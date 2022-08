Manolete -como es conocido entre sus familiares y amigos-, junto al también galerista Juan Bautista Sanz, constituyeron los dos pilares más importantes del arte en la ciudad de Murcia durante el último cuarto del siglo XX. En aquella época, sus galerías respectivas, Chys y Zero, rivalizaban entre ellas, tanto con los autores a exponer como con el número de exposiciones programadas, siendo raro el mes en el que no se inauguraban dos o tres muestras por galería. Pero fue Manolete quien montó mi primera exposición fotográfica allá por el año 1979. Se titulaba Retratos y autorretratos de pintores murcianos y consistía en que, junto a dos retratos de cada uno de los pintores, aparte ellos exponían un autorretrato. Claro, las fotos que quedaron de aquel trabajo pueden tener un interés documental, pero lo más importante del ofrecimiento que me hizo Manolete fue la amistad que aquella exposición me proporcionó con pintores como el mismo Ramón Gaya, Almela Costa, Manuel Avellaneda, Gómez Cano, Pedro Serna… De Manolete podrán salir admiradores, como también algún que otro detractor, pero, lo que es indudable es que durante el tiempo en el que estuvo gestionando su galería -tristemente clausurada hace unos días-, dirigiendo el Museo Ramón Gaya o supervisando los distintos centros municipales de arte, el nivel general de lo expuesto, no solo estuvo a la altura dejada por sus antecesores, sino que, incluso, hasta creemos que lo elevó.