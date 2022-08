Luis Marino: la innnovación perpetua

Se llama Luis Marino Mateos Egea y cuando entras a El Puerto de Mazarrón te encuentras con uno de sus descomunales barcos fenicios en acero oxidado que muestran que nos encontramos en un territorio con mucha historia y grandes artistas. Su casa y estudio se ven desde lejos, allá arriba, al pie de la Sierra de las Moreras, colgada mirando a la playa de Cueva Lobos. Al llegar arriba, uno comprende que aquel es un lugar perfecto para un artista que siempre gusta de fijar la vista mucho más allá del terreno que pisamos. El estudio es amplio, luminoso y muy ordenado, los techos son muy altos y las paredes están excavadas en la roca viva.

Luis Marino es pintor, fotógrafo y escultor, ha trabajado el vídeo y el cine, tiene una larga trayectoria de exposiciones y, sobre todo, de constante trabajo de investigación artística en técnicas, materiales y procedimientos. Este verano expone en la playa, junto a la ermita de La Asunción, una serie de 65 fotografías retroiluminadas bajo el título de Desert Garden, utilizando imágenes fractales y caleidoscópicas o la repetición del mismo elemento vegetal, consiguiendo un resultado casi filosófico, que nos arrebata con su magia.

Luis está exultante: la exposición está siendo un éxito y, además, una de sus hijas lo acaba de hacer abuelo y la otra va de camino. Nuestra conversación empieza en sus orígenes: que nació en la ciudad de Mazarrón, que sus padres eran comerciantes y que solo tiene un antecedente familiar involucrado con el mundo del arte: su tío Bernardo Lucerga, que vivió en París y que, además de cuadros, hacía caricaturas, y añade: «A los 10 años hice mi primera exposición en Madrid, luego, a los 14, dejé de pintar y me puse a dibujar como si no hubiera un mañana. A los 21 años volví a dejar de dibujar y volví a pintar. Mi relación con la pintura es una especie de amor/odio, me quiero separar de ella pero siempre vuelvo a ella, quizás porque con la pintura expreso mis sentimientos más íntimos y aún me sigue dando pudor. Mi pintar es muy gestual, hay detrás un proceso largo de preparación, reflexión, realización de bocetos… pero cuando decido volcar todo eso en un lienzo me da por improvisar. Siempre he intentando conjugar lo previsto con la magia de lo que surge. Con la fotografía también intento ser artesano, que no domine la máquina sino mi creatividad, y aún soy menos arrebatado con ella que con la pintura».

Luis estudió Empresariales en Murcia y Económicas en Valencia. Le vinieron bien para seguir con la empresa familiar. También ha hecho muchos cursos en varias disciplinas artísticas, incluido un Máster de Fotografía en la UCAM, un Postgrado en Artes Visuales en la Universidad de Elche y un Curso de Pintura de los siglos XX y XXI en el Instituto de Arte de Madrid. Inició Bellas Artes en Valencia y Granada, pero lo dejó aparcado sine die. Y añade: «Con 24 años me fui a Nueva York, formé parte del Grupo Gala de Artistas Latinoamericanos, compartí estudio con Ricardo Torres, discípulo de Siqueiros, y allí hice seis exposiciones. A la vuelta ya no era el mismo, y enseguida me volqué en la creación del Grupo Almagra, que inicialmente éramos 20 y pronto continuamos cuatro: Isabel Guillermo, Tomás Raja, Marcos Gómez y yo. Junto a nuestro comisario José María López Ballesta hemos hecho muchas exposiciones y no menos intervenciones y llevado el nombre de Mazarrón por muchos lugares». Forma parte de otros grupos, como ArtNostrum o la asociación fotográfica F 20.

Y me habla de sus muestras individuales, de su batalla por no repetirse ni copiar a nadie, de su ansia por aprender e investigar, consiguiendo sorprender como ha hecho en Susaña, Natumática o ahora en Desert Garden. También de otros proyectos en Palencia, con discapacitados intelectuales, o en el Chinguetti, en África, pintando murales. Me recuerda que algunos de sus cortos, como Fénix han sido premiados en festivales de cine.

No le gusta hablar de lo personal, pero de lo que más admiro de Luis es su bondad y cercanía con los demás, incluso en los momentos en que la vida le ha amputado parte de sí. El Arte nos cura. Luis Marino, también.