Mono, una de las bandas más relevantes de la escena post-rock mundial, vienen por fin a Murcia tras sufrir dos aplazamientos de su gira europea por culpa la pandemia. Con una dilatada trayectoria que se remonta a finales de los noventa, estos japoneses han sabido mantener su identidad después de más de una decena de álbumes de estudio–y un puñados de splits y EP–, sin renunciar a una constante actualización de su sonido que ha acabado derivando, casi naturalemente, en una reinvención del género. El último de ellos es su disco Pilgrimage of the soul (2021), el penúltimo del grupo si contamos la banda sonora del documental My story, The Buraku Story (2022), sobre la discriminación clasista en Japón. Será el trabajo que presenten este domingo en la sala Garaje Beat Club a las 19.30 horas.

Durante sus más de dos décadas juntos, el grupo compuesto por Takaakira Goto, Hideki Suematsu, Dahm Majuri Cipolla y Tamaki Kunishi ha ido mostrando en once álbumes de larga duración las múltiples caras del shoegaze y el rock experimental con todo lo que ello supone: altas dosis de distorsión y catarsis, conjugadas con música clásica contemporánea y minimalismo. Además, Mono llega a Murcia en uno de los momentos de mayor actividad de su trayectoria: con Nowhere now here (2019) empezaron a celebrar su vigésimo aniversario, y en plena gira mundial se detuvieron en Chicago para grabar en directo el EP Before the past, junto a Steve Albini, retornando a sus raíces tras estrenar nueva formación con la incorporación del baterista Dahm. Aquel año terminó con la publicación de otro EP, Exit in darkness, en colaboración con la cantautora, cellista y guitarrista británica A.A. Williams, que les acompañará en GBC para presentar también en la capital del Segura su disco debut, Forever blue, un death-gospel sorprendente y cautivador. Dos artistas en extremos opuestos, combinados de manera fascinante.