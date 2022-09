La Cárcel Vieja libera a ‘Héroes y villanos’

Un ladrón huye de la escena del crimen. Corre con un valioso collar que ha robado de la joyería en la que ha llevado a cabo su último golpe. Por el camino ha dejado un cadáver: el de una chica que yace sobre un sofá. Un anciano, que había bajado a la calle a pasear a su perro, atiende perplejo a la escena, mientras un policía persigue y dispara al malhechor. Y como rara vez los malos se salen con la suya –al menos en los cómics–, el destino de tan infame criminal no podía ser otro que la cárcel. Que la Cárcel Vieja, en concreto. Y dirán: "¿Acaso su reapertura, tras sonada rehabilitación, servirá para retomar sus funciones penitenciarias?". Nada más lejos de la realidad. La antigua prisión, levantada en pleno corazón de Murcia y ahora dependiente de la Concejalía de Cultura, ya es una realidad como centro multiusos, y el próximo 15 de septiembre –a partir de las 20.30 horas– celebrará la inauguración de la primera gran exposición que acoja entre sus históricos muros: Héroes y villanos, una colectiva de carácter internacional comisariada por Eva Hernández, directora de Two Art Gallery. Ah, y la escena descrita al comienzo de este artículo –no se asuste– no es si no la instalación con la que se dará la bienvenida a los visitantes.

La muestra, fiel a la estética de la galería ubicada en el número 7 de la calle Acisclo Díaz, supondrá el debut del Instituto de Arte y Cultura, un proyecto que nace en paralelo a Two y con el que su máxima responsable, la propia Eva Hernández, pretende expandir su particular universo artístico. Pero no solo eso. También tiene la intención de acercar el arte a todos los públicos, independientemente de su edad, formación o estrato social. "Muchas veces, a los gestores culturales se nos olvida que ésto no debe ser una cosa elitista, que de una exposición también se puede disfrutar en familia", apunta la galerista, famosa por sus controvertidas muestras. De hecho, reconoce que en el futuro exhibirá trabajos algo más "polémicos" que los que presenta en esta ocasión, pero sin perder de vista su afán por acabar con esa "desidia" con la que mucha gente se acerca –en el mejor de los casos– al arte contemporáneo. "Héroes y villanos, por ejemplo, será una exposición perfectamente visitable por un padre con sus hijos, por el abuelo con su nieto, por un grupo de amigos de Secundaria, por gente mayor... Porque, ante todo, creo que es superdivertida y cuenta con infinidad de lecturas; esa es la clave", asegura. De este modo, el Instituto de Arte y Cultura –que cuenta ya con un amplio catálogo de exposiciones al servicio de instituciones públicas y privadas– mostrará en la remozada prisión a una Catwoman embarazada, a un Batman con sobrepeso volando por el interior de la Cárcel Vieja, así como a algún otro superhéroe enfrentándose a tareas domésticas como hacer la compra o al cruento paso del tiempo (ya sea en formato fotográfico, pictórico o escultórico). "Siempre les vemos en momentos de máximo esplendor, pero en el fondo ellos también tienen que cargar con problemas cotidianos como los nuestros", apunta Hernández entre risas. Sin embargo, Héroes y villanos también tiene una segunda vertiente –quizá menos jocosa y más reflexiva–: "Queríamos también reivindicar al héroe anónimo, a todas esas personas que hacen ‘pequeñas-grandes acciones’ y que nadie conoce. A todos se nos viene alguien a la mente cuando pensamos en una figura así, y ellos también estarán representados en esta muestra", apunta la comisaria. Por otro lado, la exposición pretende iniciar entre los visitantes un diálogo sobre el concepto del bien y del mal. "De muy pequeños, con los tebeos y en la televisión, se nos enseña a diferenciar entre los buenos y los malos, pero con el tiempo empezamos a ver los grises en esa escala entre blanco y negro... Por eso, depende de quién mire, el héroe (o el villano) puede ser un personaje y otro", advierte Hernández. Aunque en ningún caso la muestra olvida esa visión mágica y pura de los más pequeños. Un buen ejemplo es la instalación que está preparando para la ocasión el artista Juan Piza, habitual de Two Art Gallery: en ella, un niño, sentado en su pupitre, dibuja ensimismado sobre un cuaderno. Y sus sueños se hacen realidad al aparecer junto a él un menudo Spiderman (sin duda, nuestro protagonista). Pero no está solo. Les acompaña una araña gigante de cuatro metros que promete ser una de las piezas más espectaculares de la muestra. Un espacio "difícil" La exposición, que contará con más de treinta artistas –algunos de Murcia, otros de Cuba, Estados Unidos o Francia–, ya ha comenzado a montarse en las zonas habilitadas de la Cárcel Vieja. Todavía quedan dos semanas, pero es que hablamos de un trabajo casi milimétrico. Emocionada por ser la encargada de inaugurar este nuevo centro cultural, reconoce que se trata de un espacio "difícil". "Tiene muchas ventanas, y aunque eso es bueno porque ofrece mucha luz natural, reduce mucho el espacio útil de sus muros. De hecho, hemos tenido que cambiar algunas obras porque, por ejemplo, no encontrábamos dónde colgar una pieza que teníamos prevista y que mide tres metros. Pero bueno –añade Hernández–, esto son cosas que siempre pasan con este tipo de proyectos. Por suerte, contamos con agenda suficiente como para paliar este tipo de imprevistos". En este sentido, la directora de Two Art Gallery y el Instituto de Arte y Cultura desvela que están trabajando en el montaje sobre los propios planos de la cárcel, tratando de afinar lo máximo posible para presentar de la mejor manera posible una exposición que promete ser memorable y en la que la escultura va a ser protagonista. Reconoce que se queda con las ganas de trabajar en el recinto carcelario propiamente dicho –la zona en la que se encuentran las celdas, todavía sin rehabilitar–, pero se muestra optimista y decidida a quitarse en el futuro esa pequeña astillita: "Por lo que me contaron, todavía tendremos que esperar unos tres años para poder ver completamente remodelada esa zona, pero... ¿por qué no ser también nosotros quiénes la inauguren?", apunta. En cualquier caso, Eva reitera lo orgullosos que están de ser los primeros en tomar este espacio. También de Héroes y villanos, un proyecto en el que llevaban trabajando desde hace dos años y que en un principio estaba previsto que se exhibiera en el Almudí. "Al final nos dimos cuenta de que, por tiempo, podíamos llegar a la inauguración de la Cárcel Vieja, y la verdad es que creo que ha sido todo un acierto. Sobre todo porque se adapta mucho mejor al espíritu que desde la Concejalía se le pretende dar a este nuevo espacio: más moderno y contemporáneo. Así que –incide– ojalá eso nos ayude a borrar esa imagen hasta negativa que se tiene a veces del arte de nuestro tiempo. Desde luego, garantizo a todo el que se acerque a verla que va a disfrutar mucho con una exposición superdivertida y que, creo, recordará siempre".