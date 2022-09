The Sand: "Las canciones de usar y tirar están copando el mercado"

The Sand, la banda murciana que triunfa en Estados Unidos y Reino Unido, se subirá esta noche al escenario de Garaje Beat Club para presentar en casa su segundo trabajo, Little secrets (2022). Creado en 2019 y encabezado por Miguel González (excantante de Shame), el grupo publicó el año pasado Melancholic universe, un álbum del que consiguieron colocar tres canciones en tres finales de los concursos de composición más importantes del mundo: dos al otro lado del charco y uno en Londres. California, por ejemplo, fue una de las canciones ganadoras del prestigioso certamen Unsigned Only Music Competition, que pretende descubrir artistas sin contrato discográfico. Así, artistas como Black Francis (Pixies), Robert Smith (The Cure), Derek Brown (The Flaming Lips) y Ryan Adams han avalado sus temas, igual que los miembros de Coldplay, jurado del UK Songwriting Contest, al que concurrían más de 10.000 bandas y artistas. Su música, que nada entre el rock alternativo, el grunge y el pop-punk ha cautivado igualmente al mismísimo David Lynch, que compartió algunas de sus canciones en redes sociales. Sin embargo, ese éxito internacional –que también les ha llevado a distribuir su música en Corea del Sur– no ha tenido el mismo eco aquí.

The Sand saltaron a la palestra hace unos meses cuando tu canción California ganó la promoción especial ‘Win Some Love’ del concurso Unsigned Music. ¿De qué va todo esto? ¿Qué ha significado para tu proyecto?

Hemos ganado ese y también la de ‘Inspire Your Song’ del concurso International Songwriting Competition, con más de 20.000 canciones. Son certámenes importantes con un jurado plagado de estrellas del mundo de la música (The Cure, Coldplay, etc.), por lo que, debido a eso y a que se presentan miles de artistas de todo el mundo, los premios son muy prestigiosos. Todos estos galardones han significado que The Sand fuera más escuchado fuera de nuestras fronteras que en nuestra tierra. Nos ha dado un impulso notable moralmente, y también ha hecho que destaquemos entre tanta oferta de música que hay hoy en día.

¿Qué último reconocimiento habéis obtenido?

Hemos estado como finalistas en la sección ‘Rock’ del UK Songwriting Contest de Londres. Es bonito cuando ves el nombre de Murcia en los resultados de estos concursos, cómo entre miles de grupos de habla inglesa estamos nosotros.

Incluso el mismísimo David Lynch se ha rendido a tu música. ¿Qué dice? ¿Mantienes contacto con él?

No mantenemos contacto, la verdad. Son anécdotas que ayudan a la moral del grupo y hacen que tengamos cierta repercusión, pero nada más. A nosotros, con todo el respeto, nos importa más que día a día nos escriba gente de todo el mundo diciéndonos que le hemos ayudado o que le hemos alegrado el día con nuestra música.

Hasta ahora estás escribiendo siempre en inglés, pero ¿te estás planteando cantar en español?

Pues nos lo han planteado bastante, incluso te diré que no estamos con alguna compañía importante por empeñarnos en seguir con el inglés. Esto no significa que no podamos hacerlo (principalmente porque hay rarezas nuestras por ahí en castellano), pero ahora mismo no es algo que nos planteemos, y mucho menos si es por imposición. Aunque nunca se sabe qué puede pasar en el futuro.

Habéis logrado premios, sois distribuidos en Corea del Sur... ¿Por qué The Sand aún no tienen el reconocimiento en España que sí tienen en otros lugares?

Salimos en un momento delicado... La pandemia no ha ayudado a la hora de que las discográficas se arriesguen con bandas nuevas (y menos, si cantan en inglés). Pero bueno, cada vez se nos escucha más por aquí, y, en cuanto nos den la oportunidad de entrar a un festival en Murcia o en cualquier otro sitio de España, estoy convencido de que todo cambiará, y The Sand estará donde le corresponde.

¿Por qué crees que cuesta tanto triunfar en España?

Es una pregunta que me encantaría que contestarán los medios, las promotoras y las agencias de management. Yo, por experiencia, solo te puedo decir que en aquí nos cuesta mucho apostar por bandas que cantan en inglés. También que es un mal momento para quienes hacemos rock: ahora las nuevas tendencias tiran más por hacer canciones de usar y tirar que están copando gran parte del mercado.

¿Resulta complicado entrar en el mercado anglófono ?

Es difícil. Tienen un sistema muy cerrado que no facilita el acceso a los grupos de fuera. Los países donde se vuelcan más con The Sand son México, Chile y países europeos como Francia o Alemania.

¿Hacia dónde va Little secrets? ¿Qué diferencias podemos encontrar con Melancholic universe?

Son distintos. Muy distintos, diría. Little secrets es más personal, menos rock (más del rollo pop británico). La mayor diferencia es que este último tiene mucho más piano, más romanticismo, y es más melódico (aunque tiene también algunos temas made in The Sand). Al final es un disco que está compuesto en plena pandemia, en un momento de mayor tristeza, y eso se nota. Aunque también creo que representa muy bien ese valorar los pequeños detalles de la vida, que son los que realmente te otorgan la felicidad.

¿Vuestros videoclips en YouTube acumulan más de seis millones de reproducciones? ¿Cómo os sentís al escuchar esta cifra? ¿Os sorprende?

Sí, nos sorprendió mucho al principio. Pero somos una banda que le da mucha importancia a la imagen, y, por tanto, a los videoclips; creemos que son parte del espectáculo. Y estoy contento en este sentido, pero creo que podemos hacer más, que The Sand tiene potencial para mucho más.

¿En qué crees que reside el éxito de vuestras canciones?

Somos una banda de rock, pero que tiene mucho de pop también. En el fondo, nuestros temas se basan en melodías pop, pero con la instrumentación del rock, así que son agradables de escuchar para casi todo el mundo. Es como mezclar Foo Fighters con Green Day y añadir a Coldplay o Keane. ¿A quién no le puede gustar eso? [Risas]

¿Creéis que hacéis un género arriesgado en España?

No. Creo que es un estilo que, por lo general, gusta. Pero que tiene que ser ofrecido a la gente... No somos un grupo indie, no somos un grupo de reguetón, no somos un grupo de rock clásico, así que lo tenemos complicado para llegar a los festivales actuales, pero sabemos que hay mucha gente a la que le gusta nuestro estilo.

¿Cómo planteáis la presentación del álbum y conciertos?

Pues hemos tocado ya en Madrid y ahora actuamos en Murcia. Empezamos ya a movernos y ojalá podamos girar por toda España. Estamos trabajando duro para que los directos sean especiales, para que la gente pueda entrar en nuestro universo y sean partícipes.

¿The Sand es un proyecto personal o hay grupo?

Originalmente era algo personal, pero ahora no. Cada uno tiene sus funciones, pero somos amigos, nos llevamos bien y nos lo pasamos genial; vamos, que somos una banda.

¿Qué tipo de mensajes te gusta transmitir en tu música?

Me gusta transmitir positividad, aunque parezca que no. Intento ser lo más sincero que puedo en mis letras, y algunas son duras, claro, pero intento no caer nunca en mis ‘infiernos’. Hay que ser lo más felices que podamos, ya que la vida es corta. Ponle vida a los minutos y no minutos a la vida, como me decía mi padre.

¿Qué disco marcó tu adolescencia?

Difícil... Podría decir que el Nevermind de Nirvana. O el OK computer de Radiohead. Pero mi padre me puso mucho a los Beatles, por lo que la esencia pop de The Sand puede venir de ahí.

¿Cómo te sientes con Little secrets? ¿Contento con la recepción?

Estoy muy feliz con el resultado: es exactamente lo que quería hacer. Raúl de Lara entendió perfectamente lo que buscábamos. No queríamos un Melancholic universe, vol. 2, y creo que hemos logrado distanciarnos un poquito. Se le ha dado una mayor importancia a los teclados, a las letras, a las melodías... Y creo que con estas nuevas canciones estamos llegando a mucha más gente de España.

¿Qué referencias musicales has manejado?

He escuchado mucho a Keane, Coldplay, Travis, REM, Benjamin Francis... Como te decía antes, el pop-rock británico está muy presente en este álbum.

¿Qué sensaciones tienes respecto a este lanzamiento?

Estoy a la expectativa, y trabajando en todo lo que esta en mi mano. Espero que tengamos suerte en la promoción, que nos muevan y podamos estar en festivales este año, pero eso es algo que no depende de nosotros... Yo solo hago canciones e intento que la gente pueda disfrutar de ellas.

¿Te inspira la nostalgia?

Posiblemente, sí. Me gustan los recuerdos, me gusta estar con la gente de toda la vida, y realmente vivo mucho en zona costera, donde la gente va y viene (y a veces nunca vuelven). Siempre me quedo con el recuerdo de esos momentos, de esas amistades, de lo vivido y que uizás nunca más se va a repetir. Me hago mi propia realidad, que no todos comparten.

Has comentado que como grupo no estáis donde queríais estar. ¿Te imaginabas llenando estadios?

Sí. Los sueños no pueden destruirse. Nadie puede difuminarlos, por lo que, mientras sueñe y pueda hacer canciones, siempre me imaginaré en un estadio cantando Perfect day.