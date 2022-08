Hace ya algunos años, mi antigua afición al arte me llevó a conocer al añorado periodista Juan Luis López Precioso, el cual me ofreció escribir sobre crítica de arte en la sección de cultura del suplemento regional del ‘Diario 16’. Posteriormente, y a consecuencia de estas críticas, contactó conmigo Antonio Parra, a la sazón, encargado de cultura de ‘La Opinión de Murcia’, para que hiciera lo propio en su periódico. No hace mucho tiempo, Antonio presentaba en el Museo de la Ciudad su último poemario, lugar al que acudí y donde tuve la oportunidad de conocer a su amiga Paz Martínez, a la que, posteriormente, también pude retratar para esta serie sobre gentes de nuestra región. Poco después, a través de Facebook , se puso en contacto conmigo Eli, nuestra protagonista de hoy y sobrina de Paz, para decirme que le encantaban mis retratos, por lo que aproveché yo también para sugerirle que me posara. Y como se trataba de alguien que nunca había visto en persona, estuve curioseando en su perfil para hacerme a la idea de a quién iba a retratar. Una de sus publicaciones consistía en un vídeo que había grabado en el interior de un vehículo y en el que, junto a su hijo, jugaban a cantar y parodiar una canción que no conocía. Cuando vino a retratarse le pregunté por ella y me dijo que era La Despedida, de la cantante mexicana Silvana Estrada, cantante cuyas canciones no he dejado de oír desde entonces. Comencé esta historia con mi afición al arte y la he terminado con mi actual pasión por la música y la voz de una cantante mexicana, pero, al contar parte de ese mi devenir, creo que he sido demasiado selectivo. Estoy seguro de que entre unos y otros hechos se produjeron también unos gestos, actitudes, sorpresas, encuentros, miedos, pensamientos, tropezones…, vacíos, es decir, toda una serie de vivencias no catalogables sin las cuales nada de lo que he contado habría sido posible. ¿Será que tenemos voluntad y somos nosotros los que decidimos sobre nuestra vida, o simplemente se trata del obligado cumplimento de lo que ya estaba escrito de antemano? Llegados a este punto y ya que parece que me siguen leyendo, busquen el vídeo de Eli con su hijo y les aseguro que a partir de ese momento su vida será otra, o, mejor, aquella que no tenía más remedio que suceder.