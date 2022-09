Noche de rock por todo lo alto en Molina de Segura con protagonistas tan destacados como 91 Suite y Vacío, que presentan sus respectivos nuevos álbumes. Los primeros, banda de culto internacional para los amantes del hard rock melódico, presentarán sus nuevas canciones y todo su repertorio clásico en una actuación que tiene tintes de exclusiva y que confirma que 91 Suite –posiblemente la mejor de AOR en España–, están ‘de vuelta en el juego’. Así, Back in the game, se llama su último trabajo, con catorce temas, de lo que seis fueron adelantados en 2019 con el EP Starting all over, que marcó su vuelta tras catorce años sin nuevo material.

Por su parte, Vacío es una banda murciana de rock que en 2010 sorprendió con Mi dulce infierno, su segunda referencia. Con él recorrieron España y dieron el salto a Latinoamérica, aupados por las excelentes críticas de la prensa especializada. Ahora presentan El juego de las máscaras, su quinta referencia. Debería haber salido en 2020, pero por la situación se vieron obligados a irlo retrasando. En él pisan más el acelerador y afilan las guitarras sin perder identidad.