Michael Keaton ('Dopesick') y Amanda Seyfried ('The Dropout') se alzaron con el Emmy a mejor actor y actriz protagonista, respectivamente, en la categoría de miniserie (serie limitada) durante la 74 edición de estos premios concedidos por la Academia de la Televisión de EEUU en Los Ángeles (California). "Cuando era pequeño, mi padre ganó un sorteo de televisión y me quedé boquiabierto. Desde entonces, me enamoré de este medio y sigo estándolo. Gracias a mis padres por creer en mí y no pensar que era un loco", aseguró Keaton al recoger el galardón. De hecho, el intérprete de esta ficción producida por la plataforma Hulu (Disney) quiso dedicar unas palabras más al público, miró a la cámara y añadió: "Hay gente que duda pero para todos los que creen, aunque estemos un poco locos: ¡Los quiero mucho!".

Colin Firth por 'The Staircase' ('La Escalera'); Andrew Garfield por 'Under The Banner of Heaven' ('Por El Mandato del Cielo'); Himesh Patel, protagonista de 'Station Eleven' ('Estación Once'); Sebastian Stan por 'Pam & Tommy'; y el guatemalteco Óscar Isaac, actor protagonista de 'Scenes From A Marriage' ('Secretos De Un Matrimonio') disputaban el premio con Keaton. El intérprete, natural de Pensilvania (EEUU), ya había conseguido hacerse con el reconocimiento a mejor actor de miniserie gracias a 'Dopesick' en la última edición de los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG, por sus siglas en inglés) a finales del pasado mes de febrero.

Por su parte, Seyfried se mostró muy emocionada al subir al escenario de los Emmy y aprovechó el momento para agradecer a sus compañeros de reparto, a su agencia de representación y a su familia. "Es el mejor momento de mi vida. Muchas gracias a todos, sobre todo, a mis padres que sé que se irán pronto a la cama, a mi marido y a mi perro. Gracias", declaró Seyfried. La protagonista de 'The Dropout' ('The Dropout: Ascenso y Caída de Elizabeth Holmes') competía con Toni Collette ('The Staircase', 'La Escalera' en su versión en español), Julia Garner por 'Inventing Anna', Lily James ('Pam & Tommy'), Sarah Paulson ('Impeachment: American Crime Story') y Margaret Qualley ('MAID', 'La Asistenta').