Rodrigo Fernández: Derecho en los 50

Este cronista recuerda aquella visita en 1994 a la casa del profesor Fernández Carvajal, situada en pleno centro de Murcia, con motivo de haber sido nombrado miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Aún recuerdo ese estudio de muebles clásicos y su amable pose –transcurriendo todo de forma absolutamente protocolaria, atenta y sumamente afable, como era él- para la fotógrafa.

Asturiano de origen, la extensa labor docente e investigadora del profesor Fernández Carvajal había estado vinculada durante casi cuarenta años a la Universidad de Murcia: «Pude haber optado a cualquier otra universidad, pero la verdad es que me encontraba bien aquí, y nunca me he movido de esta tierra».

Fernández Carvajal, profesor de Derecho Constitucional en Murcia desde el año 1957, y entonces profesor emérito, evocaba ya entonces una universidad que ya se había esfumado 30 años antes: «Era posible entonces conocer rostros y nombres de los alumnos, pero ahora siento pena al repasar la ficha de cientos de alumnos que compruebo que no he llegado a conocer».

Tras estudiar Derecho en Oviedo, se doctoró en Ciencias Políticas y Económicas en la Universidad Central de Madrid, ampliando a continuación sus estudios en Roma y posteriormente en Fankfurt y Oxford.

En 1957 ganó por oposición la cátedra de Derecho político de la Universidad de Murcia, en cuyo ámbito desarrolló toda su vida docente y académica, rechazando en varias ocasiones la posibilidad de acceder a cátedras en otras universidades. Quienes le conocieron como alumnos destacaron siempre su honda vocación y extraordinarias dotes pedagógicas. En 1998 se le concedió, a título póstumo, la Medalla de Oro de la Región de Murcia.