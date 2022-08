Avistamos Puntas de Calnegre. Al habla telefónica con Pablo Parra, de Radio Sol Lorca, me indica que el municipio de Lorca, es el segundo más extenso de España, después de Cáceres, y además tiene 10 km de costa. Comparte con Águilas el Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, un paraíso virgen y protegido. Nos recomienda comer un asado de pulpo en Calnegre. Muy cerca del restaurante, en la casa roja, vivía la actriz Margarita Lozano, Doctora Honoris Causa por la Universidad de Murcia, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y Medalla de Oro de la Región de Murcia a título póstumo. Amiga de Paco Rabal desde que rodaron Viridiana de Buñuel en 1960. Tan solo 23 m separan su casa de la de Paco en Cuesta de Gos.

Paco Rabal

En Cuesta de Gos, visitamos su monumento junto a la ermita, bajo el almendro: «Lo tengo bien pensado, amigos míos, un día me sentaré, la cara al viento aquí junto al mar que vi de niño y aquí bajo este sol, bajo este cielo y oyendo vuestros pasos por mi lado me dejaré dormir un largo sueño…” (Paco Rabal)

Conocí a Paco realizando programas para TVE, era un placer escucharle hablar de Alberti, Buñuel, Antonioni, Catherine Deneuve… también coincidí con él en Cuba, cuando grababa la serie Nazca de TVE con el actor Ginés García Millán, bajo la dirección de Benito Rabal. A Paco siempre le acompañaba su amigo Pedro Guerrero, catedrático de Literatura, con los que compartí un arroz a la piedra, típico de Águilas.

Dejamos a estribor la impresionante Torre de Cope, del Siglo XVI, reconstruida varias veces tras los ataques de piratas berberiscos y corsarios turcos. Fondeamos en la bahía del Hornillo.

Dolores Ibarra

En 1963, con 23 años de edad, Dolores Ibarra conoció a Paco Rabal en el Juzgado de Distrito de Águilas, fue unos días después del grave accidente de coche que le dejó la cicatriz en la nariz. Dolores, ya jubilada, fue la primera mujer policía de Águilas y Paco le decía: «Rubia ¿y eso de que tú seas policía?». Dolores comenzó a escribir muy joven cuentos a los niños de la calle que no podían comprarlos; se siente orgullosa de haber participado junto a Paco Rabal y otros escritores en El alma de un pueblo. Cien años de poesía en Águilas. Tiene publicados tres libros de poesía y relatos. Su último texto publicado ha sido en el libro anual que edita el Centro Artístico, Literario y Científico de Granada: «Ha sido un honor publicar en este Ateneo de Granada, al que perteneció Federico García Lorca en 1915, allí tocaba el piano y publicó su primer libro Impresiones y Paisajes. Durante la época franquista desaparecieron del Ateneo todas las referencias a Federico, pero alguien guardó su ficha de socio y sus escritos. Hace poco los sacó a la luz».

Dolores, conocida como La Dama Azul, es una buena relatora de la historia de Águilas. En la playa del Hornillo, frente a la isla del Fraile, sentados en la escalinata que hizo el mítico jugador de fútbol Casuco, homenajeando el Parque Güell de Gaudí, me cuenta la misteriosa historia del espía inglés que vivía allí.

‘El jugadero’

La historia de la isla del Fraile, llamada así porque habitaba una colonia de focas fraile mediterránea, se remonta al siglo IV cuando los romanos tenían una factoría de salazones, también hay un cementerio islámico. En 1899 el estado pone en subasta la isla y la compra por 190 pesetas John Gray, banquero e industrial del esparto, que funda el Águilas Sporting Club y construye el primer campo de fútbol de España, que llamaban ‘El jugadero’. En 1909 compra la isla Hugh Pakenham Borthewick, hijo de Lord Pakenham del condado de Hampshire, había estudiado en Oxford y tenía 25 años, le llamaban don Hugo. Dolores ha investigado durante años esta historia: «En el archivo municipal, consta que llegó en 1917, no especifica oficio. Exportaba la tierra láguena de la isla, pero no expolió los yacimientos romanos ni islámicos. Era una persona rara, no se relacionaba con la colonia inglesa. Misterioso, extravagante, enigmático y solitario; vestía de negro y tenía una jauría de perros. Durante la Primera Guerra Mundial fue espía del gobierno británico. Tuvo varios sirvientes. Sabemos por la que fue su última criada que recibía mucha correspondencia y la quemaba después de leerla, dormía con un revolver bajo la almohada. Tomaba anotaciones en un libro sobre los barcos, banderas y toneladas de mineral de hierro que cargaban en el embarcadero del Hornillo. Desapareció sin dejar rastro antes de la Guerra Civil Española, y ningún pariente reclamó la isla. En 1967 la isla pasa a ser patrimonio del Estado Español».

En la goleta Saint Christophe llegamos hasta el límite de la Región, en la playa Calacerrada o la playa de los Cocedores, llamada así porque en el siglo XIX había una gran manufactura del esparto. Mientras regresamos a puerto, recordamos nuestra larga singladura por la Costa Cálida. Observando el reflejo de los rayos de Sol al atardecer, concluyo este cuaderno de bitácora.