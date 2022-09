Ginesa Zamora: "Trabajamos con la ilusión de mantener a una banda que nos represente a todos"

La formación sinfónica de la Federación de Bandas de Música de la Región de Murcia (FBMRM), decana entre las de su especie, ofrecerá hoy domingo, 4 de septiembre, dos conciertos benéficos con motivo de su vigésimo quinto aniversario. Ginesa Zamora, su presidenta desde 2009, nos habla sobre este proyecto en beneficio de las Hermanitas de los Pobres de Cartagena y de la AECC de Murcia, con un programa internacional que presagia el descubrimiento de las armonías identitarias de diversas tierras a través de percusión, cuerda y viento, bajo la dirección del ilustre director alicantino José Rafael Pascual-Vilaplana.

Estamos ante el veinticinco aniversario de la formación sinfónica de la Federación, ¿cómo consigue una banda regional mantenerse un cuarto de siglo en pie?

Con mucha ilusión y ganas, con una firme intención de proyectar el trabajo que se hace en las escuelas y en las bandas de música. Existe mucha ilusión por parte de cada una de las bandas, de sus directivos, profesores y músicos. Tenemos la idea de mantener y empoderar una banda que nos represente a todos de forma totalmente plural. La banda de la Federación se hace con diferentes directores en cada proyecto anual y, con esta realidad, con actividades, formación, intercambios, festivales y reconocimientos a los músicos, hemos tratado de darle vida hasta el día de hoy.

El proyecto de la Banda Sinfónica de la Federación está dirigido a los músicos de las 42 bandas federadas en la Región. ¿Cómo se dirime qué músicos pasan a tocar en esta formación aglutinadora?

Hay que tener en cuenta que no es incompatible tocar en la banda propia y en la banda de la federación. Son siempre músicos con un nivel determinado, que es cuarto de grado medio como mínimo, es decir, músicos buenos que tocan muy bien y que son necesarios en las bandas. No pasa nada porque dos músicos falten en una banda a la hora de interpretar pero, si son muy importantes, sí tienen que renunciar en un momento determinado a la banda sinfónica, pues se les hace ponderar y el presidente lo entiende. No estamos aquí para competir, sino para sumar, para ofrecer y para que la gente tenga posibilidades de estar. El acceso a la banda sinfónica es una forma de trabajar y progresar a otro nivel.

¿Cómo es la realidad actual de las bandas sinfónicas en la Región de Murcia?

Las 42 bandas que tenemos tienen su estatus y su ámbito de trabajo. En el año 2018, se hizo un estudio en la UPCT sobre la repercusión cultural y socioeconómica de las bandas en la Región de Murcia y, en todo ese trabajo de investigación, se concluyó que el colectivo de todas las bandas hacíamos unos 1.500 actos anuales. La media de actividades por banda ronda en torno a las 30 actividades por año, una o dos por semana. La realidad es que tenemos mucho trabajo que hacemos de forma amateur y altruista.

¿Cuál es el ámbito de trabajo habitual de la banda federativa?

Tocamos en certámenes, festivales, desfiles, fiestas patronales y procesiones, incluidas las de Semana Santa. Hacemos todo tipo de actividades, la propia industria local utiliza la música como medio para ensalzar y darle otra dimensión al producto que estén comercializando. Ofrecemos ciclos de conciertos en el Auditorio una vez al mes y ahora, por ejemplo, estamos con el tema de los cruceros en Cartagena, con un proyecto llamado Mar, puerto y banda que no se hacía desde 2005 y lo hemos retomado. La actividad es continua y muy importante. En las convivencias y los intercambios, los músicos tienen un nivel de hermandad y de valores que les anima muchísimo.

¿Se ha restablecido el nivel de trabajo de la banda tras la pandemia?

Nos ha costado un poco, pero sí. Como aconsejaban que los mayores no fuesen, por miedo o por lo que sea, son los que más se han inhibido. También hay algunos pequeños que por precaución de los padres tampoco se han incorporado todavía, pero casi todos los que se retiraron han vuelto a incorporarse.

Como celebración del veinticinco aniversario, la Banda Sinfónica de la Federación ha organizado toda una semana de actividades.

Hemos diseñado un plan extraordinario. Normalmente hacemos nuestras concentraciones con un calendario de ensayos que se van distribuyendo durante un par de meses, pero este año hemos decidido concentrarlo todo en una semana con muchas actividades. El lunes 29 comenzamos por la mañana con una masterclass para los músicos de la banda. En total habrá once talleres diferentes de casi todos los instrumentos. Y por la tarde se preparan los conciertos. Además, desde el jueves estamos ofreciendo un curso de formación para los directores de nuestras bandas federadas. Hemos tenido que hacer selección tanto de músicos como de directores porque se presentaron más solicitudes que plazas disponibles teníamos...

¿Cómo se ha seleccionado a los músicos?

Se hizo una convocatoria para que la gente se apuntara, pero se presentaron demasiados músicos, por lo que el criterio que ha determinado la selección ha sido el nivel de formación de cada músico. Si había algún empate de nivel se hacía una prueba que tenían que enviar por vídeo y, a partir de ahí, se elegía. Este ha sido el sistema de selección.

Como colofón a esta semana de actividades ofrecerán dos conciertos solidarios el domingo 4 de septiembre, uno en Cartagena y el otro en Murcia.

Sí, tenemos los ensayos de los conciertos desde el día 1 hasta el día 4, el gran día. Por la mañana, a las 12.00 horas, daremos el concierto en el Paraninfo de la UPCT y, por la tarde, a las 20.00 horas, en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia.

Los fondos que se recauden con las entradas de estos dos conciertos irán a parar al asilo de las Hermanitas de los Pobres de Cartagena y a la AECC de Murcia. ¿Por qué estás dos asociaciones?

La elección de las Hermanitas de los Pobres es porque ya lo hemos hecho dos veces con las de Murcia y, este año, la junta directiva pensamos que era el momento de hacerlo con la orden religiosa de Cartagena. Con la AECC ya lo hicimos hace unos ocho años, cuando era director Ángel Hernández, y la verdad es que estuvo muy bien. Yo estoy muy contenta de hacerlo con ellos porque realizan una gran labor con una enfermedad que estamos muy lejos de curar. Desde la dirección lo sugirieron y fuimos nosotros a buscarlos, los llamamos y les preguntamos si les gustaría. Ha sido el sistema de funcionamiento habitual desde que entró esta junta en la Federación en 2009, hace ya trece años.

Banda Sinfónica de la FBMRM Cartagena: Hoy, a las 12.00 horas, en el Paraninfo de la UPCT. Precio: donativo de 5 euros (disponibles en El Corte Inglés y en taquilla). ‘Fila 0’: ES94 3058 0291 1728 1070 6589 (y por Bizum en el 01364). Murcia: Hoy, a las 20.00 horas, en el Auditorio Víctor Villegas. Precio: donativo de 6 euros (en taquilla). ‘Fila 0’: ES66 2100 2114 9202 0073 2919.

También se ha habilitado una ‘fila 0’ para estos conciertos.

Sí, las Hermanitas de los Pobres de Cartagena han habilitado una ‘fila 0’: tienen un Bizum y una cuenta bancaria para quien no pueda asistir pero quiera colaborar. Siempre que hacemos estas cosas se lo sugiero a las asociaciones. En el acto también se proyecta un breve vídeo de la actividad que hace la asociación a la que van destinados los fondos recaudados, para difundir su labor.

Hábleme un poco del programa para estos dos conciertos solidarios, ¿bajo qué criterio se han seleccionado las composiciones?

El programa de este año se llama Tierras y música. Está compuesto de cinco composiciones: Irish Tune, de Grainger; La procesión del Rocío, de Joaquín Turina; Fandanguería, de Victoriano Valencia; Variaciones Agur Jaunak, de Vincent Egea, y Bulgarian Dances, de Franco Cesarini. El programa lo ha diseñado el director invitado del proyecto en función de una temática y una cohesión, tratando de conectar todos los elementos que conforman el programa.

¿Qué significado tiene la figura del director invitado?

El director invitado viene a hacer la dirección de este proyecto en exclusiva, por lo que primero hay que formar a la banda en las partituras y el programa bajo su dirección. Utilizamos este modelo para poder traer figuras relevantes de la música que, normalmente, en otras condiciones, no podrían venir; es una forma diferente de incentivar a la banda.

El de este año será José Rafael Pascual-Vilaplana, quien ha grabado más de 30 discos como director. ¿Qué supone para la Federación poder contar con un director de su talla?

Este año hemos tenido muchos federados que querían venir para ser dirigidos por él. Hay directores y músicos que vienen por la oportunidad que supone aprender de este gran director; es una formación excepcional para ellos. José Rafael Pascual-Vilaplana es una figura muy relevante dentro de la dirección de bandas de música sinfónica. No ha sido nada fácil. Nos ha costado tres años traerlo y ha venido a ser en el veinticinco aniversario; poder contar con él en este año tan especial es una suerte increíble.