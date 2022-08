Abrió plaza Jaime González-Écija que saludó por verónicas, sacándolo a los medios. Un novillo que tuvo una salida fulgurante y que estuvo a punto de saltar la barrera. Bravo en el caballo y en banderillas. David Lorente realizó un quite provincial a Chicote cuando se refugiaba en el burladero, tras poner un par de banderillas. Comenzó la faena de muleta de rodillas, para proseguir con varias tandas de derechazos de trazo limpio, ante un rival que acusaba el fuerte castigo en varas. Menos recorrido por la izquierda, a lo que el sevillano regresó al pitón derecho. Tras tres pinchazos, necesitó el uso del verduguillo, por lo que el respetable guardó silencio.

En su segundo quedó prácticamente inédito con el capote, ante un novillo de buena presencia, pero de mucha ‘sosería’. Con la franela tan solo coraje y predisposición en tandas en redondo y alguna suelta por la izquierda, sin calar en el público ni cobrar relevación por la sosa embestida del novillo. Concluyó con dos estocadas que hacen guardia y un pinchazo alto que fue efectivo, volviendo a recibir el silencio por parte del respetable.

El primero de Víctor Acebo fue devuelto a los corrales de manera prematura, porque acusaba defecto en los cuartos traseros, a lo que a las quejas del público que tuvo que volver a levantar el tono, la presidencia mostró el pañuelo verde. El sobrero era ‘una especie de novillo’ de García Giménez (Matilla), con más defectos que el devuelto y que volvió a levantar las protestas airadas del público. Mucho mérito tuvo Víctor Acebo que no se descompuso, demostrando su profesionalidad, ante las innumerables peticiones de que no lo torearan, no trascendidos los excelentes muletazos por ambos pitones, que el novillo se tragó. Su condición era buena, no así su presencia. Concluyó de estocada caída de rápido efecto, que tras las protestas iniciales, llegó a tener petición de oreja, dando una vuelta al ruedo.

En su segundo, comenzó con vibrantes verónicas en los medios, que levantaron los olés del público. En banderillas, David Lorente y José Márquez realizando una excelente labor, obligándose a desmonterarse ante los aplausos del público. Con la franela se mantuvo el toro vibrante, comenzando con ayudados en el centro del anillo, para proseguir con el toreo en redondo, molinillos rodilla en tierra y desplantes para pasar finalmente a la izquierda. Todo ello con decisión, aunque hubo una tanda inicial que la dibujó con el pico de la muleta. El público premió en todo momento la entrega y el tono de la faena dedicándoles innumerables aplausos y olés. Concluyó de estocada delantera, desorejando a su rival.

Rozando el lleno, un día más, ante un encierro de El Pincha de buena presentación, bien armados, remendada con su sobrero de García Giménez (Los Matillas), que fue la caricatura de la tarde. Hoy la gran final tendrá dos ganaderías Espartaco y Buenavista. Por la mañana, tendrá lugar el último encierro de estas fiestas patronales.