Ir a Nueva York y volverse con dos premios es algo que no hace casi nadie. Y, desde ayer, hay en la Región una persona que sabe cómo se consigue. Se llama Diana de Paco. Nació en 1973, enseña griego clásico en la UMU y escribe obras de teatro. Una de ellas, El asegurado, ganó este fin de semana dos ATI, los Premios de Teatro Independiente para A ctores Hispanos. En concreto, su obra se llevó los de Mejor Dirección de Comedia, a Gemma Ibarra, y Mejor Producción de Teatro Clásico. Ella dice que este reconocimiento es «una vitamina para seguir» y que en la Universidad no entienden su doble vida. Parece evidente que les toca ponerse las pilas.

Enhorabuena. ¿Cómo fue recibir un premio en Nueva York?

Gracias. Pues muy bonito, la verdad. La obra se representó el año pasado con una productora de allí, que me pidió el texto. Y, bueno, llevarnos dos premios de tres nominaciones...pues muy emocionante.

¿Cómo surge El asegurado?

Surgió hace mucho tiempo. En América me contaban que tú tienes que hacerte un seguro médico para cubrir cualquier cosa que te pueda pasar. Entonces pensé cómo sería la vida de una persona que quiere cubrirlo todo aunque no le pase nada. Luego, en la pandemia, tuvo un giro de tuerca, porque volvió a quedar patente lo que se necesita una sanidad pública. Me llamó Gemma Ibarra y me dijo que quería hacer la obra. Hicimos la producción y...aquí estamos.

¿Cómo ha sido el trabajo con ella?

Genial. Ella ha hecho de todo. Ha dirigido, ha actuado, ha estado en la producción...yo estaba ahí por si podía hacer algo [ríe].

¿Cuándo vio que la comedia era el vehículo para contar esta historia?

Pues la verdad es que también lleva mucha tragedia, que yo soy muy trágica [ríe], pero me gusta mucho hacer comedia. Yo tengo muy claro que la comedia es la mayor de las tragedias, porque representa el sufrimiento que llevamos todos cargando, que al final acabas llorando y riendo. En mi comedia te ríes, pero de todo lo que has llorado.

Eso que decía Woody Allen de que comedia era tragedia más tiempo.

Exacto. Ese es el planteamiento del que parto. Lo decían también todos los surrealistas.

«Creo que un dramaturgo debe tocar todos los palos»

Porque no es una comedia blanda, usted busca remover.

Bueno, depende. A mí lo que me gusta es que, quien vaya al teatro, disfrute. Si ves esto y no te ha pasado...pues te puede hacer gracia, a quien le haya pasado le parecerá dramático, porque el lenguaje y el tipo de conexión con el espectador es multidisciplinar, pero para mí es básico que sea divertido. Y si hay que llorar, lloramos juntos, pero con una sonrisa. Creo que la comedia sirve mucho para hacer crítica y para reflexionar sobre lo mal que lo estamos haciendo, pero también un drama, por ejemplo. Bajo mi punto de vista, un dramaturgo debe tocar todos los palos.

¿Hay hueco en Nueva York para el teatro de aquí?

En general, no. La cosa es que en Nueva York está el Broadway inglés y, por otro lado, el Broadway latino. El latino está más abierto a lo que se va haciendo aquí. Así que, bueno, hay una pequeña parte que nos acoge.

Es profesora de griego clásico en la UMU. ¿Cómo se lleva esa doble vida?

En la universidad, mal. No me entienden. Yo lo llevo bien, porque como de la academia y vivo feliz del teatro y me gusta mucho lo que hago, pero no se comprende en la universidad. No se valora. Esto que yo hago no me sirve para nada en un currículum, por ejemplo. Las universidades tienen su línea, que es la que yo he seguido hasta sacarme la tesis y todo eso, pero yo he elegido el otro camino. Es una pena, porque creo que debería abrirse a estas cosas. En América, que te dé clase de creación una profesora de griego clásico se valora mucho. Y es algo que yo sé porque me han llamado y lo he hecho. Y te aplauden que luego, fuera de las aulas, tú tengas tu propia trayectoria creativa. En España es como: «Perdona, ¿es que no sabes dar clase en serio?». Y eso habría que cambiarlo, pero a mí ya me da igual. Yo ya he asumido lo que no voy a conseguir en mi carrera universitaria por lo que hago en el teatro. Son comentarios del tipo: «Qué graciosa con sus obras de teatro, pero no ha descubierto un papiro de la Antigüedad...». Es así, ¿eh?

«No está asumido que haya creadores en la universidad»

Se le mira con condescendencia.

Sí, eso, como si esta faceta fuera un hobby, algo que no es importante. Pero yo he ido a congresos, y he investigado, y gracias a investigar escribo lo que escribo. Pero no está asumido que haya creadores en la universidad. Es así.

Volviendo al premio, ¿cómo es que le den un premio en la misma gala que a su hermano?

Súper bonito. Su premio ya se conoció cuando las nominaciones, y yo estaba muy contenta, esto ha sido el colofón. Él vuelve año tras año, no es la primera vez que gana, yo espero volver también.

Sus padres, Victoria Serrano y Mariano de Paco, son estudiosos del teatro. Para ellos habrá sido una fiesta.

Están muy contentos. La obra de mi hermano, La vida es sueño, es una versión de mi madre, que mezcló varias versiones de Calderón. Fue muy chulo. En mi casa no es que estemos todo el día hablando de teatro, pero de tres hijos, dos hemos salido ‘teatreros’. El otro es informático.

¿Qué tiene entre manos?

Varias obras, una de ellas la he empezado este verano. Y otros proyectos que se quedaron un poco ahí perdidos con el estallido de la pandemia y que estamos retomándolos. Estos premios han sido una vitamina increíble, y no se los dan a todo el mundo. En Murcia creo que somos los primeros en conseguirlos. Así que, nada, creo que en breve tendréis noticias mías.