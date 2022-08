Navegamos por la amplia bahía de Mazarrón. En la playa de la isla, tan solo a tres metros de profundidad, se descubrieron en 1988 dos pecios fenicios del Siglo VII a.C. en muy buen estado dentro de su ambiente salado, por ello cuando se extrajo el pecio llamado Mazarrón I, el Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Subacuáticas trató las maderas (quilla, cuadernas y traca) con un complejo sistema de liofilización para poder conservarlas.

El pecio Mazarrón II, que aún se encuentra en la Playa de la Isla, está completo, con una eslora de 8,10 m y manga de 2,25 m, llevaba una carga de metal litargirio de las minas de Mazarrón, que ya explotaban los fenicios. Está considerado como el pecio mejor conservado más antiguo del mundo. Se creó una plataforma ciudadana para pedir que el museo donde se expusiera el pecio se construyera en la misma playa de La Isla o, en cualquier caso, en el municipio de Mazarrón. De momento permanece en el agua, protegido, a la espera de una decisión de compleja ejecución. La escultura en la rotonda del Puerto de Mazarrón es una obra del artista Luis Marino, un homenaje a estos barcos fenicios.

Saturnino Agüera

Hace varias décadas conocí a Saturnino (1931-2018). El Gobierno de España lo nombró en 1973 Guarda de Monumentos Nacionales. En Murcia no existía la Cátedra de Arqueología, y Saturnino ya andaba desde su juventud recogiendo y estudiando hallazgos arqueológicos por Mazarrón. Aprovechaba sus largas caminatas para ir tallando sus bastones de madera, formando una colección que es una auténtica joya. Años después, los primeros estudiantes de arqueología, hoy prestigiosos catedráticos y directores de museos, venían a Mazarrón para aprender con Saturnino. Por aquellos años se descubrió la factoría romana de salazones (hoy, museo visitable en el Puerto de Mazarrón), también la gran piedra de la fertilidad. Saturnino me llevó a verla y me contó: «Es una gran piedra cúbica que se descubrió en una zona interior de Mazarrón que ahora no tiene vegetación, pero 200 años antes de Cristo había árboles y agua, y esa piedra era un altar con dos grandes falos esculpidos en relieve, se fornicaba encima para adorar al dios de la fertilidad. En Roma ya estaba prohibida esta adoración, pero aquí en Mazarrón se seguía practicando».

‘Sentir’

Es un cortometraje dirigido por la artista y cineasta María José Cárceles. Aborda y visibiliza el problema de la discriminación a las personas homosexuales; un canto a la tolerancia en la sociedad actual que debe superar las persecuciones del pasado, a las que también se hace referencia. El rodaje se efectuó mayoritariamente en Mazarrón con un amplio equipo artístico y técnico, que se volcó en su realización por esta buena causa.

‘El extraño viaje’

Es una de las joyas del cine español, el guion de El extraño viaje (1964), dirigida por Fernando Fernán Gómez, se creó a partir de unos sucesos llamados El crimen de Mazarrón, que así se llamaba la película, pero la censura de la época ni permitió ese título ni su proyección durante 6 años. Aún sin resolver, este doble crimen de dos hermanos y la desaparición del tercero fue portada del periódico ‘El Caso’ durante mucho tiempo, desde que en 1956 se encontraron dos cadáveres y tres copas de vino en la playa de Nares, dos de ellas llevaban veneno y la otra no.

‘Phoenix’

Es un cortometraje dirigido por el artista Luis Marino que obtuvo el Premio a la Mejor Fotografía en la XXXII Semana de Cine de Cartagena. Muestra la historia del naufragio del barco fenicio en Mazarrón con un superviviente. Entre fantasía y realidad, el personaje recorre entornos deshabitados de la costa, las islas y el paisaje minero de Mazarrón.

Hans Nonnast

Con tan solo 24 años, este ingeniero químico alemán fue contratado en 1911 por la Compañía Metalúrgica de Mazarrón. Potenció muchas actividades socio culturales de la población, y por iniciativa propia construyó un planeador y sobrevoló la bahía de Mazarrón en 1915. Todo esto lo sabemos por el Cronista Oficial de la Villa de Mazarrón, Mariano Guillén, ingeniero y antropólogo, que merece ser mencionado entre otras muchas cosas por poseer una extensa colección de daguerrotipos.

Fotogenio

Es un certamen anual de fotografía por el que han pasado los más prestigiosos fotógrafos internacionales, tanto fotoperiodistas de guerra como de fotografía publicitaria, de naturaleza o social. Esperemos que pronto se retome una nueva edición.

Tamaris

Desde la goleta Saint Christophe vemos a estribor las curiosas formaciones de las gredas de Bolnuevo. Los armadores María Mellado y Antonio Lorente, de la asociación Círculo Vélico, me cuentan que van a poner a flote el Tamaris, de 1938, un bonito velero americano de 24 metros de eslora en el que veraneaba la familia Kennedy. En 2016 lo utilizó Ralph Laurent para sus vídeos publicitarios. Ceñimos velas frente a las bonitas calas que fueron las primeras en ser declaradas nudistas en España. ¡Mazarrón: fotografía y cine por todas partes! Será que es muy fotogénica.

Continuamos nuestra singladura a Puntas de Calnegre y Águilas, donde la escritora Dolores Ibarra nos sorprenderá con la historia del espía británico durante la Primera Guerra Mundial.