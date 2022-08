Convencida estoy de que cuando Ángel Montiel me sugirió lo de la recogida de brevas e higos (vamos a darle el orden temporal que le corresponde al tema) pensó que me olvidaría o simplemente lo dejaría pasar por tratarse de un asunto de apariencia baladí, nada más lejos de la realidad, siendo como son considerados los frutos más antiguos de la historia de la humanidad; que no fue una manzana, como se ha dicho, sino un higo con lo que Eva tentó a Adán y si no me creen vean como representó Miguel Ángel la escena del Paraíso en la Sixtina.

Y aquí estamos, a punto de empezar la recogida de los higos, puesto que las brevas ya nos las hemos comido hace un mes, más o menos. Me pregunto si coincidirán los recuerdos de aquel tiempo en que Montiel, un zagalico en su Lorca natal, y yo, una murcianica de vacaciones en la casa de los abuelos maternos en el Puerto de Mazarrón, nos dedicábamos a la ancestral tarea agrícola de coger con delicadeza este dulce fruto o, para ser más exactos, la extraña flor que tomamos como fruto, pues eso es lo que son brevas e higos, las flores encapsuladas del árbol ficus carica, vulgarmente conocido por higuera. Al menos en mi caso, la gracia de la cosa no era tanto la madrugada para ir con la fresca a la recogida de la breva o el higo, como la expectativa de poder comer hasta hartarnos de él, con los consiguientes retortijones de barriga y los rapapolvos de nuestros mayores: «¡Que ya te he dicho que no te comas las brevas calientes, que te vas a poner mala!» o «¡Ni se te ocurra beber ahora agua, después de haberte hinchado a comer higos!», que ya lo dice el refrán con toda su sabiduría popular: «Sobre higos y brevas, aguas no bebas»....pero, ¿quién se podía resistir a paladear esa ambrosía teniéndola tan a mano? Mucho tiempo ha pasado desde que sobre la rueda del tractor de mi tío Eusebio ‘el Cartagenero’ emprendía al despuntar el día el camino hacía las Higueras Grandes, poco imaginativo nombre de la finca, a mitad de camino entre El Puerto y Mazarrón, que por sí mismo habla del cultivo de aquella tierra de secano. Cuando las brevas, por junio, la recogida era del todo primorosa, cuidando de preparar los cestos con hojas del mismo árbol para depositar sobre ellas aquella flor-fruta de color morado oscuro, cogiendo las que estaban ligeramente rajadas en la piel, signo de madurez que prometía el punto exacto para su consumo, antes de que los pájaros se dieran el banquete con ellas. Pronto las manos se impregnaban del liquido viscoso y blanco que manaba de las ramas, nada preocupante, pues dicen que incluso se utilizaba para eliminar verrugas. Cogidas las más accesibles, tocaba encaramarse al árbol para acceder a las que estaban en la zona alta; alguna vez me aupaban, pero casi siempre me quedaba con las ganas de que me dejaran hacer tamaña proeza, por lo general cosa de chicos. Con los higos la cosa era parecida cuando querías coger los verdales, auténtica delicia de la higuera por su extraordinario dulzor, pero nadie se molestaba en subir a recoger los de la copa, pues estos había que dejarlos madurar del todo en el árbol y, ya pochos y resecos, eran recolectados colocando unas lonas en el suelo para, una vez que se sacudían fuertemente las ramas y el tronco, ellos solos se desprendieran y cayeran. Estos eran los destinados al secado, bomba calórica donde la haya, para consumo a lo largo del año. A pleno sol, en la cubierta de tierra láguena de las dependencias de labor de la casa, se extendía una alfombra de esparto en la que se apilaba el fruto en capas, colocando entre ellos ramitas de hinojo. Allí permanecían hasta el secado completo y de allí a la casa, bien cubiertos por un lienzo, hasta el momento de ser vendidos o consumidos, un placer para gran parte del año, máxime cuando en su interior se colocaba una almendra, ¡bocado de dioses! Ya verdean tentadores esos higos en la fronda del árbol. En unos días La Cápsula se llenará con esta fruta, la que llaman de los filósofos desde que Platón la sublimara alimentándose casi en exclusiva de ella, siendo entonces el modesto sustento, aunque riquísimo en propiedades, de las economías precarias de la antigua Grecia. ¡O tempora!