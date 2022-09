El secretario de la peña Melón de Oro de Lo Ferro, Juan Miguel Roca Martínez, publica En Lo Ferro yo me quedo, teatro flamenco (Círculo Rojo), un libro que él mismo define como «una historia de amor, pero no como tantas otras». Se explica: «Una historia porque narra una experiencia entre dos personajes en un espacio determinado y en un tiempo relativamente corto: un viajero que baja de un tren en la estación de Balsicas (Murcia) y una joven de Lo Ferro con la que dialoga al recibirle, quedándose al final con ella en Lo Ferro. Y es de amor porque el viajero, al escucharla cantar, vive la sensación de una armonía especial con algo muy profundo de la esencia humana y no sabe qué es, sospechando que se encuentra en la joven ferreña».

A través de seis escenas, Roca recrea el ambiente que rodea a los dramas clásicos flamencos. La obra está escrita en quintillas, lo que, según el autor, «permite que pueda ser declamada y cantada en versión flamenca». Además, una serie de acotaciones permiten visualizar cómo sería su representación del baile. Asimismo, Roca adjunta una antología de poemas «de tema propio del lugar en su mayoría» y un cuestionario para fomentar el debate y contextualización de la propia obra. La obra fue dramatizada en la pasada edición del ciclo por por Mari Carmen Pérez Vera de Roldán, Noelia Jiménez y el propio autor. La actuación contó con el acompañamiento a la guitarra de Antonio Fernández ‘El Torero’.