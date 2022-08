Freddy Cantos: "No dejo que el ego se interponga en lo que toco"

Continuamos con esta sección en la que, bajo el nombre de Sesioneros, en los próximos días pasarán algunos de los músicos que trabajan en estudios de grabación o prestando sus servicios como músicos de directo, a los que debemos tantos momentos de disfrute como a las estrellas de turno (o más). Hoy seguimos completando el ‘dream team’ con uno de los ‘sesioneros’ más ilustres de nuestra comunidad: el guitarrista Freddy Cantos, gran profesional que ha puesto sus cuerdas al servicio de numerosos nombres y bandas.

¿A qué edad empezaste a tocar tu instrumento? ¿Cómo llegas al mundo de la música? ¿Hay precedentes en tu familia?

Empecé a acercarme al instrumento sobre los 10 años, ya que había una guitarra española en casa. Era de mi padre; él solía tocar de joven en restaurantes cuando terminaba la jornada laboral como camarero allá por los años 70. Animaban a los turistas por la zona de Mallorca e Ibiza con canciones populares, rollo Peret. Recuerdo que él daba clases a otro amigo que quería aprender, y yo estaba presente. Me gustaba mucho la sonoridad, el esfuerzo que requería hacerla sonar bien, afinarla, poner los dedos de una forma determinada para conseguir que sonara un acorde, etc. Todo ese proceso que requiere cuando estas empezando. Pero, como digo, fue un acercamiento. Luego, con 15 años (año 96) me puse definitivamente a ello de forma natural, porque ya estábamos escuchando mucha música y me ponía a tocar encima de los discos, intentaba tocar de oído todo lo que escuchaba… [risas]. No eran días fáciles con el play / stop / rewind...Ponerte cada día a tocar era todo un ritual; sabias que no iba a ser fácil. La guitarra es un instrumento desagradecido al principio, requiere bastante esfuerzo para que aquello empiece a sonar decente, y pasa tiempo hasta que consigues defenderte con soltura.

¿Qué te motivó para escoger este instrumento?

Fue algo natural. Siempre veía esa guitarra española por casa, la cogía, miraba su interior, la olía, escuchaba su dulce sonoridad, miraba las marcas del paso del tiempo, la aporreaba, pero no sabia tocarla. Luego, con todo el estimulo musical que recibí con 15 años, entendí que yo debía poder hacer música con ella. Fue una especie de compromiso entre el instrumento y yo. Aunque he decir que la guitarra no es un instrumento fácil de hacer sonar. Por regla general a un chiquillo le cuesta bastante tiempo sacarle algo de jugo a la guitarra. Pero creo que fue eso también lo que me atrajo: saber que iba a ser difícil, que me iba a tener que esforzar y comprometer con el asunto. La guitarra no regala nada.

¿Cuáles han sido tus principales referentes musicales?

Referentes hay muchos. He de reconocer que, de chiquillo, Leño y Rosendo eran lo mas grande para mí, y tuvieron mucha culpa de que yo quisiera tocar, componer, formar una banda, la actitud rockera punk. Todo eso ha ido evolucionando con el tiempo y la experiencia, pero por nombrar a algunos: Soundgarden, Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Foo Fighthers , RATM , Queen of The Stone Age. La onda del grunge siempre va conmigo y forma parte de mi ADN musical, pero, evidentemente, como guitarrista me alimento de otras muchas cosas. Clapton, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd, Bob Marley... y algo más actual: Eric Gales, Joe Bonamassa, Cory Wong, Chris Stapleton, Gary Clark Jr, John Mayer, entre otros muchos. Me encantaría tocar con Chris Stapleton [risas]...

¿Dónde prestas tus servicios en la actualidad?

Actualmente trabajo con varios artistas como guitarrista de sesión y como guitarrista de directo con Georgina y Malafé, con Javi Bosque al frente, con el que estamos trabajando muy duro. Se vienen cosas muy interesantes. Este verano estoy trabajando con Pablo de Torres de la compañía musical Belter Souls (músico y director musical de sobra conocido) en un nuevo show llamado Vëla, presentado este verano y que está teniendo una acogida impresionante. También con JL Manzanero en un nuevo proyecto, y empezamos en septiembre a rodar, con Turroproducción y Meteórica Entertainment en varios proyectos. Aparte, trabajo con Alberto Belando en Ama Estudio, grabando guitarras para discos para varios artistas. Y, por supuesto, The Golden Lips, que es mi banda, junto a Joaquín Sánchez Baillo; estamos grabando nuestro segundo disco, que saldrá de cara a final de año, y llega cargado de rock. Realmente ilusionados con lo que viene, recientemente estuvimos en Radio 3 grabando el directo, y también lanzamos nuestro nuevo single, Straight to the Ashes.

¿Cuál es tu marca favorita de instrumento?

Hay varias marcas de guitarra con las que yo me siento muy cómodo, por ejemplo Gibson Les Paul Standard, pero también Fender Telecaster y Fender Stratocaster. Para mí son los tres modelos con los que más he trabajado; todo depende del tipo de música que tengas que hacer, de la sonoridad que quieras. Suelo tocar también una acústica Alhambra A3 que siempre me ha parecido que suena genial tanto en estudio como en directo. Me encantan las Grestch, Gibson 335, Martin…

¿Un disco o concierto del que te sientas especialmente orgulloso?

Hay muchos momentos que atesoro con varios artistas y que los llevo grabados, pero últimamente The Golden Lips está consiguiendo cosas muy chulas, y el concierto de Radio 3 que grabamos hace poco es muy especial, porque es mi banda y porque sabemos lo difícil que es crecer y hacer cosas de este tipo. Fue emocionante poder enseñar nuestra música.

¿Directo o estudio?

Ambas. Cada una tiene su encanto y sus dificultades, y son sensaciones diferentes. En estudio tienes que crear, explorar, entender qué te está pidiendo el productor. Puedes investigar con varios instrumentos y amplificadores, modificar cosas, construir arreglos, crear capas de guitarras, etc. Es todo un proceso de creación muy interesante. En el directo, tienes que plasmar esa energía del disco en ese mismo momento. Adrenalina, confianza, comunicación visual con tus compañeros. Puede haber contratiempos a los que te tienes que sobreponer sin que se note. Algunas noches pueden ser realmente mágicas, todo suena genial, la energía es la adecuada, el publico está conectado y ahí está el cielo. A veces en el directo salen cosas que no se habían ensayado nunca; simplemente uno hace algo diferente y los demás le siguen, y eso nos lleva a otro lugar. Se disfruta mucho, pero también se sufre mucho.

¿Qué momento destacarías por encima de todos?

Hay muchos buenos momentos vividos a lo largo de estos años. Recuerdo un concierto de Georgina, un especial de Navidad en la Sala Galileo Galilei de Madrid, donde ella había invitado a un montón de amigos artistas para que la acompañaran esa noche. Claro, todo eso sin ensayar. Nosotros nos habíamos visto un día antes y repasamos las canciones así por encima. Entre otros artistas estuvo Manuel Carrasco; con él tocamos un tema a guitarra y piano. Recuerdo ensayar la canción con él 10 minutos antes en el pasillo de los camerinos. Finalmente, todo salió genial. Ése fue mi primer bolo con Georgina.

Defínete como instrumentista.

Me gusta pensar que soy un músico comprometido y profesional, lo cual ofrece seguridad a los artistas y proyectos con los que trabajo. Quizá lo mas importante es que no dejo nunca que el ego se interponga lo que toco.

¿Asuntos pendientes?

Siempre hay una aventura pendiente y una idea que desarrollar en la vida del músico de sesión. Vienen cosas muy chulas, pero no las puedo contar. Ahí lo dejo.