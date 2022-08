Creo que mi fascinación por las bibliotecas comenzó una tarde en el salón de casa viendo Los cazafantasmas (1984). La película arrancaba con una bibliotecaria colocando libros por un laberinto de estanterías en la Public Library de Nueva York mientras, a sus espaldas, algunos ejemplares volaban de un lado para otro. En el siguiente pasillo, el más allá la tomaba definitivamente con aquella pobre señora y se desataba una tormenta de papeles y movimientos de cajones aterradora para un chico de mi edad. Era tan espantosa la escena que ni siquiera las bromas de Bill Murray y sus compañeros que venían tras los títulos de créditos me permitían seguir la historia con los ojos abiertos. Tuvieron que pasar algunos años y muchos visionados para comprender que el fantasma que habitaba esa caverna literaria quería, en realidad, disfrutar de la lectura sin que ningún humano le molestase con los cuchicheos propios del lugar. Solo quien haya acudido a una biblioteca con ánimo de leer podrá ponerse de parte de ese maldito espíritu.

Mis experiencias paranormales infantiles con Los cazafantasmas me llevaron a visitar la Public Library en el corazón de la Quinta Avenida en mi primer viaje a Nueva York. Pese a mis altas expectativas, no encontré muchos puntos de unión con la obra de Ivan Reitman y rápidamente desapareció de mi cabeza. Descubrí, sin embargo, un templo cargado de solemnidad. La sala Rose es una habitación enorme franqueada por dos alturas de libros. Me sorprendió el ejército de estudiantes resistiendo el asedio continuo de turistas. No estoy muy seguro de cómo lo consiguen, pero a juzgar por la inclinación de sus cabezas bajo esas lámparas de lectura parecen ajenos al bombardeo de tacones y de cámaras fotográficas. Esta imagen removió mis recuerdos universitarios y pronto se instaló en mí una tristeza incómoda por no poder ser uno de esos chicos.

La Public Library es, en realidad, una puerta a otras librerías que se extienden por el mapa de Manhattan. La siguiente parada, a escasos metros, es la Morgan Library en el 225 de Madison Avenue. Cualquier bibliófilo que tenga en casa un rincón dedicado a ellos se deslumbrará ante esta versión del paraíso que propone su fundador, el gran coleccionista de arte John Pierpont Morgan. No existe en todo el mundo una estancia como esta. Los miles de ejemplares que se amontonan en sus estantes, los muebles del siglo XIX, las escaleras que conectan el primer piso con ese cielo poblado de frescos y, sobre todo, el silencio que impera entre sus cuatro paredes la convierten en un espacio mágico. El museo invita, además, a contemplar una nutrida muestra de manuscritos entre los que destacan Cuento de Navidad, de Charles Dickens, o Ivanhoe, de Walter Scott, que tan bien adaptó Richard Thorpe para el cine. Por si esto no fuera suficiente, en la planta inferior hay una exposición permanente de dibujos de artistas europeos de la talla de Leonardo Da Vinci, Rembrandt, Miguel Ángel o el omnipresente Picasso.

A la salida de la Morgan Library probablemente tengan unas ganas locas de sentarse a leer. Si vuelven a la Quinta Avenida, en pleno epicentro de la moda neoyorquina, se tropezarán con la librería Barnes & Noble. Se trata de un edificio dedicado a la venta de libros al más puro estilo de la Casa del Libro española, y donde se puede encontrar casi cualquier publicación en el idioma inglés. Lo mejor de este pulmón literario de la ciudad es su cafetería. Tomarse uno de esos cafés con tarta de arándanos en compañía de una buena novela es un remedio infalible para seguir avanzando por el siempre exigente itinerario de Manhattan.

Pero si lo que necesitan es un respiro espiritual, no duden en acercarse a St. Patrick, la catedral de Nueva York que con su fachada neogótica rematada con dos torres de aguja le planta cara a los rascacielos de la ciudad. Al atravesar la cancela principal serán testigos del mayor contraste que ofrece la isla. Dejarán atrás el mundo sofisticado por el que nos llevan las corrientes modernas y se introducirán de golpe en un lugar tan místico como lo puede ser cualquier iglesia de Roma. Si tienen el privilegio de sentarse en un banco y el órgano está sonando hallarán una paz insólita para las latitudes en la que nos movemos. Llegados a este punto la religión no es imprescindible. Ese momento con Dios, también puede ser un momento con uno mismo. Después de tanto tiempo, un poco de meditación es una terapia incomparable.

Ya con el alma purificada, la primera tentación es el MoMA. Reconozco que tengo un problema personal con todos los museos de arte moderno. Mi inclinación por los movimientos más tradicionales me impide disfrutar de las nuevas vanguardias y muchas de las obras expuestas me sacan de mis casillas. Me siento muy identificado con el personaje de Woody Allen en Manhattan cuando se muestra como un bicho raro en medio de esa élite intelectual que se impuso en Nueva York allá por los años 70 y que convirtió el MoMA en uno de sus buques insignia. Aun así, la institución cuenta con ciertos cuadros que justifican los 25 dólares de su entrada. Solo con contemplar La noche estrellada, de Van Gogh, La persistencia de la memoria, de Salvador Dalí, o el Mundo de Christina, de Andrew Wyeth, ya merece la pena.

Lo que sí recomiendo encarecidamente es detenerse durante unos minutos en su biblioteca. Los amantes del cine encontrarán allí una suculenta muestra de literatura cinematográfica. El MoMA lleva décadas apostando fuerte por esta disciplina y gracias a nombres como Peter Bogdanovich han situado a Alfred Hitchcock o a John Ford a la altura de los máximos exponentes de la pintura organizando retrospectivas sobre sus filmografías. En mi última visita a Nueva York el pasado noviembre me refugié en aquel pequeño lugar y, después de una hora pajareando de libro en libro, terminé comprando uno de entrevistas a Steven Spielberg y un segundo sobre los directores más influyentes de la historia según el canal TCM. Es imposible abandonar el edificio con las manos vacías.

El otro gran museo de la ciudad, el Metropolitano, es para mí una parada sentimental. Por encima de sus extensas galerías de arte, en su interior descansa desde hace décadas el patio del Castillo de Vélez Blanco. Recuerdo haber entrado en la fortaleza almeriense de niño uno de aquellos sábados de invierno en los que subíamos desde Lorca a ver la nieve. Un señor nos contó, frente a una amplia estancia vacía, que los americanos se habían llevado la que era la joya patrimonial de su pueblo. Hablaba de los ventanales y de los arcos del patio con una melancolía profunda, manejando un nivel de detalles incomprensible para nosotros, como si todos esos elementos decorativos estuviesen delante de sus ojos. Aquella historia se quedó a vivir en mi familia desde ese instante y fue una grata sorpresa descubrirlo junto a mi padre una mañana de agosto en la que recorríamos el Metropolitano. Ese día, después de tantos años, pusimos fin a nuestra visita guiada por el Castillo de Vélez Blanco.

Sin abandonar el territorio personal, este verano neoyorquino termina en la calle 155, muy lejos de las cámaras de los turistas. Me refiero a la Hispanic Society, uno de los ejemplos más aplastantes de la fuerza que han tenido nuestras letras fuera de nuestras fronteras. Archer Milton Huntington, el hijo de uno de los propietarios de la empresa de ferrocarriles Central Pacific Railroad, se enamoró perdidamente de la cultura española y dedicó su vida a su estudio. Una parte importante de su legado se puede visitar en este edificio del norte de Manhattan. Por diferentes motivos, cuando he ido a la isla me he encontrado las puertas cerradas. Yo no pierdo la esperanza. Me sigo muriendo por visitar las pinturas de Sorolla que decoran algunas de sus salas y, sobre todo, de entrar en su biblioteca y poder consultar ciertos ejemplares de su extenso catálogo. Una primera edición de El Quijote y de La Celestina entre otros muchos tesoros me esperan.

Esta espina que tengo clavada en el alma junto a todas esas películas de las que aún no he escrito ni una sola línea hacen que siga teniendo a Nueva York en mi horizonte, y que consulte continuamente el calendario imaginando futuros viajes a esta ciudad de ensueño.