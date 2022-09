Visor Fest: un festival de conciertos y canciones

El rock, al menos como solíamos entenderlo, era caliente como una bala, peligroso como una pistola e instantáneo como un disparo. Quizás eso es lo que justifica la vuelta al pasado/presente que se está produciendo estos últimos años. Según Simon Reynolds (el enfant terrible de la crítica musical inglesa), hay una adicción del pop a su propio pasado, y se está produciendo una auténtica locura por “lo retro y la conmemoración” de la cultura pop actual. El Visor Fest, cuya primera edición (2018) tuvo lugar en Benidorm –aunque, en origen, sus organizadores tenían pensado hacerlo en Murcia–, se mueve dentro de esas coordenadas. Por él han pasado bandas como The Jesus & Mary Chain y The Flaming Lips, pero sus primeros pasos no han sido fáciles... En 2019 fue cancelado por un temporal y los dos últimos años se los ha pasado en el dique seco por culpa de la pandemia, con lo que han decidido resetear el sistema y trasladarse –ahora sí– a Murcia (La Fica es su nueva sede) para celebrar la que será en la práctica su segunda edición con un cartel de ensueño que reúne a algunos grandes nombres de los ochenta y los noventa: James, Teenage Fanclub, The Waterboys, New Model Army, Mudhoney, Lightneen Seeds y, por parte española, Lagartija Nick y Australian Blonde, que siguen ejerciendo, publicando discos y embarcándose en giras.

«Buscamos rememorar el aroma de aquellos primeros festivales en los años noventa que nos hicieron amar la música en directo, y a donde acudíamos a disfrutar», señalan sus organizadores, que insisten en que en este festival no hay solapamientos: «Como si estuvieras en una sala», sin agobios y sin prisas. Por esa razón, contará con un solo escenario donde tendrán lugar solo cuatro conciertos cada día. Podrás olvidarte de decidir entre una y otra banda que coinciden y también de setlists recortados, ya que todos los grupos ofrecerán su show completo, como el que ofrecerían si no se tratara de un festival.

Los grandes protagonistas de la jornada de este viernes serán los escoceses The Waterboys, artífices de ese auténtico himno generacional que es The whole of the Moon. Pero no son una one-hit-wonder; siguen vivos desde sus seminales primeros álbumes, y mantienen el listón en lo más alto, con obras como An appointment with Mr. Yeats (2011), donde la admiración de su líder, Mike Scott, por el poeta W. B. Yeats lo llevó a confeccionar, no una obra a base de spoken word, sino un disco de rock androll, pop psicodélico y sonido roots. Influidos en sus inicios por Simple Minds y The Alarm, The Waterboys marcan con su estilo a nombres punteros del presente, y en mayo de 2022 vio la luz su decimoquinto disco de estudio, All souls hill, con un halo misterioso y revelador.

Tambien destacan este viernes los norteamericanos Mudhoney, considerados por muchos como los cimentadores del grunge (aunque no llegaron a tener el impacto de Nirvana ni vendieron tantos discos como Pearl Jam o Soundgarden). Fueron también el primer grupo que triunfó en el sello Sub Pop, que desde Seattle impulsó y capitalizó la mayor parte de aquel movimiento. Y si Mark Arm y compañía resultan indispensables para comprender el grunge, los británicos New Model Army –que actuarán a la una de la madrugada– también son mucho más que una referencia en la historia del post-punk, los sonidos góticos e, incluso el metal. Siempre libres de ataduras estilísticas, la dilatadísima trayectoria de los de Bradford les ha deparado una devoción casi religiosa entre sus fans, pero también han despertado el interés de muchos neófitos con trabajos tan cercanos e inspirados como From here.

El sábado los grandes protagonistas serán James, que fueron y siguen siendo una de las grandes bandas del brit-pop (aunque quizás tuvieron menos predicamento fuera de Gran Bretaña). Quizás por su éxito tardío, siguen entregándose como una banda primeriza, pero su discografía les avala: desde que debutaron en 1991, los mancunianos han publicado dieciséis álbumes de estudio, han vendido más de 25 millones de copias y han actuado por todo el mundo. Tras casi cuarenta años de carrera, vuelven a España para presentar su último álbum, All the colours of you, uno de sus discos más sobresalientes desde su que retornaron en 2007, tras múltiples idas y venidas.