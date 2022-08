Alberto Caride: en la casa de cristal

Como su tío José Caride, el gran actor de teatro, cine y televisión, es natural de Alcantarilla, pero en los últimos años vive en Beniaján. Hablo de Alberto Caride Brocal, licenciado en Filología Hispánica y Periodismo, poeta con varias publicaciones y organizador, desde hace 11 años, de los Lunes Literarios, una de las manifestaciones culturales más interesantes de nuestra Región y que tiene un consolidado reconocimiento en el calendario poético español. Quedo con él en el Bar el Sur, donde tienen lugar, cada lunes, los recitales poéticos. El dueño, Israel Flores, nos abre por la mañana, expresamente para nuestro encuentro y la fotografía que le hago subido al colorista mostrador, como un mosaico de Gaudí, entre sus libros de poesía y con una copa en la mano del ron más caro que tiene el bar. A estas alturas, ustedes se habrán dado cuenta de que la foto no coincide con la que están viendo y la explicación no es otra que los duendes digitales me han fastidiado la tarjeta al descargar de la cámara, así que he tenido que recurrir a otra que le hice a Alberto en La Casa de Cristal, en Cabezo de Torres, que era el otro lugar que barajábamos para hacerla.

«La Casa de Cristal es mi rincón favorito, allí hemos realizado unos inolvidables encuentros con artistas plásticos, fotógrafos, músicos, actores y poetas de la Región. Allí tienen sus estudios, sala de exposiciones y vivienda dos grandes artistas como Petrus Borgia y Sofia Gea, grandes amigos y colegas con los que estoy trabajando en un par de proyectos: Yo escribo inspirándome en sus esculturas y pinturas y ellos crean nuevas obras inspirándose en algunos de mi poemarios», me dice en una interesante conversación en la que hablamos de su trayectoria, de su afición poética, de sus años en la Facultad, de los poetas que han pasado en estos 11 años por los Lunes Literarios y de sus próximos proyectos.

Recordamos a algunos de los profesores que tuvimos la suerte de compartir: Perona, Victorino Polo, Javier Díez de Revenga y Pilar, o Pozuelo Yvancos… y nos entretenemos en anécdotas como suele pasar en estos casos. «Como mucha gente –me dice- yo empecé a escribir poemas en la adolescencia, la diferencia es que yo no he dejado de hacerlo y me he empeñado en depurar mi estilo, mejorar y, sobre todo, en leer mucho, que esa es la mejor escuela». Y me cuenta que hizo las prácticas en la agencia Europa Press y que allí se reenganchó, hasta hoy: «Elegí el horario de guardia, los fines de semana, así que ello me deja tiempo libre, el resto de los días, para estar con mi hijo, para escribir, organizar los recitales poéticos, impartir talleres literarios y hasta para hacer de jurado en algunos premios poéticos, labor harto complicada porque hay que leerse los poemas, como es natural, y la lectura poética no es tan sencilla como parece», y me anuncia que el próximo noviembre sale su cuarto poemario: El síndrome de Guillain Barré: «Se trata de una enfermedad autoinmune, cuya metáfora he elegido, como buen nudista, para mostrarme tal cual, en mi empeño de autosabotearme sentimentalmente. Muchas personas en el mundo somos el único problema para ser felices nosotros mismos. No es un libro de autoayuda, claro, son versos que me salen de dentro para buscar la luz. Es una manera de hacer las paces conmigo mismo, hablo para mí y tal vez esto me ayude a mejorar en el futuro». Le confieso que, entre los poemarios que tengo en mi mesilla de noche, tengo su anterior libro, la rama nunca se desgaja limpia del leño, donde le veo una nueva dimensión de contacto y preocupación con la naturaleza, un nuevo paso para alguien tan urbanita como él.

Y volvemos a hablar de los inicios de Los Lunes Literarios, en el mítico Café Zalacaín: «Uno de los mejores aciertos fue elegir los lunes porque no hay otras actividades que nos hagan competencia, ha funcionado de maravilla. Hacía falta sacar la poesía de los Santa Sanctórum. Nuestros recitales no están pensados para que vengan solo tres poetas, ni tampoco para las masas, que es lo que se potencia ahora por las administraciones». Iniciativas que nos hacen mejores.