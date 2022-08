En el hermoso enclave del puerto del Garruchal tiene su casa rural y su taller Juan Mariano Balibrea Piqueras, gran pintor e inolvidable docente y maestro de Arte. Me recibe con su inseparable Marisa y me enseñan los últimos arreglos de la colorista casa. Nos ponemos a hablar a la sombra del porche mientras su nieta, que también quiere ser pintora, se baña en la piscina. Las chicharras no paran de cantar en los pinos y Juanma me va contando su trayectoria vital y artística, entremezclada con innumerables referencias a Pollock, Rothko, Mondrian, Van Gogh... La foto se la hago en el taller, que es una explosión de color, hasta el suelo.

Su padre, Mariano, hizo de todo, «pero tuvo un taller de fabricación de muñecas de porcelana y, además, me enseñó a dibujar cosas que me marcaron y me introdujeron el gusanillo. Luego mi madre, me llevó a unos talleres de dibujo y pintura y ya, con 13 años, me compraron mis primeros óleos y lienzos» y añade: «Pero como mis inquietudes no tenían fin, después me dio por el teatro, la poesía... Con los años quise ser arquitecto y me fui a Valencia, y también fui a clases de dibujo para prepararme para Bellas Artes. Previamente había estudiado en Córdoba, con los dominicos, que me guiaron en la lectura y en el compromiso sociopolítico. Así que me hice rojo y en Valencia siempre estaba en la calle, en todos los fregados, manifestaciones y huelgas… Lógicamente perdí la beca y me tuve que volver a Murcia y estudié para maestro, pero seguí pintando».

Su primera exposición fue en Yechar, en el Teleclub, luego lo hizo en otras localidades de la Región. Aún guarda un recorte del diario ‘Línea’, de 1973, hablando de su exposición en la Casa de Cultura de Mula. A partir de ahí se fueron sucediendo sus exposiciones y sus charlas: «Me llamaban porque interesaba mi apuesta por recorrer caminos nuevos, no trillados, siempre he sido bastante transgresor y en aquellos tiempos de apertura había ansias por renovar el arte, las mentes y la educación. Creo que me había influido mucho mi estancia en Valencia, donde contacté con el Equipo Crónica, a los que entrevisté para la revista que yo dirigía». Y me cuenta que en 1976 hizo Murcianos de Dinamita, que también lo llevó por todos los pueblos y ciudades: «Yo pinté una región fuera de tópicos, muy pop, y muy crítica. Eran tiempos en que yo pintaba, por ejemplo, un viejo agricultor con un candado en la boca, denunciando que faltaba libertad», y me dice que le gustaba la obra de Genovés y que expuso en Madrid con motivo de la Fiesta Anual del PCE en 1977.

Juanma reconoce que ha tenido varias épocas de barbecho en su vida pictórica, pero que las ha aprovechado para hacer otras cosas como escribir relatos cortos y poemas. Pero a partir de entonces sus exposiciones han sido cada vez más importantes, dentro y fuera de nuestra Región. Me habla de todo ello, de sus talleres en el instituto, de sus 20 años recorriéndose España impartiendo Pedagogía del Arte a los profesores, de su amor por los maestros del arte abstracto, de su compromiso en ‘Murcia No se Vende’, de su preocupación por el Medio Ambiente o contra la violencia de género, de sus cientos de cuadros sobre El Puntarrón, en las distintas horas del día de todas las estaciones, de que no puede pintar sin música, de que quiere seguir pintando el mar, de que a menudo le da la vuelta a los cuadros y los castiga un mes, sin verlos, para mirarlos con ojos nuevos…

Juanma me confiesa que su mayor orgullo es ayudar a salvar a la gente con el arte, como a aquella alumna metida en las drogas y la mala vida y que hoy es maestra de plástica… Ha sido un luchador y me confiesa que algunas veces también han ido a por él. Ahora está preocupado por la marcha del mundo: «Yo no tiro la toalla, pero hay un gran retroceso, siguen las guerras y ya llegamos tarde al cambio climático». Tiene algunas espinas clavadas, aunque las oculta regalando afabilidad y esperanza.