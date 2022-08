Buenos días. Con un entrañable ‘kalimera’ y acompañado habitualmente también con alguna de sus luminosas y vibrantes obras pictóricas es como Antonio Martínez Mengual suele saludarnos a diario a través de su perfil de Facebook. Claro, cualquiera que no lo conozca lo suficiente y se fije en estas entradas, podría llegar a pensar que tanta reiteración refleja una falta de riqueza creativa, pero nada más lejos de la realidad, porque creo que para Antonio aquellas luces y sonidos del otro lado del Mediterráneo representan mucho más que una estética, o un gusto personal; representan la vuelta al añorado origen, al sentido inicial de la vida, a ese impulso vital tan relacionado con aquellas nítidas e inolvidables sensaciones primeras. Sí, ese ‘Kalimera’ tan recurrente de Antonio vendría a ser como la vuelta permanente al mundo griego, o sea, al inicio de nuestra cultura. Confieso que cuando me asomo a este ‘patio interior’ que son las redes sociales y me encuentro con su habitual saludo mañanero, inevitablemente siento yo también esa especie de ‘toque de corneta’ que tanto te ayuda a componer tu día y a situarte en ese necesario punto de partida; punto que, a su vez, durante nuestra jornada -o nuestra vida-, reconvertimos en ese otro lugar denominado también punto de llegada, como si vivir consistiese nada más que en una especie de ‘recreo’ mientras regresamos al vientre materno que nos creó.

Esto por un lado, pero por otro -y en relación al retrato de hoy-, también quería comentar la sensación de incertidumbre, o de sorpresa, que suele provocarme el fotografiar a un artista. Bueno, en realidad esto sucede un poco con cualquier persona, pero cuando se trata de un artista, esta incertidumbre es mayor, ya que su obra suele anteponerse e influir en nuestra idea del retratado con más intensidad que su misma imagen externa. Claro, no se trata de que si uno piensa en Antonio lo vea como si únicamente fuese uno de sus formidables ‘jaloques’, pero, inevitablemente, pensar en Martínez Mengual es estar viéndolo, o viviéndolo, dentro de ese mundo suyo tan particular en donde el color y la luminosidad se convierten en un todo.