Hermanos Cubero: "Seguimos amando el lugar del que venimos"

Los Hermanos Cubero tocarán por segunda vez en el escenario del patio del Museo de la Música esta noche. Ofrecerán su original repertorio, en el que se mezclan canciones tradicionales y propias unidas por un sello de autenticidad. Este popular y genuino grupo de la comarca de La Alcarria (Guadalajara) tiene un estilo enraizado en la música popular, respetando estructuras y métricas tradicionales (seguidillas, paloteos, ruedas, fandangos, jotas, etcétera), pero dotando de una dimensión contemporánea tanto a los textos como a las armonías.

Desde sus inicios han sido capaces de derribar los prejuicios con los que se topa la música tradicional en entornos urbanos, llevando su música a circuitos ajenos a la tradición y cercanos al ‘mainstream’, encabezando una generación liberada de complejos y que reivindica la tradición de manera normalizada. A día de hoy su obra consta de seis álbumes, dos EP, un box-set recopilatorio y un largometraje. Se tratan, sin duda alguna, de una referencia. Hablamos sobre todo ello con Roberto Cubero.

¿Qué nos vamos a encontrar esta noche en Barranda?

Vamos a repasar nuestro último álbum. Se trata de un trabajo doble, uno de ellos con tema de violín tradicional del repertorio de Toribio del Olmo de Guadalajara. Y en la segunda parte se encuentra una colección de temas entre tradicionales y nuestros. También recordaremos temas de otros discos anteriores y seguro que alguna petición del público.

Ya han pasado por este ciclo.

Estuvimos hace 10 años, volver es un placer, y la verdad es que esperamos tocar de nuevo antes de que pase otra década.

Respetando el estilo de la música popular, lo dotan de una dimensión más contemporánea, una manera también de reivindicar la tradición. ¿Cómo se consigue esta mezcla?

Para nosotros consiste simplemente en hacer lo que nos sale de dentro. Tenemos ciertas inquietudes que queremos comunicar, por lo que hay parte de la música tradicional que no refleja las inquietudes contemporáneas que tenemos del aquí y del ahora. Eso lo solventamos escribiendo nuestras propias canciones y diciendo las cosas que queremos decir en este momento, pero siempre respetando patrones tradicionales; ritmos tradicionales y métricas de los diferentes ritmos. Lo hacemos siempre desde el respeto y desde el amor a ese tipo de música. A nuestra música. Sí que es verdad que somos hijos del siglo XX y tenemos otros tipos de influencias, no queremos cerrarnos a las influencias que hemos tenido siempre. De todo ese proceso nace esta mezcla, de no cerrarnos a otros parámetros, pero el caso es que seguimos amando el lugar del que venimos.

Tienen ya una larga trayectoria, con seis discos, 2 EP, un box-set recopilatorio y hasta un largometraje.

Un largometraje que cuando salió participó en varios festivales de cine y ahora mismo está descatalogado, la productora lo tiene guardado en un cajón. Se trata de un viaje a los orígenes en un western musical en tierras alcarreñas, y durante el viaje interpretamos nuestras canciones, que evocan un mundo de raíces que fue pero que ya no es. Y en cuanto los discos, siempre estamos preparando cosas, tenemos mucha inquietud por seguir haciendo cosas nuevas y diferentes, en definitiva, probando maneras nuevas de sacar lo que llevamos dentro.

¿Es complicado cuando se va con este estilo a una discográfica?

Sí y no. A nosotros nos vino a buscar la discográfica con la que estábamos hasta ahora. Sabían lo que se encontrarían y con ellos hemos elaborado dos discos y la experiencia ha sido buena. Creo que el secreto no está en que una discográfica te busque, sino en mantener tu constancia y tu sello de identidad. A veces la mejor manera pasa por la autoedición, depende de cada uno, del momento por el que pase y de las perspectivas que tenga.

Al final, muchos artistas acaban yendo a la autoedición.

Sí, por desgracia, el artista es el último escalafón en este sector, cuando realmente es el que crea las obras. Entre discográficas, distribuidoras y todo el proceso comercial… acaba habiendo demasiados intermediarios y con el volumen de ventas que hay hoy en día no resulta rentable. Es una manera de dar a conocer lo último que estás haciendo, la colección de canciones que tienes entre manos, pero realmente como negocio, la industria musical está fundamentada por otros pilares ahora mismo.

¿Cómo fueron sus inicios?, ¿de dónde nació su pasión por la música tradicional?

Lo hemos escuchado siempre en nuestra tierra, en Guadalajara, con las diferentes rondas que hay por esta zona. Lo hemos mamado desde pequeños, además siempre hemos tenido interés por la música y siempre hemos escuchado también otros tipos de música más contemporánea. Cuando llevas algo dentro, tiene que salir, y da igual lo que hagas, pero al final sale.

Vuestro último trabajo, Errantes Telúricos / Proyecto Toribio, cuenta con colaboraciones muy interesantes.

La verdad es que hemos tenido la suerte de poder contar con grandes artistas en ambos discos, porque en Proyecto Toribio es todo el repertorio tradicional, pero nos acompaña muchos violinistas del circuito de música folk que es un lujo. Y en Errantes Telúricos tenemos colaboraciones con gente de primer nivel, como Rocío Márquez o Rodrigo Cuevas, que provienen de estilos de músico muy distintos. Tenemos la suerte de que podemos llamarlos amigos y han querido participar.

¿Por qué momento dirían que pasa actualmente la música folk?

Estamos en un momento bastante interesante. Hay muchos encuentros de música tradicional, hay muchos estudios etnográficos y mucha gente recogiendo a nuestros mayores y archivando documentos que es una parte fundamental. También hay muchas propuestas nuevas de folk que cogen esas canciones tradicionales y las traen a un terreno más contemporáneo de manera que pueden hacerlas más atractivas para que el público no especializado pueda escucharlas y sentirlas como propias. Es un buen momento, sin duda.