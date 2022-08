Cuando aún se mantienen los ecos de Un país para escucharlo, el celebrado programa de música que ofreció TVE, Ariel Rot y Kiko Veneno se han aliado en un singular desafío: llevar el espíritu de ese programa a los escenarios, con la misma vocación plural, exploradora, que tiende puentes entre géneros y generaciones, para crear sintonías entre los músicos y descubrir nuevos talentos al público. Les une a ambos la coherencia que han mantenido consigo mismos a lo largo de sus dilatadas trayectorias, así como el interés de relacionarse con otros artistas; esa complicidad les ha llevado a retomar una vez más la carretera para embarcarse en otra gira. Aunque en este caso, con un cariz muy distinto, porque los shows serán siempre diferentes: en cada ciudad los invitados serán distintos.

Invitados

Sonarán, por supuesto, versiones de los grandes clásicos de los dos protagonistas (Me estás atrapando otra vez, Te echo de menos, Dulce condena, En un mercedes blanco, Salta, Volando voy...), pero también habrá espacio para los grupos y artistas emergentes locales –que se integrarán al espectáculo–, invitados sorpresa y tiempo para compartir con el público anécdotas, historias y relatos sobre las vivencias de los músicos. De momento, para actuar en San Javier están confirmados Crudo Pimento.

La gira empezó con el año: arrancó en enero en el festival Actual de Logroño y colgaron el cartel de ‘no hay entradas’ con antelación. Los artistas invitados que acompañaron a Ariel y Kiko fueron Rozalén, Coque Malla y Feten Feten, y fue una cita en la que Ariel y Kiko demostraron ser los perfectos maestros de ceremonias: protagonismo compartido por todos los músicos.

Sobre el momento en que se decidió trasladar el formato del programa a los escenarios, Ariel Rot explica: «El programa funcionó sorprendentemente bien, daba la sensación de que hacía falta algo así. Y mucha gente me paraba por la calle y me preguntaba si íbamos a seguir. Me resultó muy gratificante recibir un feedback tan positivo. Para muchos era una cita semanal, u ritual de los martes, la vieja ceremonia de juntarse frente a la tele para ver tu programa favorito. En tres temporadas recorrimos casi toda España, y estaba claro que no íbamos a continuar, así que me pareció interesante po der llevarlo al directo manteniendo el mismo concepto, el mismo espíritu de mezclar artistas, dar a conocer grupos emergentes de la zona, mezclar distintos estilos sin complejos...A la gente le encantaba poder ver artistas de su tierra que no suenan nunca en la radio ni salen en la tele». A pesar de haber agotado las entradas en varias de sus actuaciones, el que fuera guitarrista de Los Rodríguez asume que han empezado «muy discretamente» y que el proyecto «va a tener un largo recorrido y va a ir creciendo». Dos cabalgan juntos, y no son dos cualquiera.