vivir a Murcia. En Granada estudió Bellas Artes y en nuestra Región se ha convertido en todo un acuarelista de referencia nacional, pese a que empezó su carrera con unos inquietantes paisajes al óleo sobre madera, donde plasmaba, con técnica hiperrealista, unas solitarias instalaciones industriales, como surgidas en el desierto, grandes moles de acero y hormigón, con automóviles o camiones, pero siempre sin personajes, como si el tiempo se hubiera detenido o nuestra especie hubiera desaparecido o tenido que huir.

He de decir que he seguido la obra de Alfredo, desde 1999, en que hacía estas cosas, y luego lo he visto pintando del natural en los concursos de pintura rápida al aire libre, donde ha ido evolucionando, trabajando con el óleo cada vez más suelto, dejando partes insinuadas y líquidas, hasta que se dio cuenta de que lo suyo era la acuarela. «Mi pincelada se fue haciendo más libre y danzarina, mis cuadros menos rígidos y más volátiles, menos atados al dibujo… y cada vez me fue interesando más la atmósfera, más lo insinuado que lo subrayado… y así me encontré con la acuarela, con la que he investigado y aprendido en los últimos años», me dice con su característica humildad, mientras le digo que es todo un Maestro y que nadie como él para decir mucho con, aparentemente, muy pocos elementos. Y continúa: «La acuarela ya no es la hermanita pobre de la pintura, ha habido una especie de boom en los últimos años, se organizan simposios, encuentros internacionales de acuarelistas, bienales, concursos… y cada vez hay más páginas y más referencias de acuarelistas en las redes sociales». Y me habla de algunos de sus referentes, grandes acuarelistas nacionales e internacionales, entre los que destaca a Álvaro Castañer, Joseph Zbukvic y una larga lista de asiáticos, como Chien Chung-Wei y algunos españoles como Manolo Jiménez, Francisco Castro o Miguel San Pedro.

Aprovechando que estamos en su taller, almacén y academia de pintura, en pleno barrio de Santa María de Gracia de Murcia, me enseña, un día antes de hacer el montaje, todas las obras que estos días expone en el Palacete Huerto Ruano de Lorca, a través del Paso Blanco. Se titula Esencias Urbanas y la mitad de las obras son vistas urbanas de Lorca y, la otra, rincones de varias ciudades de España y el mundo. Y al hilo de esto, me habla de su pasión por viajar, tanto en los concursos al aire libre, conociendo lugares, pueblos y fiestas, como con la familia: «Acabamos de venir de París, donde hemos llevado a los niños. Hemos venido recargados de belleza y de arte. Ya había ganas de salir, después de la pandemia», claro que Alfredo se refiere a viajar en familia, porque él no ha parado de recorrerse la península, con gran éxito, recogiendo premios en multitud de certámenes, dejando muy alto el pabellón de nuestra Región.

Abro sus cajones y veo algunas obras preciosas, incluido un hermoso retrato de su hija, aunque me dice que lo tiene guardado porque le ha salido un poco triste, pero a mí me parece melancolía. «Lo que sí es cierto es que la realidad es sólo un pretexto. Yo me pongo, en la calle, frente a un motivo urbano, pero no pretendo pintar lo que todo el mundo ve, sino lo que no se ve, tal vez lo que solamente veo yo, lo que hay detrás, o debajo, o por encima de todo lo que hay. Si nos limitamos a reproducir lo mismo que ve una cámara fotográfica, entonces no aportamos nada nuestro, no le ponemos alma. No podemos ser esclavos del motivo, tenemos que llevárnoslo a nuestro terreno y con la mejor cantidad de trabajo posible. El arte tiene que fluir, no tiene que pesar», y continúa hablándome de arte, de técnicas y de expresividad: «Cuando empezaba a pintar, creía que si se notaba una pincelada o si había un “chorretón” era un fallo, pero con la acuarela, poco a poco, me liberé, me solté y ahora disfruto mucho más del acto de pintar. He de confesar que durante años, con el óleo, a veces sufría, como en un parto, estaba bien sólo al final, cuando nacía el hijo, pero he aprendido a gozarlo desde el primer momento».

Y me dice que nunca se termina de aprender, que la pintura no ha muerto porque siempre empieza de nuevo, renace. «Antes trabajaba semanas en la misma obra, ahora dedico muchas horas a meditar, pero la sesión pictórica procuro que sea de un máximo de 6 horas, para no perder espontaneidad. Lo que no sepas resolver en 6 horas, con la acuarela, no va a mejorar con 20. Yo respeto mucho otras técnicas, como la ilustración, pero la pintura es más emocional, más difusa. No todo tiene que estar enfocado, ni siquiera el ojo lo ve todo enfocado».

Y termina: «Tras la pandemia, con la crisis y con la guerra, veo a la gente muy triste, pero a mí la pintura me ha salvado, es un vicio muy barato y si es acuarela, mucho más». Hagámosle caso al Maestro.