Carmen Mª Martínez Salazar: mujer con la voz cantante

Creativa, imparable y artista total, que conjuga la tradición con la modernidad y domina la voz, las manos y todos los sentidos cuando hace o enseña varias disciplinas artísticas, esa es Carmen María Martínez Salazar, mujer luchadora, inteligente y encantadora. Me recibe en su casa de la calle Cartagena de Murcia, me presenta a sus hijos y me saluda con esa hermosa sonrisa que despabila a todo el mundo. Carmen es educadora cultural, intérprete de música tradicional, escultora, pintora y profesora de escultura en la Escuela de Arte. Ha formado parte de Etnomurcia y colaborado y cantado con Manuel Luna, con el Grupo Azarbe y, en la actualidad, con Mujeres con Raíz, entre otras muchas actividades.

Nació en Patiño y sus abuelos maternos eran de la Hermandad de las Benditas Ánimas: «Mi abuela bailaba y cantaba, y algo heredó mi madre que, desde pequeña, no paraba de cantarme copla», y en la actualidad aún le gusta escuchar y cantar copla en la intimidad, y añade: «Ya en la escuela, no paraba de cantar las canciones de Jarcha». Con cinco años entró en la Peña Huertana donde bailaba y tocaba las postizas y, ya con 12, la guitarra. «Pero tengo que decirte que a mí no me gustaba eso de vestirme de huertana, que había que llevar el folclore a lo actual».

Y hablamos de que los mejores momentos, los más auténticos y los más intensos no están sobre el escenario sino, dice ella, «en torno a la mesa», y añade: «La única manera de vivir la tradición es hacer que la tradición siga viva, a pie de calle. Por eso, en los años 90, un grupo de jóvenes nos lanzamos a refundar la Cuadrilla de Patiño. A mí siempre me ha gustado hablar con los mayores y recoger su experiencia, pero, a la vez, he participado en proyectos de renovación de todo lo tradicional». Me cuenta, a modo de ejemplos, que acaba de venir de dar un taller de postizas en San Pedro de Gaillos (Segovia) y que los organizadores se quedaron entusiasmados y asombrados por la fiesta que improvisaron en la comida, tocando y cantando. Y lo mismo me cuenta de una ocasión anterior, en el Folk Segovia, en la que montaron la fiesta en el hotel y el organizador, Luis Martín, les dijo que nunca había vivido algo igual: «Es que yo siempre llevo unas postizas en el bolso y, pese a los restos de mi timidez infantil, me pongo a cantar a la primera», me dice.

Me cuenta Carmen que tuvo que trabajar desde pequeña para ayudar en casa, que desde los 16, en que empezó a dar clases particulares de recuperación a los niños, es autónoma económicamente, que Manuel Delgado le dio clases en el Instituto y que los viernes hacían un taller extraescolar, hasta la noche, y allí decidió ser artista plástica. No pudo estudiar Bellas Artes hasta que no se estableció la carrera aquí, así que se matriculó en la Escuela de Arte, donde hizo escultura, y después en Historia del Arte. Participó en diversas exposiciones colectivas, incluso montó un estudio con una compañera, pero la maternidad y su cambio de domicilio a Sevilla la alejó «de todo, de Murcia, de los amigos, de la música, del arte y de mi misma…». Pasó una crisis vital y artística que no superó hasta que no volvió y empezó de nuevo.

Desde entonces ha hecho iniciativas mil, todas relacionadas con la creatividad, la enseñanza, «que me flipa», el arte, el patrimonio, la tradición y la perspectiva de género. Ha impartido cursos y talleres por centros culturales, colegios e institutos, por medio de proyectos como ‘TradicionArte’, a lo que hay que sumar ‘Salazar, Diseño y Tradición’, con cuya marca hace obras artesanas como los anillos de madera de jinjolero. A todo esto hay que sumar los talleres de cante, talleres de postizas, actividades por la igualdad… Pero me confiesa que no es una ‘superwoman’, que es tan frágil como todo el mundo, aunque se reserva para llorar a solas, y añade: «Necesito a la gente y el arte y la música, que me llenan el alma», alma que regala con su voz, su mirada y su sonrisa, «quién lo probó lo sabe».