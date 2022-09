Se acercan las Fiestas Históricas de Cartagena, declaradas de Interés Turístico Internacional y, en pleno montaje del campamento, quedo con José Antonio Meca Martínez, el presidente de la Federación que aglutina a 25 legiones romanas y a 25 tropas carthaginesas: nada menos que 6000 festeros que montan una batalla festiva y cultural sin parangón.

Nos sentamos junto a los Lanceros Hoplitas y le pregunto si estas son las mejores fiestas de España: «Las comparaciones son odiosas y mi obligación es defender las nuestras, pero voy a ser objetivo. Quien conoce otras fiestas históricas o las muchas de Moros y Cristianos en toda la zona de Levante, cuando viene a Carthagineses y Romanos se da cuenta que esto son palabras mayores por la envergadura de las mismas: un campamento que es el más grande y completo de España, unos desfiles impresionantes con miles de festeros, cientos de actores, especialistas, músicos, grupos de danza..., un montón de actos culturales y deportivos paralelos y, lo que ya es insuperable, unos actos teatralizados sin igual, donde se aprende historia, se disfruta de soberbios espectáculos que se ensayan durante meses, dirigidos por profesionales de la escena e interpretados por unos actores de altísima calidad que logran la admiración y la emotividad del multitudinario público. Cada día hay varios actos infantiles y de adultos, tanto en la ciudad, como en el campamento, así como en los escenarios del puerto y del auditorio o en el Teatro Romano o en el Cerro del Molinete, junto a las ruinas romanas. Todos maravillosos, pero he de reconocer que el que yo prefiero es La Gran Batalla».

José Antonio es un grande de un metro noventa y pinta de buen muchacho que nació en el barrio de Los Mateos. Su padre fue un destacado futbolista y él siempre se ha dedicado a dirigir equipos de trabajo en cada una de las empresas en las que ha estado. Durante años trabajó en un par de empresas de Tiempo Libre, donde tuvo a su cargo a unas mil personas. Actualmente trabaja de comercial y también en una empresa de servicios. Me cuenta que juega mucho al pádel y que le gusta hacer rutas por el monte. Mientras hablamos tiene que atender llamadas de teléfono y a festeros, montadores y trabajadores municipales que vienen a demandarle soluciones, y él, con la educación y buenas formas que le caracterizan, se crece haciendo de motor de todo: «Lo mejor que tengo es el equipo de la junta directiva, estamos en reunión permanente y esto no saldría adelante sin tanta gente haciendo este trabajo altruista, que exige mucho pero que al final da muchas satisfacciones. Y ya sabes, lo que sale bien es gracias al equipo, pero si algo saliera mal, tengo claro que la responsabilidad sería mía».

Se le nota que tiene cargadas las pilas, me confiesa que le han sentado genial unos días que ha estado en Portugal, y añade: «Todos estamos con muchas ganas, tras dos años a medio gas. El año pasado nos reinventamos, llevando la Fiesta a las plazas, lo que vino muy bien para ayudar a la hostelería de la ciudad, que tan mal lo ha pasado. Algunas cosas las vamos a repetir, porque siempre queremos implicar a la ciudad, pero hemos de poner en marcha el Campamento, que nos da nuestra entidad y tantas posibilidades». Y me cuenta su trayectoria festera: «Yo me incorporé en 1998, con Elena Ojanguren (su mujer), que ya estaba en Marte y Minerva. Después fui elegido directivo de la Legión y en 2006 ya fui elegido Escipión, personaje que representé, junto a Elena, durante 3 años. En 2013 fui Presidente del Senado Romano y desde 2016 soy Presidente de la Federación. He de reconocer que disfruto mucho las Fiestas, pero es cierto que desde que entré no he parado de trabajar y asumir responsabilidades. Pero te digo una cosa: lo que más valoro,, con lo que al final me quedo, es con la convivencia y el compañerismo, con toda la vida que se comparte antes, durante y después de la fiesta: somos una familia».

Me anuncia que acaba de incorporarse a la Legión de Sagunto, otra de las más numerosas y activas dentro de las Fiestas: «Como Presidente de Federación, necesitaba un cambio a un grupo más potente, que pasa por un gran momento y que pueden aportar muchos efectivos a la hora de colaborar». Y me contesta a algunos rumores: «¿Lo de que voy a dar el paso a la política? No es nuevo, me lo vienen diciendo desde 2006, no me molesta porque eso quiere decir que me ven con capacidades para gestionar, pero ahora mismo solo pienso en que me quedan tres años de mandando y que tengo que darlo todo por la Fiesta, si alguna vez tengo la posibilidad de trabajar por Cartagena en otros proyectos, lo estudiaría», y sobre el convenio con Estrella de Levante: «No se puede jugar con los intereses de Cartagena. Hay quien dice que Murcia nos roba y, luego, cuando un patrocinador pone dinero, renuncia a él porque en sus etiquetas sale la palabra Murcia».

En dos años la Fiesta tendrá un campamento en otro lugar, más grande, con más aparcamientos y con escenario: «Tengo un equipo de 38, más 50 tropas y legiones que vamos a trabajar a tope, unidos para que el cambio sea a mucho mejor. Somos la gran fiesta del Mediterráneo y ni nos molesta que nos copien, somos un ejemplo a seguir en toda la Península, incluso en otros países de Europa». Hay quien dice que nadie es profeta en su tierra, pero gente como José Antonio Meca, buena gente y buen gestor cultural, manda romana.