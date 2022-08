La música vuelve a latir en Cabo de Palos. Atrás queda la pandemia y sus consecuencias nefastas para el sector de la cultura y la música en directo, que, poco a poco, este año ha ido recuperándose de los negativos efectos sociales y económicos que impuso el coronavirus. Y el festival Cabo de Pop no va a ser menos este año. Vuelve con más ganas que nunca después de la cancelación del año 2020 y que durante el pasado año solo se hiciesen actividades deportivas y de ocio, pero no conciertos por recomendación sanitaria. La explanada del Faro de Cabo de Palos volverá a congregar en esta quinta edición a distintos grupos de música que amenizarán las veladas de los días 19 y 20 de agosto. Los platos fuertes de este año serán las actuaciones de Perdón, Shaman Shaman, Meseta, Marta Movidas, Lisasinson y DJ Freddy el viernes 19. Fernandeads, Cromo, Adiós Noviembre, Espiricom y Compro Oro subirán al escenario el sábado 20, una jornada que cerrarán los dj invitados Me & the reptiles.

El Cabo de Pop, «una cita ineludible en el verano de la Región», es un festival multidisciplinar y totalmente sostenible que se celebra cada mes agosto en la localidad cartagenera, ofreciendo actuaciones musicales y artísticas, actividades deportivas para toda la familia, gastronomía, visitas guiadas a los lugares más emblemáticos de la zona, un mercadillo exclusivo de creadores de la Región, así como talleres y actividades para el fomento de la igualdad y la protección del medio ambiente. «Este festival multidisciplinario está enfocado a que toda la familia disfrute de este paraje natural, participando en las diferentes actividades deportivas relacionadas con la zona y disfrutando de los conciertos, la gastronomía y la cultura local», explicó este martes el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena, David Martínez Noguera. Así, además de la música, durante los dos días de festival habrá stands de artesanía local y food trucks, como la taquería Guindilla, las salchichas alemandas de Fun Food o los platos vegetarianos de Barriga Verde. Los festivaleros podrán inscribirse hasta el 15 de agosto en sus deportes preferidos, ya sea kayak, vela, buceo, snorkel o la última novedad, skatesurf para surfear el asfalto sobre ruedas. Las inscripciones se realizarán a través de la página web del festival (www.cabodepop.com). Otra de las actividades estrella abierta a los asistentes durante el transcurso del festival son las visitas guiadas al faro de Cabo de Palos, que se podrán reservar en www.visitaelfaro.com. Asimismo, el cuidado ambiental va a ser primordial para el buen hacer del festival. Por ello, se llevarán a cabo acciones de colaboración entre el Parque Regional de Calblanque y el Festival Cabo de Pop. Los interesados e interesadas podrán colaborar en la difusión de la Campaña 0% Plásticos en los Espacios Protegidos, que tiene el objetivo de concienciar a los festivaleros sobre la importancia de evitar la producción de residuos durante el festival. También se realizará una limpieza de calas de difícil acceso con kayak, cuyo objetivo se centra en la retirada de residuos en el Parque Regional de Calblanque. El festival está organizado por la Concejalía de Juventud del Consistorio cartagena y PlanOut, y se enmarca dentro de Festivales Región de Murcia. Además, cuenta con Estrella de Levante, el Club de buceo Islas Hormigas, Actividades náuticas Dacar, Visita el Faro, Bonobo playa y Valmanga como patrocinadores.