Mientras Nueva York duerme

Recuerdo con cierto tormento las noches de mis años en Estados Unidos antes de que mi mujer se viniese a vivir conmigo. En invierno, salía de trabajar a eso de las 6 y de camino a casa, totalmente a oscuras, me sentía tan solo como Charlton Heston en El último hombre…vivo (1971), una película apocalíptica que cayó en mis manos en mi infancia y que no he vuelto a saber de ella. Con el gran desfase horario existente entre el continente europeo y americano, no tenía a quien llamar. Todo mi mundo conocido dormía plácidamente en España y a mí no me cabía otra que enfrentarme a la nadería del estado de Indiana sin el calor de los amigos, envuelto en una especie de destierro que duraba hasta la hora de irme a la cama.

Esa misma impresión de El último hombre…vivo, me acompañó el pasado noviembre en mi primera visita a Nueva York después del comienzo de la pandemia. Estados Unidos acababa de abrir sus puertas al exterior y Manhattan estaba imposible, con una avalancha de turistas como nunca se ha visto. Yo caminaba por la Quinta Avenida y todos aquellos selfis felices me hicieron cobijarme en ciertas calles menos glamurosas. En esos rincones sombríos, sin apenas gente a mi alrededor, me vinieron a la cabeza las películas negras que transcurren por la ciudad.

Dentro de esta temática cinematográfica, seguramente Fritz Lang ocupa el peldaño más alto de todos los directores que se asomaron al género. Sus obras parecen transcurrir siempre en esa frontera tan misteriosa del mundo de los sueños. La mejor muestra de ello la encontramos tanto en La mujer del cuadro (1944) como en Perversidad (1945). Se trata de dos piezas de museo que profundizan en el lado más feroz del alma humana. En ambas, uno de esos tipos cándidos, tan corriente como lo podemos ser usted y yo, cae en las garras de la mujer equivocada y poco a poco se van metiendo en un callejón sin salida. Los dos títulos están interpretados por Edward G. Robinson, posiblemente el actor que mejor ha reflejado la soledad de un hombre en el cine. Uno lo ve paseando por la inmensidad de Nueva York y en realidad está viendo a un náufrago en mitad del océano Atlántico. Sus movimientos desprenden tristeza y patetismo a partes iguales.

Estas encrucijadas cinematográficas suelen estar acompañadas de presencias femeninas con altas dosis de belleza. De todas esas chicas que pasaron por Manhattan me quedo sin temor a equivocarme con Laura (1944). El detective Mark McPherson investiga su asesinato. No se sabe mucho sobre el caso, tan solo un par de nombres bajo sospecha, lo habitual en estas historias. Pero todo cambia radicalmente cuando McPherson encuentra un retrato de la víctima. Creo que cualquier espectador que haya visto la secuencia seguirá enamorado de ese rostro deslumbrante para el resto de su vida. Hay pocas estrellas en lo que llevamos de cine como Gene Tierney. La película se pone entonces al rojo vivo y lo que parece un crimen rutinario lo tomamos como algo personal. Si aún no la han visto, prepárense para tomar las curvas a más de 120 kilómetros por hora.

Antes de alejarnos de las divinidades neoyorquinas es obligatorio detenerse en Fran Kubelik, aquella ascensorista maravillosa de El apartamento (1960). La película de Willy Wilder se aleja del género negro, pero retrata con idéntica precisión esa combinación tan demoledora que es la soledad y la noche. Pese a las pecas de Shirley MacLaine y los golpes de humor del guion de Wilder y Diamond, es imposible no estremecerse al contemplar a Jack Lemmon durmiendo en Central Park en pleno invierno mientras sus jefes utilizan su casa para acostarse con sus amantes. También duele su amor no correspondido y la manera en la que nunca pierde la esperanza. Esa gran comedia de la que todo el mundo habla deja, en realidad, unos agujeros negros en el espectador de los que difícilmente se recupera.

El apartamento nos introduce, además, en el universo de los cócteles. Los dry martinis que se toma Lemmon en la cena de Navidad permanecen en la memoria de todos aquellos que perdemos la cabeza con este relámpago de bebida. Si caminan por Nueva York de noche puede que la embriaguez de nuestro héroe les anime a asomarse a alguno de los locales que mejores golpes han servido en la historia del cine. Allí podrán entrar en el Club 21 y con suerte cruzarse con el todopoderoso J.J. Hunsecker mientras trama alguna de sus columnas en ese reservado mítico de Chantaje en Broadway (1957). Si prefieren un toque de humor mezclado con persecuciones que incluyan embajadas, trenes y avionetas en el Oak Bar del Hotel Plaza seguramente se tropiecen con Cary Grant antes de que salga pitando hacia el «Norte por el Noroeste» en Con la muerte en los talones (1959). Para los que andan buscando una velada con acompañamiento musical no encontraran nada como el Stork Club de la calle 58. Me juego mi futuro en este periódico a que les resultará familiar el contrabajista. Si han sido capaces de introducirse en la oscuridad que propone Alfred Hitchcock y Henry Fonda en Falso Culpable (1956) sabrán de lo que les hablo.

Uno podría perderse en cualquiera de estos rincones, pero de todos ellos me quedo con la mesa redonda del hotel Algonquín en la 44, a su paso entre la Sexta y la Séptima. Aquel lugar fue la casa de una parte muy importante de los intelectuales de la ciudad en los años 20. Allí se reunían a eso de la hora del almuerzo para mantener tertulias cargadas de pólvora nombres de la talla de Dorothy Parker, Noel Coward, Alexander Woollcott o Harpo Marx. Su visión sobre la cultura y sus aportaciones al espectáculo hicieron que Manhattan se posicionase definitivamente como la gran capital del mundo. Aquel grupo genial de locos borrachos constituye uno de los símbolos de Nueva York y solo por su recuerdo merece la pena tomarse un dry martini en el bar del hotel.

Si no están dispuestos a verse arrollados por la nostalgia y desean una versión nocturna de la isla más próxima a nuestra época, la mejor opción es seguir los pasos de Bill Murray en On the Rocks (2020), el último trabajo de Sofia Coppola que para mi sorpresa pasó sin pena ni gloria entre los espectadores. Más allá de la historia de una hija y un padre que se encuentran en la inmensidad de Manhattan, la película ofrece una guía turística inmejorable por unos restaurantes de primera categoría. A pesar de la parsimonia habitual de Murray, dan ganas de sentarse en cualquiera de esos clubs y pedir alguno de los preparados que se degustan durante el metraje. No tengan ninguna duda de que la conversación les llevará por derroteros apasionantes.

Elijan el bar que elijan, uno siempre debe enfrentarse a esa difícil tarea de ponerle fin a la noche. Para esto no existe una solución milagrosa. Yo recomiendo dar un paseo por Times Square. Me parece un momento de una enorme controversia. El reloj indica que aún es de madrugada, pero en aquellas calles luce un sol de mediodía. Es asombroso ver pasar los anuncios de los musicales a toda velocidad por las pantallas, las gentes de medio mundo caminando con la boca abierta y la impresión de que allí no duerme nadie. No puedo garantizar que al día siguiente no les duela la cabeza. Sin embargo, se irán a la cama con la sensación maravillosa de haber estado en otro planeta.