"Estamos oprimidos por las apariencias y queríamos mostrar la liberación"

Acrobacias imposibles, teatralidad escénica y danza contemporánea como mecanismo artístico por el que expresar la liberación del yugo que los prejuicios, los roles y las apariencias suponen. DESproVISTO es el tercer espectáculo de la compañía murciana de circo contemporáneo UpArte, una representación que conserva el alto nivel acrobático de sus anteriores montajes, pero con una apuesta novedosa por una mayor conceptualización y plasticidad de la obra. Guimelh Amaro Martín, intérprete y miembro fundador de la compañía, nos habla sobre su nuevo proyecto que se estrenará el 15 de diciembre en el Teatro Circo de Murcia y que tenían previsto presentar este lunes en el Festival de Teatro de San Javier, aunque finalmente se ha cancelado por la lesión de uno de sus acróbatas.

¿Cómo surge la compañía de circo contemporáneo UpArte?

UpArte surge en 2012, en la Chimenea Escénica, un espacio autogestionado de Murcia. Allí nos dedicamos al circo, empezamos a juntarnos en grupos de gente con nuestro entrenador, Vitaly. Él estaba en el circo de Miliki, ya jubilado, pero está con nosotros siempre, desde el principio, y muchas veces nos acompaña de gira; es una parte muy importante de la troupe. Empezamos a entrenar con él, sin muchas expectativas ni nada, pero poco a poco fuimos montando numeritos: primero dúos, luego una troupe más grande y, poco a poco, ganando algunos premios y haciendo espectáculos, fue surgiendo lo que ahora es la compañía UpArte.

¿Qué importancia tiene el espacio de La Chimenea Escénica en su formación como compañía?

Realmente forma una parte muy importante porque siempre hemos estado en este espacio. Ahí hemos estado infinidad de horas y hemos creado todos nuestros espectáculos. Realmente es la casa de la compañía.

¿Cuántos integrantes forman la compañía?

En este espectáculo somos seis intérpretes. La compañía ha ido cambiando a lo largo de los años, ha ido entrando gente profesional de otras comunidades y otros países. En total somos seis intérpretes, el entrenador y una chica que antes actuaba y ahora nos ayuda con los temas de administración. También podemos contar a la distribuidora, Nacho Vilar Producciones.

Al pensar en el circo, el imaginario colectivo nos suele llevar a la atracción de feria, los animales exóticos o la extravagancia, pero esto es otra cosa. ¿Cómo explicaría el circo contemporáneo al público que no está familiarizado?

Esto que dices es un error común que nos encontramos en el público de a pie muy a menudo. Creo que una forma de entenderlo es, cada vez, intentar sectorizar menos y comprender las artes escénicas como un todo. Cada vez es más común ver espectáculos de teatro donde se mezcla la danza, la música y el circo. Las disciplinas se van fusionando en la expresión del arte escénico, en lo que subes a un escenario. Al final, el circo contemporáneo también intenta expresar, contar algo, a nivel de unas disciplinas, pero ya no es el truco por la mera exhibición, ni mucho menos animales o cosas extrañas o extravagantes. Es simplemente una forma de expresión como podría ser la música, la danza, el vídeoarte o cualquier otro.

Ya han presentado otros proyectos con buena acogida y crítica, como son Todo Encaja y Áureo. Explíquenos un poco estos dos proyectos.

Nuestro primer proyecto, Todo Encaja, surgió sin muchas expectativas cuando empezamos a montar nuestros números. En 2014 fuimos a un festival en Sevilla que se llama Circada. Hicimos una representación de lo que estábamos haciendo y gustó, nos dieron un premio que nos daba la posibilidad de volver al año siguiente y entrar en la programación del festival con un espectáculo más largo. Se puede decir que el impulso para montar el espectáculo fue este premio. Después vino una gira muy larga, con bastantes actuaciones internacionales. En 2018, con la compañía más asentada, nos metimos en el espectáculo Áureo, más conscientes de lo que estábamos haciendo, con una intención más clara y un nivel de producción más alto. Este espectáculo también tuvo muy buena acogida, funcionó durante la pandemia y se llevó varios premios.

Y ahora presentan DESproVISTO, que presagia un cambio de rumbo hacia una mayor conceptualización del espectáculo. ¿Qué idea subyace en este proyecto?

Se podría decir que nuestros espectáculos anteriores no son muy literales, hay una idea o un trasfondo detrás, pero tampoco hay una historia clara que haya que entender. Además, tanto Todo Encaja como Áureo estaban guiados por ideas geométricas: cajas, cubos de madera o cubos con barras, y eso nos daba mucha rigidez. En este nuevo espectáculo hemos apostado por romper con todo esto, hacer algo totalmente nuevo e ir a por la plasticidad. Esto nos ha llevado a la no forma, a los tejidos y, digamos que la idea original viene desde ahí, buscar la flexibilidad, elasticidad y también incorporar la idea de la danza contemporánea.

En su presentación parecen desprenderse de las ropas como si estas les oprimieran; al final del mismo se sueltan el pelo, literalmente. ¿Cuál es el leitmotiv que rodea esta nueva obra?

El leitmotiv que lleva toda la obra reside en que nos sentimos muchas veces encorsetados u oprimidos por las apariencias, por los prejuicios, por los roles y, por eso, esta obra representa la liberación. No está súper definido pero sí es una de las cosas que más nos ha movido en la creación.

También anuncian la desnudez como un acto de libertad. ¿Cómo de relevante es el vestuario en este espectáculo?

En realidad lo es todo porque es lo único que tenemos. Juega un papel fundamental, simbólico, pero también lo hemos intentado ir incorporando todo el tiempo en nuestras disciplinas. Al final, el espectáculo, no deja de ser uno como los otros, en el que destaca un nivel alto de acrobacias, pero en este no hay ninguna disciplina que no sea nuestro propio vestuario, nuestros tejidos, las telas que sacamos en algún momento. Forma parte de nuestra forma de expresión a través de la acrobacia. Jugamos con toda la ropa, todo el vestuario, transformamos, hay mucha dramaturgia.

El circo contemporáneo es un espectáculo transversal que relaciona diversos campos artísticos como, por ejemplo, la acrobacia, el teatro y la danza. ¿Cuánto de cada uno puede ver el espectador en DESproVISTO?

Sobre todo el circo y la acrobacia van a estar muy presentes. Es lo que más pesa en el espectáculo. Luego, a través de la danza hemos intentado un poco romper la acrobacia. No simplemente limitarnos a hacerla, sino tratar de fluir de una cosa a otra y, muchas veces, estar en el límite de qué es danza, qué es acrobacia y jugar un poco en esa línea. A nivel teatral, también estamos todo el tiempo expresando con nuestra cara y nuestros gestos.

¿Qué papel juega el acompañamiento musical de DESproVISTO?

La música no tiene un grandísimo peso, simplemente ha sido lo que estábamos sintiendo y lo que queríamos expresar. Hemos ido probando distinta música pero, al final, nos hemos quedado con el acompañamiento musical que mejor encajaba. En un momento del espectáculo, el espacio sonoro sí toma mayor relevancia con algún efecto pero, en general, simplemente acompaña al viaje.

¿Es este el proyecto más ambicioso de la compañía hasta la fecha?

Yo diría que sí. No sé si ambicioso a nivel de lo que esperamos sacar de él o hasta dónde queremos llegar, pero sí hemos puesto mucho de nosotros en este proyecto y hemos dado un giro muy importante.

¿Cuánto tiempo han estado preparando este espectáculo?

Realmente ha sido todo este año. Empezamos con las primeras ideas en diciembre o principios de enero. Lo que sí ha sido nuevo para nosotros es que esta es la primera vez que paramos. Para este espectáculo hemos parado, hemos dejado de hacer nuestros otros dos espectáculos para centrarnos en la creación de este. Hemos dejado de actuar para sólo crear.

El estreno de la versión de sala se podrá ver en el Teatro Circo de Murcia. ¿A qué más sitios puede acudir el espectador interesado en presenciar el espectáculo DESproVISTO?

Tenemos el estreno en Teatro Circo, el día 15, y el preestreno el día 9 de diciembre en Almansa, Albacete. No sabemos cuándo vamos a hacer el espectáculo por la agenda de la organización, pero estas dos fechas sí que están claras. Se preestrena por temas de detalles, luces que solo se pueden ver en el teatro, algunas cosas que hay que cerrar. Siempre hace falta un preestreno para ver que todo va bien y poder hacer el estreno oficial con todos los detalles cerrados.

Este es el estreno en sala, pero también es común la realización de sus espectáculos en calle. ¿Cuál es la diferencia entre la calle y la sala?

Hay cosas del espectáculo que cambian y se adaptan a las condiciones de la calle pero, en general, este es un espectáculo pensado para disfrutar en sala por sus condiciones y estética. A nivel visual, no tienes las luces del teatro pero, sobre todo, a nivel técnico, no es lo mismo las condiciones de teatro o calle. Hay muchas acrobacias que tienen una dificultad alta, que no te puedes permitir con un viento que sople fuerte, con sol en los ojos o que un crío se pueda cruzar. Hay cosas que no se pueden hacer en la calle que sí se pueden hacer en sala.

‘Desprovisto’, según la RAE, significa que carece de lo necesario. ¿Podría explicarnos el nombre de la obra?

Sí, DESproVISTO, en este contexto también es desprendernos de la ropa y demás elementos. En escena nos dejamos ver, nos quitamos la máscara; lo que nos deja un poco vulnerables o carentes ante la mirada del público. Por eso también el sentido de que estamos en escena desprovistos de todo.