Jesús Martínez Nota (1980) es un lorquino licenciado en Lenguaje Musical, Piano, Pedagogía y Musicología. Es director de cortometrajes y fundador del sello ‘Producciones13’ junto a las productoras Filmamento Audiovisual, Jesús Soria P.C. y la distribuidora MMS Distribución. Sus últimos trabajos han sido seleccionados en varios festivales alrededor del mundo y han recibido más de 40 galardones. Entre sus obras se encuentran Manos libres (2012), Todo es falso, salvo alguna cosa (2014), The Airplane (2016), Eusebio80 (2018), Una Vida Asegurada (2020) y Porappé (2021). Este último, rodado en el albergue juvenil de la pedanía lorquina de Coy, es una historia de ficción sobre la niña youtuber más famosa de España y se ha alzado recientemente con el Premio a Mejor Director en el Pratto Film Festival y el Premio ‘Arsenale’ del Jurado en el festival Trame Indipendenti. Dos galardones que se suman a la larga lista.

¿Cómo comenzó en el mundo del cortometraje?

Los primeros cortos los hice con amigos durante un verano para pasar el rato, entretenernos y divertirnos. Surgió la semilla de lo que sería intentar mejorar y profesionalizar el hecho de, no solo hacerlos por diversión, sino porque funcionaran cada vez mejor. En un principio hacía las historias, los guiones, yo. Y los últimos han surgido de guionistas bastantes buenos como Santiago Pajares y David Desola, uno de los guionistas de El Hoyo, que la han visto millones de personas en Netflix. Para hacer un buen corto, una buena peli, hay que tener lo fundamental, lo principal y es contar con un buen guión. Tuve la suerte de conocer a ambos y de que sean amigos. Porappé, Una vida asegurada y, el último que hemos rodado, La cena, son guiones de ellos.

« Al final, cuando haces un trabajo audiovisual de este tipo, lo importante es todo el grupo»

¿Y la idea de crear su propia productora?

Mi idea no es hacer anuncios o ese tipo de trabajos, porque mi profesión es otra, soy profesor de Música. En realidad, cuando pongo ‘Producciones13’, me refiero a que no soy yo solo, sino que hay un grupo de personas que me ayudan. Al final, cuando haces un trabajo audiovisual de este tipo, lo importante es el colectivo.

¿Aplica sus conocimientos de música a sus obras?

La música y lo audiovisual tienen su relación. Y en este caso, es curioso, sí que he hecho alguna vez en el pasado la música de algún corto, pero, fundamentalmente, la realiza un amigo que es mucho mejor compositor que yo. El sonidista y diseñador de sonido Fete Clemente, uno de los mejores músicos que tenemos en la Región. A pesar de que yo soy músico, lo hace él, porque sé apreciar que es mejor que yo.

«Hay que quedarse contento con lo que haces y luego lo que va saliendo es bienvenido»

Porappé ha sido seleccionado en varios festivales y además galardonado, ¿se esperaba ese éxito?

Cuando se hace un trabajo de este tipo, cuando lo terminas, no tienes nunca la sensación de que vaya a ser más o que vaya a ser menos. Ni pensamos que sea bueno ni sano ponerse las expectativas muy altas o muy bajas. Hay que quedarse contento con lo que haces y, luego, lo que va saliendo es bienvenido. No siempre se consigue que tenga tantas selecciones o tantos premios, ya que el sector del cortometraje se ha ido complicando cada vez más. Los que entran en el circuito saben que solamente estar seleccionado es bastante complicado. En ese aspecto, nosotros estamos muy contentos.

Es reconocido internacionalmente, ¿cuál es su sensación?

Ha ido todo pasito a pasito. En un principio, los primeros cortos que hice, obviamente, no fueron seleccionados en ningún sitio, y te marcabas ciertas metas, por ejemplo que se seleccionara en los festivales que hay en Murcia. Una vez conseguido, pues intentamos en el resto de España, y así, hasta festivales internacionales. Es verdad que en un principio lo veíamos muy lejos y muy complicado. Ha ido saliendo y se ha ido viendo. Se toma con normalidad, con naturalidad. Hemos tenido la suerte de poder viajar. Ahora, cuando llega el verano, tengo más tiempo y siempre que surge algún festival internacional viajamos. La gente, cuando viaja y sale, es muy amable y te trata con mucha gratitud. El año pasado fuimos al sur de Italia y ganamos el premio a mejor actriz por Porappé. Y este verano también ha sido bastante intenso. Ganamos el premio a mejor director por Porappé, que me hacía bastante ilusión por la parte que me toca. Lo recogió la protagonista porque íbamos a rodar el próximo corto, que ya está rodado y se llama La cena.

«‘Porappé’ es un corto para contar con ironía y humor tema de los ‘youtubers’ y la gente joven»

¿Cómo surgió la historia de Porappé?

La idea surge por David Desola, uno de los guionistas. Una de las razones por las que rodamos ese tipo de guiones, es porque se acerca mucho a la idea que tenemos nosotros de lo que tiene que ser una historia. Por un lado, tiene cierta crítica social pero marcado dentro del humor, de la ironía y de la austeridad, es decir, Santiago y David escriben historias ya pensando en producciones sencillas, no son producciones muy costosas. La filosofía que tienen ellos a la hora de escribir es muy cercana a la nuestra, es decir, ellos escriben como a mí me gustaría escribir. Porappé era un piloto de una serie de web. David me lo pasó y, a la primera lectura, ya sabía que lo quería hacer. Es un tema interesante, que lo toca de una forma bastante irónica y corrosiva, para contar a la gente el tema de los ‘youtubers’ y la gente joven.

¿Tiene alguna anécdota del rodaje?

Este fue uno de los cortos más sencillos de grabar porque solo es una localización y un mismo plano. Estábamos en la localidad de Coy, rodamos en el albergue, porque estamos dentro de un proyecto que se llama Arcas Creativas del Ayuntamiento de Lorca, nos facilitaron todo, estábamos muy cómodos, pero por la tarde los vecinos se pusieron a pelar almendros, con una máquina que hace muchísimo ruido. La gente del equipo bajó y habló con ellos, pero dijeron: vale, vosotros grabad, pero nosotros tenemos que hacer esto. Llegamos a un acuerdo y tuvimos que parar dos horas. La suerte fue que el corto estaba bastante controlado, no íbamos con mucha prisa, como solemos ir.

«Si no te funcionan los cortos, es complicado que te funcione un largo»

¿Por qué hacer cortometrajes y no largometrajes?

Yo creo que el paso lógico es empezar con lo pequeño, probarte y ver si estás capacitado para este medio. Y yo pienso que si no te funcionan los cortos, va a ser complicado que te funcione un largo. Así que lo veo como un paso previo, como un entrenamiento para saber enfrentarse a un largometraje. Al final es lo mismo multiplicado por siete u ocho. Si un cortometraje nos dura ocho o nueve minutos, una película hora y media. Lo que te está costando hacer un corto lo tienes que multiplicar. En esa toma de contacto es donde debes aprender lo que luego te va a costar hacer un largo. Si no he hecho un largo todavía es porque he pensado que no estaba preparado, porque tenía que hacer todos estos pasos previos y aprender la profesión y dominar todo lo que tengo que dominar antes de un largo que va a requerir muchísima energía, muchísimo tiempo y mucho trabajo.

¿De qué trata su nuevo proyecto La cena?

La sinopsis es que hay temas que no pueden esperar al postre. Es una familia, madre, padre e hijo en una cena, donde el hijo va a comunicar algo importante a lo que lleva tiempo dándole vueltas. Es una comedia, surrealista, divertida y rápida. Viene de un microteatro que escribió Santiago que representaron en 2013 en Madrid y cuando me lo pasó recordó que la gente se divirtió mucho. Nuestra intención es esa, que la gente se lo pase bien , que disfrute y que se ría. Después de la pandemia, nos apetecía trabajar un poco de comedia.