Es también profesor de música por la consejería de educación murciana, pero en este momento prefiero definirlo como músico a secas, porque fue a través de la música como lo conocí hace ya algunos años en la casa de una amiga común. Aquel fue un día inolvidable. En un entorno privado muy acogedor y junto a otro músico amigo, nos ofrecieron un concierto emocionante y muy original. Después de aquella actuación, Iñaki siguió tocando él solo, pero ahora con un extraño instrumento de viento cuyo nombre no recuerdo. Y no es que uno sea muy entendido en lo musical, pero aquellos momentos que vivíamos, acompañados también por los últimos rayos de sol de un atardecer de otoño, me resultaron algo más que un concierto: Llámalo magia o defínelo como flotar, pero creo que fue la posibilidad de fundir nuestros propios sentimientos con algo trascendente que no sabes muy bien qué es o cómo racionalizar; acaso se trataba de ese fenómeno que de vez en cuando sentimos y que solemos identificar como el compás de la vida. Tiempo después me lo volví a encontrar en alguna otra reunión y asistí a dos o tres conciertos suyos, pero es últimamente, a través de su amistad con mi hijo Gonzalo, cuando más lo estoy conociendo. Y él no lo sabe -porque, si me sucede, procuro que no se entere-, pero, a veces, lo observo con mucha curiosidad y hasta con cierta perplejidad, como si estuviese mirando a un espécimen en vías de extinción. No sé si es por su mismo estilo personal, con esas personalísimas facciones nórdicas de pelo rubio y flequillo juvenil, o simplemente se trata de su exquisito y fino comportamiento en las relaciones humanas, con una actitud permanentemente receptiva, interesada en el otro y vacía de ese yoísmo que tanto nos suele caracterizar a todos; no sé lo que es, la verdad, pero a mí la presencia de Iñaki me aporta siempre el contrapunto ideal, aquello que uno necesita para poder verse tanto reflejado como retratado.