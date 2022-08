José Filemón lleva su exposición Retratos hasta la Casa de la Cultura, Emilio Sáez de Caravaca, hasta el próximo 2 de septiembre, de martes a domingo, en horario de17 a 21 horas.

José Filemón (Caracas, 1968) es un fotógrafo, diseñador gráfico y músico de la ciudad de Murcia. Desde los inicios aprendió fotografía con cámaras réflex analógicas, revelados en estudio y, posteriormente, el paso a la fotografía digital actual. En esta exposición hace una muestra variada, tanto en estudio y luz natural, con una amplia representación de personajes: músicos, artistas, modelos e incluso gente anónima de la calle. Filemón agradece al consistorio y al ICA la posibilidad de poder exponer en Caravaca. «Se trata de un año de trabajos de retratos, que he ido elaborando de forma muy variada», afirma. En el recorrido se puede ver una parte en blanco y negro, con una carga visual más potente, para proseguir con otros retratos a color. «Al final ha sido aunar el trabajo dedicado al retrato», explica.

Sobre la exposición, el regidor caravaqueño, José Francisco García, pone en valor la apuesta cultural del municipio de Caravaca, a la vez que agradece la colaboración del Gobierno de la Región por «apostar con la cultura, porque artistas de nuestra región tengan la visibilidad que merecen». También destaca que «es una oportunidad para que la gente que nos visita durante este mes, tengan acceso a la cultura en general, mantener un estrecho hilo que una Caravaca con la cultura».

El galerista Nacho Ruiz explica sobre esta muestra que José Filemón afronta el retrato del personaje «desde una óptica que bebe directamente en esta fuente. Es un proceso intenso y largo, forjado a lo largo de una vida formando parte de esa cultura. Ha entendido la idea porque ha formado parte de su construcción, como histórico de la música popular y como artista enormemente dotado de la fotografía».

En esta serie ha desarrollado una galería en la que reúne una escena cultural. Hay en la exposición un recorrido imagen a imagen y otro como obra coral, como la captura de un tiempo de la cultura en Murcia, «pero no estamos ante un trabajo meramente documental -continúa el galerista-. Toda fotografía es documento, pero las fotos de Filemón lo son solo tangencialmente, son obras plenas de arte y observación que hablan de la historia del retrato al mismo nivel que de la historia del rock, porque sus retratados, sean o no rockeros, son rock. En esa comprensión del mundo desde la estética su mirada es intensa, a veces descarnada, dejando un cierto poso melancólico en la topografía de los rostros no embellecidos. En sus fotos se sale como se es pero como se es para él. No son fotografías inocentes ni accidentales, en ellas hay todo un mundo de conocimiento del retratado y un compromiso con la realidad que muestra los poros de la piel y el paso del tiempo en ese sentido que nos enfrenta a la muerte sobre la que teorizase Roland Barthes».