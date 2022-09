La Pegatina son uno de los grupos más viajados de nuestro panorama. Han recorrido más de 35 países en estos 20 años de carrera, y aún siguen queriendo ir Hacia otra parte. Ese, precisamente, es el título de su décimo disco (octavo de estudio), que llega de la mano de Calaverita Records y Música Global y que mañana presentan en el Recinto Ferial de Yecla con una actuación que será de entrada libre.

Para este álbum, el grupo catalán ha contado con compañeros de altos vuelos y de todas partes del mundo. Where do we go?, junto a Youthstar (MC de los francoingleses Chinese Man), es la primera parada de este viaje. Decidieron seguir por Argentina y mover el esqueleto junto a Los Auténticos Decadentes con Yo quiero bailar, que se prevé un himno festivalero imparable, y pararon en Uruguay Diez minutos para rockear junto a La Vela Puerca. Luego se enamoraron de Chef’Special en Holanda, de donde salió ese Down for love que tanto ha sonado en la radio este año.

Hacia otra parte, su álbum más internacional, lo ha producido Tato Latorre, como ya hizo con Darle la vuelta (2020), y ha sabido dirigir las canciones hacia cada uno de los lugares por los que han pasado, procurando que los invitados se sintieran a gusto.

Por otro lado, Que t'agradi veure'm ('Que te guste verme') es una rumba al más puro estilo pegatinero que será el primer adelanto de un nuevo EP que La Pegatina publicarán íntegramente en catalán a finales de año. Quieren aprovechar que ahora les miran desde todas partes para difundir la cultura en la que se han criado y la lengua de su tierra materna. El EP, producido nuevamente por Tato Latorre, contará con colaboraciones de artistas como Els Amics de les Arts, Santa Salut, JazzWoman o The Tyets.