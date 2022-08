Las nuevas obras de Enrique Vila-Matas, Arturo Pérez-Reverte e lldefonso Falcones estarán en la mesa de novedades literarias de otoño, a las que se sumarán una novela póstuma de Almudena Grandes y la última entrega de Montalbano, del fallecido Andrea Camilleri.

En Montevideo (Seix Barral), Vila-Matas recurre a un narrador, que, en pleno período de transformación personal y literaria, comienza a observar señales que comunican París con Cascais, Montevideo, Reikiavik, St. Gallen y Bogota, y que le van devolviendo lentamente a la escritura.

Todo va a mejorar (Tusquets) es el título de la última obra de Grandes, fallecida el pasado noviembre, una distopía política ambientada en una España futura en la que arrasa en las elecciones el nuevo Movimiento Ciudadano ¡Soluciones Ya!, dirigido en la sombra por un empresario de éxito, pero todo se altera tras un Gran Apagón.

En la narrativa española sobresalen además La familia (Anagrama), de Sara Mesa; Mis delitos como animal de compañía (Galaxia Gutenberg), de Luis Mateo Díez; La persecución y asesinato del rey de los ratones representada por el coro de las cloacas bajo la dirección de un escritor fracasado (Acantilado), de A. G. Porta; o Tostonazo (Blackie Books), de Santiago Lorenzo.

Del ámbito internacional llega La vida, después (Salamandra), del último Nobel Abdulrazak Gurnah; El pasajero y Stella Maris (Random House), de Cormac McCarthy; La sombra del exilio (Galaxia), de Norman Manea; Euforia (Navona), de Elin Cullhed; o La mas recóndita memoria de los hombres (Anagrama), de Mohamed Mbougar Sarr, último Goncourt.

Otras novedades serán Los reyes de la casa (Anagrama), de Delphine de Vigan; La autopista Lincoln (Salamandra), de Amor Towles; Numero dos (Alfaguara), de David Foenkinos; Abejas grises (Alfaguara), de Andréi Kurkov; La biblioteca de los susurros (AdN), de Desy Icardi; El color de tus recuerdos (Duomo), de Olivia Ruiz; La escuela de las buenas madres (Roca), de Jessamine Chan; y Mi dueño y mi señor (Cabaret Voltaire), de Francois-Henri Désérable.

Desde Latinoamérica llegarán Alias (Lumen), con la obra escrita a cuatro manos por Borges y Bioy Casares; Justo antes del final (Random House), de Emiliano Monge; Salvo mi corazón, todo está bien (Alfaguara), de Héctor Abad Faciolince; El cuarto mundo (Periférica), de Diamela Eltit; Una oportunidad (Sexto Piso), de Pablo Katchadjian; y El proceso de Roberto Lanza (AdN), de Ronaldo Menéndez.

No faltarán superventas como Stephen King con Cuento de hadas (Plaza & Janés); o Sarah Lark con La estrella de la isla del norte (B). La novela negra estará representada por Riccardino (Salamandra), el final de la serie Montalbano de Camilleri; dos libros de Joyce Carol Oates, Babysitter (Alfaguara) y Como un espectro/Miao Dao (Siruela); Las horas oscuras (AdN), de Michael Connelly;La lista del juez (Plaza), de John Grisham; Descenso a la noche (Roja & Negra), de Hervé le Corré; o La llama de focea (Destino), de Lorenzo Silva. Sin abandonar el género sobresalen Todo arde (B), de Juan Gomez-Jurado; Las madres (Alfaguara), de Carmen Mola; Licencia para espiar (Espasa), de Carmen Posadas; Apocalipsis bebé (Random House), de Virginie Despentes; Personas decentes (Tusquets), de Leonardo Padura; Miss Merkel. El caso del jardinero enterrado (Seix), de David Safier; Uke (Minotauro), de Elia Barcelo; Nada que perder (Planeta), de Susana Fortes, o Libre de culpa (Grijalbo), de Charlotte Link.

Todos habían dejado de bailar (Roca), de Alberto Valle; Morir lo necesario (Grijalbo), de Alejandro G. Roemmers; La disciplina de Penélope (Duomo), de Gianrico Carofiglio; Los huesos ocultos (Principal), de Patricia Gibney; Tránsito (Nórdica), de Anna Seghers; Ciudadanos de la luz (RBA), de Sam Shelstad; El caso Christie (Umbriel), de Nina de Gramont; y Los días de mercurio (Alrevés), de Alexis Ravelo, completan el panorama del thriller.

En el género histórico destacan dos autores superventas: el cartagenero Arturo Pérez-Reverte con Revolución (Alfaguara), ambientada en el México de Zapata y Villa con el robo de 15.000 monedas de oro en un banco de Ciudad Juárez en 1911; y Falcones, con Esclava de la libertad (Grijalbo), entre la Cuba de mediados del siglo XIX y el Madrid actual, a través de dos mujeres, una esclava y una sirvienta.

Otras novedades históricas serán Madrid 1945 (Destino), de Andrés Trapiello; ‘Si yo me pierdo’ (Destino), de Víctor Amela, con Lorca en Cuba; La caja de los miedos (Roca), de García Roces; El violín de Goebbels (Duomo), de Yoann Iacono; El año de la República (HarperCollins), de José Calvo Poyato; El honor de Roma, de Simon Scarrow, y El señor de la guerra, de Bernard Cornwell (ambas en Edhasa).

También se sumarán Corona de sangre (B), de José Luis Corral; Leonis (Lumen), de Andrés Ibáñez; No quiero olvidar todo lo que sé (Espasa), de Tania Ballo; ¡Fernán González! (La Esfera), de José Ángel Mañas; Tolstoi ha muerto (Seix), de Vladimir Pozner; El libro del sepulturero (Planeta), de Oliver Potzsch; Las horas huecas (RBA), de Ferran Vallespinós; Los mil nombres de la libertad (Suma), de María Reig; y Los compases del tiempo (Contraluz), de Bianca Aparicio.

Highsmith, Dylan, Bono y Alí, entre la no ficción que viene...

Patricia Highsmith, Bob Dylan, el cantante Bono y Michelle Obama serán los protagonistas junto con una biografía del boxeador Muhammad Alí en las novedades literarias de no ficción del próximo otoño, en las que varios títulos recordarán el centenario del fallecimiento del novelista francés Marcel Proust.

Anagrama publicará a finales de este mes Diarios y cuadernos (1941-1995), de Patricia Highsmith, que recorre su vida, desde su época de estudiante hasta sus últimos años en Suiza.

Bob Dylan publica un nuevo libro, The philosophy of modern song (Anagrama), continuación de Chronicles: Volume one, una colección de ensayos sobre canciones de artistas como Elvis Costello o Nina Simone. En otoño aparecerá Alí (Capitán Swing), de Jonathan Eig, basada en más de 500 entrevistas y numeroso material inédito.

Otro icono pop, Bono, el cantante de U2, publica Surrender (Reservoir), que recorre desde su infancia en Dublín hasta su activismo contra el sida o la pobreza extrema. Recordarán a Proust Siete conferencias sobre Marcel Proust (Subsuelo), de Bernard de Fallois; Marcel Proust (Paidós), obra inédita de Roland Barthes; Escribir. Ensayos sobre arte y literatura (Páginas de Espuma), del propio autor francés; y sus Cartas escogidas (Acantilado).

Sobre la historia de España hablarán La carta robada (Anagrama), de Justo Navarro y José María Pérez Zúñiga; Islas de plata, imperios de seda (Acantilado), de Manel Ollé; La revolución de las invisibles (Principal), de Sandra Ferrer; España. La primera globalización (Plaza & Janés), de José Luis López-Linares; Secretos de confesión (Roca), de Mikel Lejarza y Fernando Rueda; Un tal González (Alfaguara), de Sergio del Molino; Por el cambio (Deusto), de Ignacio Varela; Hispanos (Arpa), de Carlos Goñi o La larga marcha ultra (Roca), de Mariano Sánchez.

De la II Guerra Mundial se ocuparán Normandía 1944, de James Holland; Prométeme que te pegarás un tiro, de Florian Huber (ambas en Ático); Dinero y poder en el Tercer Reich (Principal), de David de Jong; Volver a Stalingrado (Galaxia Gutenberg), de Núñez Seixas; Clandestina (Periférica/Errata Naturae), de Marie Jalowicz; y Breve historia de la mentira fascista (Taurus), de Federico Finchelstein.

Sin abandonar la historia, se editarán asimismo Personalidad y poder (Crítica), de Ian Kershaw; La historia de Rusia (Taurus), de Orlando Figes; Lo que Roma enseña (Edhasa), de Valerio Manfredi; Prehistorias de mujeres (Destino), de Marga Sánchez Romero; HEX (Historias Extraordinarias) (Blackie Books), de Daniel López Valle; El amanecer de todo, de David Graeber y David Wengrow; y El deseo interminable (Ariel), de José Antonio Marina -ambas en Ariel-.

Ucrania está en el trasfondo de libros como Las puertas de Europa (Península), de Serhii Plokhy; En el corazón de la Europa civilizada (Galaxia), de Jeffrey Veidlinger; Por qué Ucrania (Altamarea), de Noam Chomsky; Ucrania: la primera batalla de la Tercera Guerra Mundial (Deusto), de Yuri Felshtinsky y Micheal Stanchev; y Decisión en Kiev. Lecciones ucranianas (Acantilado), de Karl Schlögel.

Entre las biografías destacan Generalísimo (Galaxia), de Javier Rodrigo; Miguel Primo de Rivera, de Alejandro Quiroga; y Cambó, de Borja de Riquer -ambas en Crítica-; Napoleón (Schakleton), de Ruth Scurr; Las doce vidas de Alfred Hitchcock (Alianza), de Edward White; Amigos, amantes y aquello tan terrible (Contraluz), del actor Matthew Perry; Harry Styles (Roca); y El arte de ser Raffaella Carrà (Blackie Books), de Paolo Armelli.

La vida de la actual reina es analizada en Letizia, una mujer real (HarperCollins), de Carmen Duerto; y Letizia real (La Esfera), de Mábel Galaz.

En el ámbito memorialístico destacan Lo que yo vi (Aguilar), de Laura Esquivel; Más extraño que la bondad (Sexto Piso), de Nick Cave; 12 notas: Sobre la vida y la creatividad (Roca), de Quincy Jones; Tenía tanto que darte (Plaza), de Nena Daconte; Sin etiquetas (Plaza), de Chelo García-Cortés; No me callo (B) de Karmele Marchante; Esto no se dice (Destino), de Alejandro Palomas y Sergio Escariolo (La Esfera).

Plaza publicará Con luz propia, de Michelle Obama, en el que la exprimera dama comparte conocimientos prácticos y estrategias eficaces para conservar la esperanza y la estabilidad.